Где смотреть Сельта – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 4 июня

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В воскресенье, 4 июня, сыграют Сельта и Барселона в 38 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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Во сколько играют Сельта – Барселона

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Сельта: все новости

Барселона: все новости

Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Сельта – Барселона

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