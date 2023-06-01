ЦСКА и «Аэрофлот» запустили акцию к финалу Фонбет Кубка России: билеты на перелет туда-обратно из любого города России со скидкой 30%
ЦСКА и «Аэрофлот» запустили акцию к финалу Фонбет Кубка России.
Армейский клуб в решающем матче за трофей встретится с «Краснодаром» 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
ЦСКА вместе с «Аэрофлотом» и при поддержке РФС запустил специальную акцию – при покупке билетов на матч болельщики получат скидку 30% на перелет в Москву и обратно из любого города России!
Что для этого нужно сделать:
• Перейти на сайт cska.sportstar.me/tickets/2510;
• При покупке билета отметить галочкой пункт «Получить промокод Аэрофлот»;
• Дождаться промокода со скидкой, который придет на указанный вами адрес электронной почты в личном кабинете на билетном портале;
• Применить промокод при покупке авиабилетов на сайте Аэрофлота: aeroflot.ru/ru-ru;
• Прилететь в Москву на Суперфинал и болеть за ЦСКА!
При выборе авиабилетов обратите внимание, что рейс в Москву должен выпадать на период с 8 по 11 июня, а обратный рейс – с 11 по 14 июня! Промокоды не будут действительны для перевозок по субсидированным тарифам (тарифы для жителей Дальнего Востока, пассажиров с инвалидностью, многодетных семей, молодежи и пенсионеров).
Одним промокодом может воспользоваться один пассажир. В случае, если взрослый приобретает билет для себя и ребенка в возрасте до 18 лет, то используется один промокод.
Финал начнется в 17:00 по московскому времени.
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