ЦСКА и «Аэрофлот» запустили акцию к финалу Фонбет Кубка России: билеты на перелет туда-обратно из любого города России со скидкой 30%

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Аэрофлот Футбол

ЦСКА и «Аэрофлот» запустили акцию к финалу Фонбет Кубка России.

Армейский клуб в решающем матче за трофей встретится с «Краснодаром» 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

ЦСКА вместе с «Аэрофлотом» и при поддержке РФС запустил специальную акцию – при покупке билетов на матч болельщики получат скидку 30% на перелет в Москву и обратно из любого города России!

Что для этого нужно сделать:

• Перейти на сайт cska.sportstar.me/tickets/2510;

• При покупке билета отметить галочкой пункт «Получить промокод Аэрофлот»;

• Дождаться промокода со скидкой, который придет на указанный вами адрес электронной почты в личном кабинете на билетном портале;

• Применить промокод при покупке авиабилетов на сайте Аэрофлота: aeroflot.ru/ru-ru;

• Прилететь в Москву на Суперфинал и болеть за ЦСКА!

При выборе авиабилетов обратите внимание, что рейс в Москву должен выпадать на период с 8 по 11 июня, а обратный рейс – с 11 по 14 июня! Промокоды не будут действительны для перевозок по субсидированным тарифам (тарифы для жителей Дальнего Востока, пассажиров с инвалидностью, многодетных семей, молодежи и пенсионеров).

Одним промокодом может воспользоваться один пассажир. В случае, если взрослый приобретает билет для себя и ребенка в возрасте до 18 лет, то используется один промокод.

Финал начнется в 17:00 по московскому времени.

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Вспоминаю акцию Аэрофлота во время чемпионата мира 2018 года, когда при наличии билета на матчи сборной России можно было слетать Аэрофлотом в эти города за 5 рублей. Я так летал в Питер и Самару. Эх, как будто в другой жизни это было
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Serge Vendino
Можно купить билет чисто для получения скидки)
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blaugrano
Опасно на этот матч идти. Фан-айди не будет.
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Егор Добрый
Только Аэрофлот сначала повысит цены на эти 30%,а затем с барского плеча сделает скидку
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mg2000
Из Краснодара можно?
хотя постойте
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Лол, беру билеты из Краснодара. Три штуки
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rad22
Ответ blaugrano
Опасно на этот матч идти. Фан-айди не будет.
будет
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Stasinho7
Ответ blaugrano
Опасно на этот матч идти. Фан-айди не будет.
Будет вообще то. В суперфинале только.
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