Гамшик завершит карьеру по окончании сезона. Марек – рекордсмен «Наполи» и Словакии по матчам

Теги серия А Италия Трабзонспор высшая лига Турция сборная Словакии по футболу Наполи Марек Гамшик Футбол

Экс-футболист «Наполи» Марек Гамшик объявил о завершении карьеры.

35-летний хавбек «Трабзонспора» сообщил, что закончит карьеру игрока по окончании сезона.

«Я завершаю карьеру в конце сезона. «Трабзонспор» будет последним клубом, за который я сыграю.

Я благодарен всем клубам, за которые я играл. Я очень счастлив и очень горжусь тем, чего я достиг», – сказал словак. 

Гамшик наиболее известен по выступлениям за «Наполи», в котором за 12 лет он сыграл 520 матчей, что является рекордом клуба. В них он забил 121 гол – третий результат в истории клуба, больше лишь у Дриса Мертенса (148) и Лоренцо Инсинье (122).

Со 136 матчами Марек является рекордсменом сборной Словакии по играм.

За время карьеры Гамшик также играл за «Слован», «Брешию», «Далянь Про» и «Гетеборг».

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10 комментариев

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Arman Markosyan 25
Легенда Наполи
+21
-1
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Нурбол Жумаскалиев
гамшик всем топ-клубам отказал ради наполи. какой же гений. и никогда хвосты не выкручивал в переговорах, всегда конкретный отказ давал.
+13
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андрэ
его ирокез один из символов Наполи, периода когда он играл за Наполи
+5
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Spaten
Ещё рекордсмен по причёскам)
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Илья Ворошилов
Колхозник из Словакии. Так сказал бы Широков
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Neo
Ответ Глебиньо
эх...Пересидел в своё время.Мог бы писать славную историю МЮ, возможно.
там не только МЮ его хотел купить
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