Гамшик завершит карьеру по окончании сезона. Марек – рекордсмен «Наполи» и Словакии по матчам

Экс-футболист «Наполи» Марек Гамшик объявил о завершении карьеры.

35-летний хавбек « » сообщил, что закончит карьеру игрока по окончании сезона.

«Я завершаю карьеру в конце сезона. «Трабзонспор» будет последним клубом, за который я сыграю.

Я благодарен всем клубам, за которые я играл. Я очень счастлив и очень горжусь тем, чего я достиг», – сказал словак.

Гамшик наиболее известен по выступлениям за «Наполи», в котором за 12 лет он сыграл 520 матчей, что является рекордом клуба. В них он забил 121 гол – третий результат в истории клуба, больше лишь у Дриса Мертенса (148) и Лоренцо Инсинье (122).

Со 136 матчами Марек является рекордсменом сборной Словакии по играм.

За время карьеры Гамшик также играл за «Слован», «Брешию», «Далянь Про» и «Гетеборг».

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