Где смотреть РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Германии 3 июня

Теги Айнтрахт Франкфурт Кубок Германии РБ Лейпциг Футбол

В субботу, 3 июня, сыграют РБ Лейпциг и Айнтрахт Франкфурт в финале Кубка Германии по футболу.

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Во сколько играют РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт

  • Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч РБ Лейпциг – Айнтрахт

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