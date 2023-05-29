Где смотреть РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Германии 3 июня
В субботу, 3 июня, сыграют РБ Лейпциг и Айнтрахт Франкфурт в финале Кубка Германии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпияштадион».
- Встречу будут в прямом эфире показывать официальные сайты букмекерских компаний.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют РБ Лейпциг – Айнтрахт Франкфурт
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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