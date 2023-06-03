3 июня на «Олимпиаштадионе» в Берлине состоится финальный поединок розыгрыша Кубка Германии в сезоне 2022/2023. РБ Лейпциг бросит вызов Айнтрахту из Франкфурта. Битва за трофей начнется в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа РБ Лейпциг (1,72); тотал больше 2,5 голов (1,61).

Сможет ли Лейпциг взять свой второй трофей в истории? Способен ли Айнтрахт навязать борьбу фавориту и завершить кампанию на мажорной ноте? Ответы на эти вопросы даст матч на берлинском «Олимпиаштадионе», а наш прогноз поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

РБ Лейпциг

«Быки» провели успешный сезон и долгое время принимали непосредственное участие в чемпионской гонке в Бундеслиге. В конечном итоге «Лейпциг» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице (перефразируя знаменитое высказывание Гари Линекера – в Бундеслиге всегда побеждает Бавария).

Также «быки» успели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, команда Марко Розе захочет стереть из памяти подробности ответной встречи с Манчестер Сити в 1/8 финала ЛЧ. Напомним, что «быки» были размазаны по газону «Этихад Стэдиум» (0:7).

Что касается национального Кубка, то на пути к финалу «Лейпциг» ни разу не доводил дело до овертайма. Среди «жертв» подопечных Марко Розе выделим дортмундскую Боруссию.

В полуфинале «Лейпциг» деклассировал Фрайбург, разбив соперника со счетом 5:1. При этом стоит напомнить, что именно Фрайбург выбил из турнира флагмана немецкого футбола – Баварию.

Следует добавить, что в Берлине свой последний матч в составе «быков» проведет вингер Кристофер Нкунку. Один из сильнейших футболистов немецкой Бундеслиги меняет клубную прописку – со следующего сезона Кристофер будет выступать за Челси. Все детали трансфера уже согласованы.

Также существует вероятность того, что ряды «Лейпцига» покинет хавбек Дани Ольмо. Его услугами активно интересуются гранды испанской Ла Лиги – Барселона и мадридский Реал.

Статистика и цифры:

РБ Лейпциг является действующим обладателем Кубка Германии. В прошлом сезоне «быки» одолели в финале Фрайбург. Что интересно, тогда «Лейпциг» возглавлял хорошо знакомый российской публике Доменико Тедеско, ранее тренировавший московский Спартак;

На данный момент в коллекции «Лейпцига» имеется лишь один трофей – тот самый Кубок Германии, выигранный в 2022 году;

На пути к финалу в сезоне 2022/2023 «быки» суммарно провели пять матчей, выиграв их с общим счетом 22:2;

Перед поездкой в Берлин Лейпциг выиграл шесть матчей кряду в рамках Бундеслиги;

Доселе пути «Лейпцига» и Айнтрахта пересекались в национальном Кубке один раз. Тогда победу отпраздновал клуб из Франкфурта.

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Айнтрахт

Айнтрахт не сумел пробиться в еврокубковые турниры через Бундеслигу. Команда из Франкфурта завершила сезон на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии.

В летнее межсезонье Айнтрахт ожидают драматические перемены. Известно, что центральный офис команды покидает спортивный директор. Также франкфуртцы готовы расстаться с рядом ключевых игроков.

Не менее важно, что у Айнтрахта будет и новый тренер. Оливер Гласнер прекращает сотрудничество с клубом. Его связывают с работой в лондонском Кристал Пэлас, однако в последнее время у «орлов» с «Селхерст Парк» наметился новый фаворит на должность рулевого – экс-главный тренер Челси и Брайтона Грэм Поттер.

На пути к финалу национального Кубка выделим успех Айнтрахта в противостоянии с крепким Унионом из Берлина. Франкфуртцы прошли непростого соперника на стадии 1/4 финала турнира.

Статистика и цифры:

Айнтрахт пять раз в своей истории побеждал в розыгрыше Кубка Германии. Последний успех датирован 2018-м годом;

В рамках сезона в Бундеслиге соперники обменялись победами на своих стадионах. Во Франкфурте Айнтрахт «хлопнул» «быков» со счетом 4:0, уступив на выезде с минимальной разницей – 1:2;

На финише кампании 2022/2023 Айнтрахт потерпел лишь одно поражение в крайних шести матчах (подопечные Оливера Гласнера неожиданно уступили Хоффенхайму – 1:3).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Лейпциг – Айнтрахт

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом противостояния РБ Лейпциг. БК Betboom предлагает поставить на победу «быков» с коэффициентом 1,72. Успех Айнтрахта оценивается куда более серьезной цифрой – 4,35.

«Лейпциг» выдает ударную концовку сезона, выйдя на пик формы в самый решающий момент. Команда Марко Розе успешно завершила кампанию в Бундеслиге и теперь всерьез нацелена на триумф в Кубке. Мы считаем, что «быкам» по силам справиться с сопротивлением Айнтрахта. Франкфуртцев ждет большая перестройка и подопечные Оливера Гласнера не прочь хлопнуть дверью, но класс «Лейпцига» все же повыше.

Также мы вправе ожидать весьма результативной игры. В последних 4 встречах из 5 с участием «быков» неизменно пробивался тотал больше 2,5 голов. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на такой вариант развития событий с коэффициентом 1,61. Тогда как ТМ 2,5 оценивается кефом 2,37.

В качестве бонуса предлагаем присмотреться к индивидуальному тоталу голов Айнтрахта больше 1. РБ Лейпциг пропускал хотя бы один мяч в 4 из последних 5 матчей на финише сезона 2022/2023. Букмекерская контора BetBoom дает на ИТБ Айнтрахта больше одного гола вполне приличный коэффициент – 1,92. Как минимум, у вас будет хорошая возможность на возврат ставки.

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Где смотреть матч Лейпциг – Айнтрахт