Поттер может возглавить «Кристал Пэлас»
Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер по окончании сезона может возглавить «Кристал Пэлас».
Лондонцы надеются уговорить 48-летнего англичанина сменить 75-летнего Роя Ходжсона, чей контракт рассчитан до 30 июня.
Поттер был уволен из «Челси» в начале апреля, ранее он возглавлял «Брайтон».
В прошедшем сезоне АПЛ «Пэлас» занял 11-е место.
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Селхерст парк арена находится в Кройдона (южное боро-округ Лондона), а там, как и в курортном Брайтоне нет метро.