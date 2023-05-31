Поттер может возглавить «Кристал Пэлас»

Теги премьер-лига Англия Рой Ходжсон отставки Кристал Пэлас Грэм Поттер Футбол

Бывший главный тренер «Челси» Грэм Поттер по окончании сезона может возглавить «Кристал Пэлас».

Лондонцы надеются уговорить 48-летнего англичанина сменить 75-летнего Роя Ходжсона, чей контракт рассчитан до 30 июня.

Поттер был уволен из «Челси» в начале апреля, ранее он возглавлял «Брайтон».

В прошедшем сезоне АПЛ «Пэлас» занял 11-е место.

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13 комментариев

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Dr.Gebbelsss
а если что то пойдет не так - то можно опять Ходжсона позвать)
+18
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QWertY
В следующем сезоне финиширует с КП выше Челси. Приятного просмотра)
+20
-5
+15
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Savardus
Гарри Поттер и Хрустальный дворец
+9
0
+9
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CriminalJoint62
Утрет нос Боэли и другим хейтерам 🙏
+5
-2
+3
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like a boss
Ответ Yri Yrov
его уровень, где нет топов и давления
И метро 😁
Селхерст парк арена находится в Кройдона (южное боро-округ Лондона), а там, как и в курортном Брайтоне нет метро.
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hiper26
Леви не спи.
+2
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Yri Yrov
его уровень, где нет топов и давления
+2
0
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Roman Araslanov
Грем Поттер и Кристальный замок
+1
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А. Мостовой
тренер, который Выжил
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кuraakula belov
В Хогвартсе был только Дин Томас, а на Селхерсте почти вся команда🙄
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Диер Ташкент
Ответ QWertY
В следующем сезоне финиширует с КП выше Челси. Приятного просмотра)
с большой долой вероятности оно так и будет в следующем сезоне
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