Поттер может возглавить «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Челси» по окончании сезона может возглавить « ».

Лондонцы надеются уговорить 48-летнего англичанина сменить 75-летнего , чей контракт рассчитан до 30 июня.

Поттер был уволен из «Челси» в начале апреля, ранее он возглавлял «Брайтон».

В прошедшем сезоне «Пэлас» занял 11-е место.

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