«Ювентус» – фаворит в борьбе за Милинковича-Савича. «Лацио» хочет 40 млн евро, но может продать за 30

«Ювентус» лидирует в борьбе за Сергея Милинковича-Савича, на которого претендует и «Милан».

Туринцы готовы платить 28-летнему хавбеку « » 6 млн евро в год.

Римляне требуют за игрока сборной Сербии 40 млн, но могут продать и за 30, поскольку контракт Милинковича-Савича заканчивается в июне 2024 года.

В 35 матчах сезона Серии А на счету полузащитника 9 голов и 8 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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