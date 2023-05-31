«Ювентус» – фаворит в борьбе за Милинковича-Савича. «Лацио» хочет 40 млн евро, но может продать за 30

Теги Лацио Ювентус серия А Италия возможные трансферы Сергей Милинкович-Савич Футбол

«Ювентус» лидирует в борьбе за Сергея Милинковича-Савича, на которого претендует и «Милан».

Туринцы готовы платить 28-летнему хавбеку «Лацио» 6 млн евро в год.

Римляне требуют за игрока сборной Сербии 40 млн, но могут продать и за 30, поскольку контракт Милинковича-Савича заканчивается в июне 2024 года.

В 35 матчах сезона Серии А на счету полузащитника 9 голов и 8 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Пересидел Савич в Лацио, хотели раньше 100, теперь и за 30 ажиотажа нет.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Вот им бы в консультанты менеджеров из португальских клубов)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Постой...Я тебя знаю!
Ответ BZB
Пересидел Савич в Лацио, хотели раньше 100, теперь и за 30 ажиотажа нет.
Его за 30 продают, потому что у него контракт истекает в следующем году. И это вполне большая сумма, с поправкой на контракт, который он не продлевает. Если бы продлил, Лотито также торговал бы его за 100, чтобы его никто из Италии не смог бы увести у Лацио.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Ответ BZB
Пересидел Савич в Лацио, хотели раньше 100, теперь и за 30 ажиотажа нет.
А команда обязана по щелчку продавать своих лучших игроков? Милинкович-Савич не сидел, а всё это время приносил пользу клубу. ВОзможно без него команда потеряла бы больше чем получила бы от его трансфера. В ЛЧ вышли в этом году опять же с ним.
Что за мода такая писать постоянно "надо было продавать раньше". Как раз таки клуб, который хочет развиваться не продает своих лидеров
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
etoWilson
три года назад 100 с + просили минимум
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veld
солёненький
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temo Sokhadze
Так и в сборную Сербии можно превратится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Не скажу, что Сергей совсем скис в Лацио, но былой искрометности в его игре не видно. Но зачем ему идти в нынешний кризисный Юветус, к тому же без ЛЧ?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svobodu Mne
Ответ Aleksandr Danilov
А как же 100млгюн пару лет назад?
А сколько платили за азара?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Парень со двора Шмурнова
Ответ Постой...Я тебя знаю!
Его за 30 продают, потому что у него контракт истекает в следующем году. И это вполне большая сумма, с поправкой на контракт, который он не продлевает. Если бы продлил, Лотито также торговал бы его за 100, чтобы его никто из Италии не смог бы увести у Лацио.
Да он вообще не игрок за сотку. Понятно, что эта цена муссировалась в постпандемийный период, когда платежеспособность клубов была нулевой и почти никто, даже из грандов, не мог позволить себе купить его за такие деньги, но даже сейчас с условием действующего контракта на 5 лет - это даже близко не игрок за такие деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Постой...Я тебя знаю!
Ответ Парень со двора Шмурнова
Да он вообще не игрок за сотку. Понятно, что эта цена муссировалась в постпандемийный период, когда платежеспособность клубов была нулевой и почти никто, даже из грандов, не мог позволить себе купить его за такие деньги, но даже сейчас с условием действующего контракта на 5 лет - это даже близко не игрок за такие деньги.
Не мне оценивать стоимость игроков и на каком принципе она строится (никогда даже некой "шкалы" на это счет не видел, поэтому логично предположить, что все это - сугубо субъективная оценка). Но Вы должны понять, что такой ценник во многом может быть обусловлен двумя вещами: 1) высокий ценник отпугнет претендентов на игрока из внутреннего чемпионата - в Италии сейчас 100 млн никто из команд не станет платить и, в целом, даже не сможет. В случае такого ценника вы сохраняете хорошего игрока у себя и не усиливаете конкурентов из внутреннего чемпионата за ЛЧ/ЛЕ-зону. Это нормальная практика, многие команды стараются сохранить хорошо играющий костяк на годы; 2) высокий ценник может быть продиктован интересом команд АПЛ. Мне ли Вам говорить, как команды АПЛ могут мусорить деньгами на трансферном рынке?:) Собственно, вот и ответ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aefkmuibzn
Ответ Постой...Я тебя знаю!
Его за 30 продают, потому что у него контракт истекает в следующем году. И это вполне большая сумма, с поправкой на контракт, который он не продлевает. Если бы продлил, Лотито также торговал бы его за 100, чтобы его никто из Италии не смог бы увести у Лацио.
Ну за того же Азара отдали 100 млн, и тоже год по контракту оставался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
аdidаs
Ответ оптовый покупатель скудетто из турина
Пока миланская пыль скупает Лохтусов, мы берем реальное усиление! Скудо возвращается в Турин ребятки.
какой смысл в скудо Ювентуса, если потом его отберут за жульничество
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergi Barjuan
Ответ Veld
солёненький
а на вид холёненький
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий