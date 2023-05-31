«Ювентус» – фаворит в борьбе за Милинковича-Савича. «Лацио» хочет 40 млн евро, но может продать за 30
«Ювентус» лидирует в борьбе за Сергея Милинковича-Савича, на которого претендует и «Милан».
Туринцы готовы платить 28-летнему хавбеку «Лацио» 6 млн евро в год.
Римляне требуют за игрока сборной Сербии 40 млн, но могут продать и за 30, поскольку контракт Милинковича-Савича заканчивается в июне 2024 года.
В 35 матчах сезона Серии А на счету полузащитника 9 голов и 8 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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Что за мода такая писать постоянно "надо было продавать раньше". Как раз таки клуб, который хочет развиваться не продает своих лидеров