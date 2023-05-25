«Милан» может купить Милинковича-Савича, если попадет в ЛЧ, а «Лацио» запросит меньше 40 млн евро

Теги Милан Лацио Паоло Мальдини серия А Италия возможные трансферы Сергей Милинкович-Савич Футбол

Сергей Милинкович-Савич привлек внимание «Милана».

Как сообщает Calciomercato, полузащитник нравится техническому директору «россонери» Паоло Мальдини, который давно хочет приобрести серба.

«Милан» ждет завершения сезона, когда будет ясно, попадет ли он в Лигу чемпионов. После этого, если «Лацио», требующий за футболиста 40 млн евро, снизит запросы, может быть предпринята попытка заключить сделку.

Сам Милинкович-Савич чувствует, что пора попробовать что-то новое, и пока отказывается продлевать истекающий в 2024 году контракт. Руководство «Лацио» не намерено сдаваться и готово предложить хавбеку повышение зарплаты до 4 млн евро в год и включение в договор пункта об отступных.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 34 матча в Серии А, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Итачи Учиха
А какой ему смысл из Лацио уходить, если они тоже в ЛЧ будут. Если Милан не начнет тратиться на усиления, то состав у них не многим сильно римлян будет
+21
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+19
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AERN
А на его место Оздоева.
+6
-1
+5
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Abu Ibrahim
Ответ Итачи Учиха
А какой ему смысл из Лацио уходить, если они тоже в ЛЧ будут. Если Милан не начнет тратиться на усиления, то состав у них не многим сильно римлян будет
1. Попробовать что-то новое
2. Лацио в ЛЧ попал впервые за лет 15, Милан на подьеме и полуфинал ЛЧ ,хоть и на фарте, этому подтверждение , год назад взяли Серию А .
+5
-1
+4
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Евгений Садчиков
Было бы слишком круто.
+4
-1
+3
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S1rAlex
Пару лет назад за него 100 просили)
+4
-2
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<~Inter~>
Ответ Итачи Учиха
А какой ему смысл из Лацио уходить, если они тоже в ЛЧ будут. Если Милан не начнет тратиться на усиления, то состав у них не многим сильно римлян будет
Милан может дать больше денег. Если для Лацио 4 млн потолок, то Милан при необходимости даст ему 5-6 млн
+2
0
+2
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AERN
Ответ Teodrakis
Кузяева
Кузяев в Баварию
+1
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Жечка Дырова
В 18 году мог за сотку уходить, прям как у Кулибали ситуация
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set32
Ответ Итачи Учиха
А какой ему смысл из Лацио уходить, если они тоже в ЛЧ будут. Если Милан не начнет тратиться на усиления, то состав у них не многим сильно римлян будет
в любом другом клубе зарабатывал бы уже 6-7 млн, а тут повышение до 4х предлагают
+1
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Batt Monner
Ответ Игорь Новиков
Увы, пока что-то нереальное. У Милана на все окно бюджет 50 млн, что ли.
А для кого реально в Серии А? Даже для Юве вряд ли. У Милана бюджет 50 плюс продажи, у конкурентов еще меньше. Наполи разберут, у Интер Шкрин уйдет, так что даже без трансферов Милан станет сильнее в Италии.
Мальдини продавать надо учиться, тогда и сможет насобирать на своих Савичей
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