«Милан» может купить Милинковича-Савича, если попадет в ЛЧ, а «Лацио» запросит меньше 40 млн евро

Сергей Милинкович-Савич привлек внимание «Милана».

Как сообщает Calciomercato, полузащитник нравится техническому директору «россонери» , который давно хочет приобрести серба.

« » ждет завершения сезона, когда будет ясно, попадет ли он в Лигу чемпионов. После этого, если « », требующий за футболиста 40 млн евро, снизит запросы, может быть предпринята попытка заключить сделку.

Сам Милинкович-Савич чувствует, что пора попробовать что-то новое, и пока отказывается продлевать истекающий в 2024 году контракт. Руководство «Лацио» не намерено сдаваться и готово предложить хавбеку повышение зарплаты до 4 млн евро в год и включение в договор пункта об отступных.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 34 матча в Серии А, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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