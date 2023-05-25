«Милан» может купить Милинковича-Савича, если попадет в ЛЧ, а «Лацио» запросит меньше 40 млн евро
Сергей Милинкович-Савич привлек внимание «Милана».
Как сообщает Calciomercato, полузащитник нравится техническому директору «россонери» Паоло Мальдини, который давно хочет приобрести серба.
«Милан» ждет завершения сезона, когда будет ясно, попадет ли он в Лигу чемпионов. После этого, если «Лацио», требующий за футболиста 40 млн евро, снизит запросы, может быть предпринята попытка заключить сделку.
Сам Милинкович-Савич чувствует, что пора попробовать что-то новое, и пока отказывается продлевать истекающий в 2024 году контракт. Руководство «Лацио» не намерено сдаваться и готово предложить хавбеку повышение зарплаты до 4 млн евро в год и включение в договор пункта об отступных.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 34 матча в Серии А, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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2. Лацио в ЛЧ попал впервые за лет 15, Милан на подьеме и полуфинал ЛЧ ,хоть и на фарте, этому подтверждение , год назад взяли Серию А .
Мальдини продавать надо учиться, тогда и сможет насобирать на своих Савичей