«В футболе часто говорят: «У тебя должны быть яйца». Скульптор объяснил выпуклость между ног памятника экс-тренеру «Ривера» Гальярдо

Теги высшая лига Аргентина Ривер Плейт Кубок Либертадорес Марсело Гальярдо Монументаль Футбол

В Буэнос-Айресе открыли статую Марсело Гальярдо.

Памятник был открыт в субботу возле стадиона «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Статуя высотой более 8 метров изображает Гальярдо, держащего над головой Кубок Либертадорес. На церемонии открытия памятника присутствовал сам Гальярдо.

После открытия статуи многие болельщики обратили внимание на выпуклость между ног статуи. Однако, по словам скульптора Мерседеса Савалла, это было сделано намеренно.

«В футболе часто говорят: «У тебя должны быть яйца». Вот почему я сделал эту часть тела немного более заметной. Это жест в адрес болельщиков.

К счастью, Гальярдо не стал требовать объяснений по этому поводу и позволил мне спокойно работать», – сказал Савалл в интервью La Nacion.

Фото: lanacion.com.ar

Марсело Гальярдо выигрывал Кубок Либертадорес с «Ривер Плейт» в качестве игрока в 1996 году, а затем дважды – в 2015 и 2018 году – привел команду к победе в турнире в качестве тренера.

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10 комментариев

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Антон Фалафель
Это конешно жёсткая кринжатина🤣🤣🤣
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Алексей Тарасюк
Заметнее было бы без штанов. Нет?
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градус ненависти
Почему-то испаноязычные люди помешаны на яйцах
+5
0
+5
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Onion
Новость как специально для нашего спортивного ресурса!)
+3
0
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Mikael Rikhard
они там в Аргентине все такие гопники?
+1
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Один живой
художник так видит...хорошо что их не три...
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old_gringo
сейчас дисквалифицируют кого-нибудь на четыре матча
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Fintt
На спортсе так часто это подчеркивается, но хороший футболист это просто умение играть))
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Камил Мамедов
Ответ градус ненависти
Почему-то испаноязычные люди помешаны на яйцах
Кохонес - прикольное слово
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