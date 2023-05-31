В среду, 31-го мая, в Будапеште состоится финал второго по значимости клубного турнира Старого света – Лиги Европы. Трофей разыграют испанская Севилья и итальянская Рома. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: тотал меньше 2,5 голов (1,55); ничья в основное время (2,99).

Сможет ли Севилья в очередной раз подтвердить реноме «властелинов ЛЕ»? Продолжит ли свою победную серию в еврокубках знаменитый тренер Жозе Моуринью? Ответы на эти вопросы даст матч в Будапеште, а наш прогноз поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Севилья

Севилья провела не самый выдающийся сезон на домашней арене и какое-то время всерьез стоял вопрос о том, смогут ли андалусийцы сохранить прописку в Примере. В конечном итоге все завершается хэппи-эндом – Севилья набрала необходимые очки и поднялась аккурат в середину турнирной таблицы (10-е место).

Не лучшую кампанию в родном чемпионате компенсирует традиционно мощное выступление в Лиге Европы. Андалусийцы вновь добрались до финала, успев серьезно «пошуметь» на пути к главному матчу ЛЕ. По дорого в Будапешт Севилья успела «прибить» Манчестер Юнайтед, считавшийся фаворитом всего турнира, а в полуфинале команда Хосе Мендилибара одолела туринский Ювентус.

«Мы довольны проделанной работой в Лиге Европы. С учетом того, как складывался сезон, немногие ожидали увидеть нас в финале, но, тем не менее, мы здесь.

Игра с Ромой? Я с уважением отношусь к Моуринью. Когда он работал в Испании я приезжал на матчи, чтобы посмотреть на его Реал. Это классный и опытный тренер и понимаю, насколько сложно нам придется в финале ЛЕ. В то же время могу сказать, что в моей карьере еще никогда не было столь сильной команды как Севилья. Я думаю, мы способны обыграть Рому», – сказал главный тренер андалусийцев Хосу Луис Мендилибар.

Статистика и цифры:

Севилья является самым титулованным клубом Кубка УЕФА/Лиги Европы. В активе андалусийцев 6 побед. При этом нужно заметить, что Севилья выиграла все шесть своих финалов;

Доселе Севилья и Рома провели лишь один официальный матч. В так называемый «ковидный» сезон Севилья одолела Рому в Лиге Европы со счетом 2:0;

Севилья немного «забуксовала» на финишном отрезке сезона: андалусийцы не побеждают в трех матчах кряду (две ничьих, одно поражение);

Перед визитом в Будапешт Севилья уступила мадридскому Реалу в рамках 37-го тура Примеры. Встреча завершилась победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:1.

Рома

Как и Севилья, «джаллоросси» не могут похвастать успехами в домашнем чемпионате. Рома занимает лишь шестую строчку в таблице Серии А, хотя перед стартом сезона речь шла о том, что «волки» должны как минимум финишировать в топ-4. Наиболее оптимистично настроенные фаны Ромы и вовсе считали, что их любимцы способны побороться за Скудетто.

В то же время Рома пусть и с боями, но все-таки добралась до финала ЛЕ. Путь «джаллоросси» был не таким сложным, как у андалусийцев, но все же команде Моуринью пришлось изрядно попотеть. В полуфинале Рома со скрипом прошла Байер. Победив на своем поле (1:0), «джаллоросси» запарковали целый автобусный парк в Леверкузене – отбиваясь от атак команды Хаби Алонсо с первой и до последней минуты (0:0). Моуринью вновь начали обвинять в том, что он играет в «антифутбол», но одиозный португалец традиционно игнорирует выпады в свой адрес.

«Моуринью невероятно везучий человек, вот что я скажу. Его команда ужасна, его методы ужасны, но они все равно вышли в финал Лиги Европы. Сейчас все в основном говорят об этом, но забывают, что у Ромы по-прежнему нет игры, а их тренер остается «отстоем», – заявил экс-нападающий Ромы Антонио Кассано, записавшийся в главные критики Моуринью.

«Не знаю, о чем твердят люди, но я никогда не говорил, что мы будем в топ-4 Серии А. Я всегда стараюсь быть честным. Мы вышли в финал ЛЕ и наслаждаемся этим моментом. Как бы ни завершился сезон, я буду считать, что мы добились большого успеха», – сказал Жозе Моуринью.

Отметим, что у Ромы имеются серьезные проблемы в преддверии игры в Будапеште. Финал Лиги Европы рискует пропустить лидер атак «волков» – чемпион мира Пауло Дибала. В тренерском штабе «джаллоросси» утверждают, что Пауло не восстановился после травмы и будет готов сыграть не более 15 минут после выхода на замену. Посмотрим, как дела будут обстоять на практике.

Статистика и цифры:

На протяжении своей карьеры Моуринью шесть раз выходил в финалы еврокубков, одержав в них пять побед (шестой финал состоится 31 мая);

Рома второй сезон кряду будет играть в финале европейского соревнования. В прошлом году «джаллоросси» стали первыми победителями турнира под названием «Лига конференций»;

Перед игрой в Будапеште Рома провела матч Серии А против Фиорентины. «Волки» вышли на поле не основным составом и уступили со счетом 1:2.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Севилья – Рома

Аналитики БК считают фаворитом противостояния команду из Испании, впрочем, отдавая ей лишь небольшое преимущество. Букмекерская контора BetBoom дает на победу Севильи коэффициент 2,72. Успех Ромы оценивают цифрой 3,03.

По сути, нас ждет встреча абсолютно равных по силе команд. Бонус Ромы – опыт Моуринью. Считаем, что сеу Жозе не будет изменять своим привычкам и сделает акцент на надежную оборону («сами не играем, и другим не даем»). В качестве основной ставки мы предлагаем вариант «тотал меньше 2,5 голов» – едва ли соперники побалуют результативным футболом. БК BetBoom дает на такой исход событий коэффициент 1,55.

В качестве бонуса можно заиграть более «жирный» вариант. Считаем, что Севилья и Рома не смогут выявить обладателя трофея в основное время. Букмекерская контора BetBoom дает на ничью в основное время солидный коэффициент – 2,99.

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