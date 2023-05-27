Финальный матч Кубка Германии по футболу 2023 состоится 3 июня в Берлине на Олимпийском стадионе. В решающем поединке встретятся «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Поклонники немецкого футбола уже сейчас задумываются о том, где смотреть финал Кубка Германии 2023. К сожалению, отечественные спортивные телекомпании, онлайн-платформы транслировать финал не будут, поэтому нужно искать альтернативные источники для просмотра. Предлагаем обратиться к сайтам букмекеров, спискок которых у нас представлен. Для просмотра любого спортивного события необходимо пройти регистрацию и в некоторых случаях сделать ставку. Другим вариантам для просмотре могут стать тематические телеграм-каналы и группы ВКонтакте. Кроме того с помощью VPN будет возможность найти «серые» сайты, которые также будут осуществлять показ финала Кубка Германии.

«РБ Лейпциг» действующий обладатель трофея, в финал команда вышла второй год подряд. На пути к решающему поединку «красные быки» провели пять матчей и выиграли их с общим счетом 22 : 2. Для «Айнтрахта» это будет второй финал за последние пять лет, в 2018 году команда завоевала трофей, всего на их счету пять побед в Кубке Германии.