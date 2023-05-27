Сезон 2022-2023 в английской Премьер-лиге, как обычно, выдался напряженным и интересным. Завершит его финальный матч Кубка Англии 2023, который состоится 3 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. За трофей в решающем поединке будут бороться «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Кубок Англии старейший футбольный турнир в мире, первый его розыгрыш состоялся в 1871-1872 годах. На финише сезона нас ждет не просто финал, а еще манчестерское дерби, поэтому вопрос о том, где смотреть Кубок Англии по футболу 2023, как никогда актуален. Тут у российских болельщиков могут возникнуть проблемы, поскольку ни федеральный спортивный холдинг, ни онлайн-платформы официально показ осуществлять не будут. Необходимо искать альтернативные источники. Одними из таковых являются сайты букмекеров. Выбирайте из списка, регистрируйтесь и смотрите разные спортивные события в прямом эфире. Другим вариантом могут стать тематические группы ВКонтакте и телеграм-каналы, здесь много любителей футбола, которые транслируют интересные матчи. Наконец, с помощью VPN можно найти «серые» сайты, где будет показан финальный поединок Кубка Англии 2023.

Рекордсменом по победам в финалах является лондонский «Арсенал», команда 14 раз выигрывала Кубок. «Манчестер Юнайтед» становился обладателем трофея 12 раз, «Манчестер Сити» шесть раз побеждал в фиалах. Команда Хосепа Гвардиолы стремиться сделать требл — победа в чемпионате, Кубке страны и Лиге Чемпионов. «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне уже выиграл Кубок Лиги.