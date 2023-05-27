Финальный турнир Лиги наций УЕФА 2023 состоится в Нидерландах с 14 по 18 мая. В нем примут участие победители четырех групп Лиги А. В полуфинальных поединках сыграют следующие команды:

14 июня, 21:45. Нидерланды — Хорватия. стадион Де Куйп, Роттердам

15 июня, 21:45. Испания — Италия. стадион Гролс Весте, Энсхеде

Время начала матчей московское, а показаны они будут в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Окко.

Сборная Нидерландов уже была участником финального турнира первого розыгрыша Лиги наций в 2019 году. Он проходил в Португалии, и команда хозяев оказалась сильнее «оранжевых», одержав минимальную победу со счетом 1 : 0. Сейчас у Нидерландов хорошие шансы выиграть турнир. Однако противостоять им будет сильная сборная Хорватии. Она впервые попала в полуфинал Лиги наций, но ее успехи на двух последних чемпионатах мира говорят сами за себя. Хорваты постараются выйти в финал, несмотря на то что будут играть с хозяевами поля.

В другом полуфинале болельщики увидят ремейк матча двухлетней давности между тем же командами. Хозяином финального турнира тогда были итальянцы, но в полуфинале на стадионе Джузеппе Меацца в Милане уступили сборной Испании со счетом 1 : 2. В матче за третье место команда Италии обыграла бельгийцев, а в финале «фурия роха» уступила французам. Итальянцы попытаются взять реванш за поражение двухлетней давности и стать участниками решающего поединка.