«Айнтрахт» подписал 18-летнего хавбека «Мальме» и сборной Швеции Ларссона. Игроком интересовалась «Боруссия»
«Айнтрахт» объявил о трансфере 18-летнего хавбека «Мальме» Хуго Ларссона.
Ларссон подписал соглашение с франкфуртским клубом, рассчитанное на 5 лет – до 2028 года. 18-летний полузащитник будет выступать за «Айнтрахт» под номером 16.
Фото: eintracht.de
Ранее сообщалось об интересе к Хуго Ларссону со стороны дортмундской «Боруссии».
В текущем сезоне Ларссон провел 8 матчей в чемпионате Швеции, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. В январе полузащитник дебютировал в сборной Швеции. Его подробная статистика доступна здесь.
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