«Айнтрахт» подписал 18-летнего хавбека «Мальме» и сборной Швеции Ларссона. Игроком интересовалась «Боруссия»

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия высшая лига Швеция Мальме трансферы Сборная Швеции по футболу Хуго Ларссон Футбол

«Айнтрахт» объявил о трансфере 18-летнего хавбека «Мальме» Хуго Ларссона.

Ларссон подписал соглашение с франкфуртским клубом, рассчитанное на 5 лет – до 2028 года. 18-летний полузащитник будет выступать за «Айнтрахт» под номером 16.

Фото: eintracht.de

Ранее сообщалось об интересе к Хуго Ларссону со стороны дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне Ларссон провел 8 матчей в чемпионате Швеции, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. В январе полузащитник дебютировал в сборной Швеции. Его подробная статистика доступна здесь.

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3 комментария

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dimkamelok
Удачи, Хуго! Жаль, что не в Дортмунд, но буду болеть за него, удивительный футболист для своего возраста
+6
0
+6
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Крыс Пол
Не читайте его фамилию задом наперёд и всё будет норм.
+6
-4
+2
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Under
Ответ dimkamelok
Удачи, Хуго! Жаль, что не в Дортмунд, но буду болеть за него, удивительный футболист для своего возраста
да, видел его раз живьём - очень круто смотрится, прям удивился, что 18 всего
0
0
0
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