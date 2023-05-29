«Айнтрахт» подписал 18-летнего хавбека «Мальме» и сборной Швеции Ларссона. Игроком интересовалась «Боруссия»

«Айнтрахт» объявил о трансфере 18-летнего хавбека «Мальме» Хуго Ларссона.

Ларссон подписал соглашение с франкфуртским клубом, рассчитанное на 5 лет – до 2028 года. 18-летний полузащитник будет выступать за « » под номером 16.

Фото: eintracht.de

Ранее сообщалось об интересе к со стороны дортмундской «Боруссии».

В текущем сезоне Ларссон провел 8 матчей в чемпионате Швеции, забив 1 гол и отдав 1 голевую передачу. В январе полузащитник дебютировал в сборной . Его подробная статистика доступна здесь.

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