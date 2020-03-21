Канчельскис – лучший россиянин в истории АПЛ, Аршавин – 2-й, Смертин – 3-й (beIN Sports)

Медиа beIN Sports составило рейтинг лучших россиян, выступавших в АПЛ.

5) Юрий Жирков ( , 2009-2011);

4) Роман Павлюченко («Тоттенхэм», 2008-2012);

3) Алексей Смертин («Портсмут», «Челси», «Чарльтон», «Фулхэм», 2003-08);

2) («Арсенал», 2008-13);

1) Андрей Канчельскис ( , «Эвертон», «Саутгемптон», 1992-97).

Канчельскис в составе «МЮ» выиграл 7 трофеев, включая два титула чемпиона Англии. Он забил 48 голов за клуб в 145 матчах.

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