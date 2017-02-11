Роналду стал лучшим легионером АПЛ по версии FourFourTwo, Анри и Кантона – в тройке, Аршавин – 91-й

FourFourTwo опубликовал рейтинг из 100 лучших иностранных игроков, выступавших в английской премьер-лиге.

Возглавил список форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, с 2003 по 2009 год выступавший за .

Второе место досталось бывшему форварду Тьерри Анри, а третье — экс-нападающему «МЮ» Эрику Кантона.

Топ-10 лучших легионеров АПЛ по версии FourFourTwo:

1. ( )

2. Тьерри Анри («Арсенал»)

3. Эрик Кантона ( )

4. Деннис Бергкамп («Арсенал»)

5. Дидье Дрогба ( )

6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

7. Джанфранко Дзола ( )

8. Патрик Виейра («Арсенал»)

9. Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»)

10. Давид Жинола («Ньюкасл», «Тоттенхэм»)

…

91. Андрей («Арсенал»)

98. Андрей Канчельскис («Манчестер Юнайтед»).

Весь список можно посмотреть здесь.