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    Роналду стал лучшим легионером АПЛ по версии FourFourTwo, Анри и Кантона – в тройке, Аршавин – 91-й

    Теги Андрей Аршавин Патрик Виейра Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Дидье Дрогба Тьерри Анри Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро Арсенал рейтинги Джанфранко Дзола Тоттенхэм Эрик Кантона Андрей Канчельскис Петер Шмейхель Давид Жинола Деннис Бергкамп

    FourFourTwo опубликовал рейтинг из 100 лучших иностранных игроков, выступавших в английской премьер-лиге.

    Возглавил список форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, с 2003 по 2009 год выступавший за «Манчестер Юнайтед».

    Второе место досталось бывшему форварду «Арсенала» Тьерри Анри, а третье — экс-нападающему «МЮ» Эрику Кантона.

    Топ-10 лучших легионеров АПЛ по версии FourFourTwo:

    1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

    2. Тьерри Анри («Арсенал»)

    3. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»)

    4. Деннис Бергкамп («Арсенал»)

    5. Дидье Дрогба («Челси»)

    6. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

    7. Джанфранко Дзола («Челси»)

    8. Патрик Виейра («Арсенал»)

    9. Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»)

    10. Давид Жинола («Ньюкасл», «Тоттенхэм»)

    91. Андрей Аршавин («Арсенал»)

    98. Андрей Канчельскис («Манчестер Юнайтед»).

    Весь список можно посмотреть здесь.

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