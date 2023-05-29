«Арбитр убивал игру, ощущение, будто он играл за «Ростов». Я отобрал мяч чисто, за что карточка? Играть не дают». Хавбек «Ахмата» Швец о судействе Мешкова

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Ахмат Виталий Мешков Антон Швец Матч ТВ Футбол

Антон Швец считает судейство в матче с «Ростовом» предвзятым в отношении игроков «Ахмата».

В 29-м туре Мир РПЛ «Ахмат» на выезде уступил «Ростову» со счетом 2:3. Главный арбитр матча Виталий Мешков показал игрокам «Ахмата» 7 желтых карточек и удалил с поля защитника Артема Тимофеева на 69-й минуте. Антон Швец получил предупреждение на 58-й минуте за подкат против Алексея Миронова.

«На мой взгляд, это был чистый отбор мяча. Хорошо, пусть судья посчитал, что это фол, но за что желтая? Пусть посмотрит Лигу чемпионов, пусть посмотрит матчи европейских чемпионатов. Получается, я совсем не могу идти в отбор? Этими желтыми арбитр убивал игру. Посмотрите этот момент еще раз внимательно – чистый отбор мяча! За что желтая? Опасная игра или что? Ну не дают играть!

Так же было и с «Торпедо»: корпус в корпус был отобран мяч – желтая. Ну, в таком случае опорному полузащитнику играть очень тяжело. Бежишь и думаешь, как не подвести команду. Не зря, когда прозвучал свисток, вся наша скамейка начала задавать вопросы судьям. Такое ощущение, будто судья играл за них [«Ростов»]», – сказал полузащитник «Ахмата».

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34 комментария

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Тиджани Бабангида
Ну не было там «убийства» и «игры за «Ростов». Обыкновенное судейство, в стиле Мешкова,жестко пресекающего любые нарушения
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Зубы Дзюбы
Ответ Тиджани Бабангида
Ну не было там «убийства» и «игры за «Ростов». Обыкновенное судейство, в стиле Мешкова,жестко пресекающего любые нарушения
К тому же в отношении Швеца который стабильно по 10+ карточек в сезоне имеет
+11
-1
+10
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Roman
В этом сезоне банда Валеры - любимцы судей, будем объективны в этом суждении, дамы и господа
+30
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+6
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инок
С судейством и вообще в нашем футболе полный беспорядок и он только усиливается.
+9
-5
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Mohnatiy
Для начала - Мешков просто плохой судья...
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Мовсар Германия
Мешков не судил за Ростов,
просто это его уровень
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ахмат грязно играл. Тимофееву КК по делу в итоге. Из-за него Глебов с конями не сыграет.
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pendalf
Ахмат в Ростове почти каждый год получает красные, это и без Валеры было. Швец самый грубый игрок чемпионата, пытается оправдаться на волне нытья про помощь Ростову
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Мустанг Мустанг
грязно играл ростов просто судья не пресекал их нарушение, Глебов сам виноват что не сыграет с ЦСКА нефиг надо было как зайчик прыгать
нефиг было толкать так сильно Глебова. Тут попробуй промолчи. на ровном месте, изподтишка.. Мерзкий Тимофеев. Карма прилетела!
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sanek_rabona
Ого, мешков опять отсудил сомнительно. Неожиданно.
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AIBOLIT66
у Мешкова руки по локоть в крови от убитых игр....
Это же он убил Интригу, потом Надежду, потом Мечту....
на Полиграф его, на Полиграф!!!
и вообще у него счёт в Сбере...
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Блуждающий странник
Не знаю за кого там больше судил арбитр, но когда показано 13 карточек почти наверняка можно сказать, что судья не справился. Посмотрел, что судья Мешков и почему я не удивлен?
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psycho
мешков продажная, кукуян ты
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Петр Ковалев
Он не тянет сборную, он ее топит
ты дилетант! у сборной нет задач, нет состава, нет игр. в отборе к ЧМ результат был хороший. Притом, что Валера взял сборную с листа.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Мустанг Мустанг
вчера Карапузов правильно вашему игроку показал как ростов нырки делает команда симулянтов
судья продажная ахмат в пердив самое место
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