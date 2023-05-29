«Арбитр убивал игру, ощущение, будто он играл за «Ростов». Я отобрал мяч чисто, за что карточка? Играть не дают». Хавбек «Ахмата» Швец о судействе Мешкова

Антон Швец считает судейство в матче с «Ростовом» предвзятым в отношении игроков «Ахмата».

В 29-м туре Мир «Ахмат» на выезде уступил « » со счетом 2:3. Главный арбитр матча показал игрокам «Ахмата» 7 желтых карточек и удалил с поля защитника Артема Тимофеева на 69-й минуте. получил предупреждение на 58-й минуте за подкат против Алексея Миронова.

«На мой взгляд, это был чистый отбор мяча. Хорошо, пусть судья посчитал, что это фол, но за что желтая? Пусть посмотрит Лигу чемпионов, пусть посмотрит матчи европейских чемпионатов. Получается, я совсем не могу идти в отбор? Этими желтыми арбитр убивал игру. Посмотрите этот момент еще раз внимательно – чистый отбор мяча! За что желтая? Опасная игра или что? Ну не дают играть!

Так же было и с «Торпедо»: корпус в корпус был отобран мяч – желтая. Ну, в таком случае опорному полузащитнику играть очень тяжело. Бежишь и думаешь, как не подвести команду. Не зря, когда прозвучал свисток, вся наша скамейка начала задавать вопросы судьям. Такое ощущение, будто судья играл за них [«Ростов»]», – сказал полузащитник « ».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте