Гризманн набрал 30 (15+15) очков в Ла Лиге. Это его лучший сезон в карьере

Антуан Гризманн совершил рекордное для себя число результативных действий в Ла Лиге.

Сегодня форвард « » забил и ассистировал защитнику Науэлю Молине в матче 37-го тура с « ».

Всего у француза 15 голов и 15 результативных передач в текущем чемпионате. 30 очков по системе «гол+пас» – его личный рекорд.

В 2016 году завершил сезон с 28 (22+6) очками и набрал такую же сумму в сезоне-2017/18 (19 голов и 9 ассистов).

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