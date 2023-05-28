Гризманн набрал 30 (15+15) очков в Ла Лиге. Это его лучший сезон в карьере

Теги Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига рекорды Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн совершил рекордное для себя число результативных действий в Ла Лиге.

Сегодня форвард «Атлетико» забил и ассистировал защитнику Науэлю Молине в матче 37-го тура Ла Лиги с «Реал Сосьедад».

Всего у француза 15 голов и 15 результативных передач в текущем чемпионате. 30 очков по системе «гол+пас» – его личный рекорд.

В 2016 году Гризманн завершил сезон с 28 (22+6) очками и набрал такую же сумму в сезоне-2017/18 (19 голов и 9 ассистов).

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43 комментария

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Барсик Юрана
«Худший сезон» Месси это 16+16, у меня всё
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+75
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Фарид Харисов
Ответ Барсик Юрана
«Худший сезон» Месси это 16+16, у меня всё
Гризманн красавчик, все ещё тащит.
А Месси... Ну, это другая вселенная. 30 голевых действий он делал к середине Ла Лиги обычно :)
+58
-4
+54
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cektor
Атлетико его дом.
+32
-1
+31
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VERBLYUD
До финала был лучшим игроком Франции на ЧМ, проводит хороший сезон за Атлетико. Вот кто должен входить в топ-5 на ЗМ, а не Винисиусы и Бензема
+19
-3
+16
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Black Phoenix
Переход в Барсу был ошибкой, да. Теперь это очевидно.
+16
-1
+15
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Анвар Масимов
лучший игрок Ла лиги этого сезона
+14
-3
+11
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OldRedWhite
Ответ cektor
Атлетико его дом.
И дом должен был стать серебряным , если бы не начудили в концовке !
+5
0
+5
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Фарид Харисов
Ответ JENNINGS
Сезон 2017/18 - лучший в карьере Модрича. Хорват - ключевой игрок «Реала» Зидана, праймовой сборной Хорватии, лучший игрок ЧМ, лучший футболист Европы. Не понимаю, как у кого-то могут быть сомнения в справедливости того «ЗМ»🤔
Справедливо было и Модричу и Гризманну дать.

Учитывая что после ЧМ Модрич осень провалил — Гризманн немного предпочтительнее смотрелся. За стабильность, так сказать.

Но что в случае Модрича, что в случае Месси 2021 всё решается летом, а осень в расчёт не берут.
+5
-1
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Бронислав Каминский
В Барсе делал 13+7 в последнем сезоне и тащил клуб в Кубке - провал
15+14 - лучший сезон в карьере)лол
+4
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Герман Докторов
Реинкарнация существует!
+2
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AnMe
Ответ VERBLYUD
До финала был лучшим игроком Франции на ЧМ, проводит хороший сезон за Атлетико. Вот кто должен входить в топ-5 на ЗМ, а не Винисиусы и Бензема
+
Также лига1 только что выложила победителя награды «лучший франц игрок зарубежом», который отдали в итоге Бензема 🤦
+4
-2
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AnMe
Надеюсь ему отдадут звание лучшего игрока сезона ЛЛ! Заслужил больше всех.
+2
0
+2
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софочка
Ответ Барсик Юрана
«Худший сезон» Месси это 16+16, у меня всё
Причем тут Месси, в новости про него нет ни слова
+2
-1
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Никита Сиротин
Гризман молодчина ! Он и на чемпионате мира прекрасно смотрелся .
В этом сезоне стабилен и очень полезен !
+1
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bam bam
Ответ Барсик Юрана
«Худший сезон» Месси это 16+16, у меня всё
тоже сразу подумал про это )
+1
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JENNINGS
Ответ rigobersong
Великий игрок и истинный обладатель ЗМ 2018!:) Лучший игрок финала ЧМ, лучший игрок финала ЛЕ, обыграл модрича в 2х финалах, выиграл 3 титула и был лидером своих команд!:) За 2е место на ЧМ ЗМ не вручали ни Кану, ни Зидану, ни Снейдеру, ни Месси!:)) Всем понятно что Модричу его просто купили:))
Сезон 2017/18 - лучший в карьере Модрича. Хорват - ключевой игрок «Реала» Зидана, праймовой сборной Хорватии, лучший игрок ЧМ, лучший футболист Европы. Не понимаю, как у кого-то могут быть сомнения в справедливости того «ЗМ»🤔
+5
-4
+1
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EKSPERT
Ответ Фарид Харисов
Справедливо было и Модричу и Гризманну дать. Учитывая что после ЧМ Модрич осень провалил — Гризманн немного предпочтительнее смотрелся. За стабильность, так сказать. Но что в случае Модрича, что в случае Месси 2021 всё решается летом, а осень в расчёт не берут.
Но и команда Гризингера отлетела в Ле
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Владимир Апилат
Ответ Барсик Юрана
«Худший сезон» Месси это 16+16, у меня всё
зарплата Месси?
зарплата Гризмана?
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Vinnipukh Vinni
Ответ rigobersong
Великий игрок и истинный обладатель ЗМ 2018!:) Лучший игрок финала ЧМ, лучший игрок финала ЛЕ, обыграл модрича в 2х финалах, выиграл 3 титула и был лидером своих команд!:) За 2е место на ЧМ ЗМ не вручали ни Кану, ни Зидану, ни Снейдеру, ни Месси!:)) Всем понятно что Модричу его просто купили:))
Если вспомнить, как Гризманн попал в ЛЕ в том сезоне (было примерно то же самое, что и в этом сезоне), его имя даже близко не должно было быть связано с Золотым мячом.
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JENNINGS
Ответ rigobersong
Опять же только твои слова, я тебе привел факты, ты приводишь свои впечатления:))
Лука Модрич за 2018 год:
- лучший футболист Хорватии;
- символическая сборная ЛЧ 2017/18;
- лучший футболист ЧМ;
- символическая сборная FIFPro;
- символическая сборная по версии УЕФА;
- лучший полузащитник ЛЧ 2017/18;
- символическая сборная ЧМ;
- лучший футболист Европы по версии УЕФА;
- обладатель награды The Best FIFA Men’s Player;
- лучший плеймейкер года по версии IFFHS;
- победитель ЛЧ;
- победитель КЧМ
Это тоже всё мои впечатления?
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JENNINGS
Ответ rigobersong
Воды налил, а по факту-то что?:)
Я тебе факты и перечислил. Безусловно, Гризманн - в топ-2 лучших футболистов мира-2018, но достижения, индивидуальная игра и влияние на команду объективно выше у Модрича. Оба заслужили «ЗМ», но хорват был лучшим
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Vinnipukh Vinni
Ответ Black Phoenix
Переход в Барсу был ошибкой, да. Теперь это очевидно.
Переход в Барселону не был ни ошибкой, ни успехом.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Tristan...
Антуан - гений. Жаль, что в Барсе не получилось
В каком смысле не получилось?
У него там примерно такая же статистика была. И места примерно те же - второе и третье.
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Скорый поезд
Ответ OldRedWhite
И дом должен был стать серебряным , если бы не начудили в концовке !
Да, проиграть Эльче и сыграть вничью с Эспаньолом, ведя в счете 3:0 - это надо было еще умудриться.
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Rub1k
Надеюсь станет лучшим игроком Ла-Лиги, а то на фоне сегодняшней "повесточки" в лиге, могут и какому то Винисиусу из жалости выдать....
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