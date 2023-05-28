Гризманн набрал 30 (15+15) очков в Ла Лиге. Это его лучший сезон в карьере
Антуан Гризманн совершил рекордное для себя число результативных действий в Ла Лиге.
Сегодня форвард «Атлетико» забил и ассистировал защитнику Науэлю Молине в матче 37-го тура Ла Лиги с «Реал Сосьедад».
Всего у француза 15 голов и 15 результативных передач в текущем чемпионате. 30 очков по системе «гол+пас» – его личный рекорд.
В 2016 году Гризманн завершил сезон с 28 (22+6) очками и набрал такую же сумму в сезоне-2017/18 (19 голов и 9 ассистов).
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А Месси... Ну, это другая вселенная. 30 голевых действий он делал к середине Ла Лиги обычно :)
Учитывая что после ЧМ Модрич осень провалил — Гризманн немного предпочтительнее смотрелся. За стабильность, так сказать.
Но что в случае Модрича, что в случае Месси 2021 всё решается летом, а осень в расчёт не берут.
15+14 - лучший сезон в карьере)лол
Также лига1 только что выложила победителя награды «лучший франц игрок зарубежом», который отдали в итоге Бензема 🤦
В этом сезоне стабилен и очень полезен !
зарплата Гризмана?
- лучший футболист Хорватии;
- символическая сборная ЛЧ 2017/18;
- лучший футболист ЧМ;
- символическая сборная FIFPro;
- символическая сборная по версии УЕФА;
- лучший полузащитник ЛЧ 2017/18;
- символическая сборная ЧМ;
- лучший футболист Европы по версии УЕФА;
- обладатель награды The Best FIFA Men’s Player;
- лучший плеймейкер года по версии IFFHS;
- победитель ЛЧ;
- победитель КЧМ
Это тоже всё мои впечатления?
У него там примерно такая же статистика была. И места примерно те же - второе и третье.