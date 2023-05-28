Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ с 36 голами в 35 матчах. У него 52 мяча в 51 игре за «Ман Сити» в дебютном сезоне

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд в дебютном сезоне в АПЛ стал лучшим бомбардиром лиги.

Форвард «Манчестер Сити» забил 36 голов за 35 игр в чемпионате. Всего у него 52 мяча в 51 матче за «горожан».

Второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги занял Харри Кейн из «Тоттенхэма» – 30 голов за 38 игр.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Фанат Лионеля Месси
Жаль ,что на фоне Холланда на Кейна никто толком внимание не обращает
Выбить 30 голов в этом Тоттэнхеме,просто фантастика
+59
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+59
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Censormorum
Холанд безусловно топ. Однако хочется отметить Кейна. Какой же стабильно высокий уровень он показывает. Помню после его первого сезона я как и многие здесь предлагал подождать и убедиться сможет ли он держать уровень из года в год. Убедились.
+10
-1
+9
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QWertY
Хороший результат. Но Де Брейне все равно лучший игрок Сити
+14
-7
+7
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М.Ю!!!
Отметил бы Харри Кейна,жаль губит свою карьеру !
+5
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+5
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rigobersong
Пеп из топовых форвардов делает лучших, челси из топовых форвардов делает лес:))
+5
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+1
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Николай Иванов
Машина
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Бахти 86
Последние месяца два он сдал. Хотя мог и больше 40 наколотит.
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Алексей Елистратов
Ответ Фанат Лионеля Месси
Жаль ,что на фоне Холланда на Кейна никто толком внимание не обращает Выбить 30 голов в этом Тоттэнхеме,просто фантастика
А что такого в Тоттенхеме плохого? И в чем фантастика, Кейн крутой футболист, но ему хорошо ассистируют. Ну и играет на него также вся команда. Шли они почти в четверке до увольнения Конте. Потом покатились вниз. Я не понимаю. Там Сон совсем сдал, часть его голов с выгодных и сладких позиций перешла Кейну. Края активные, моментов много у шпор. Система чисто под Кейна.
Другое дело, что команда бесхребетная, да и центр поля никакой, чтобы удерживать игры. Особенно после постоянных травм Бентанкура и Хейберга.
+1
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Ответ VERBLYUD
Кейн играя за Сити положил бы 40+, а Холанд в Тоттенхэме даже 20-ку не забил бы.
Месси, играя ST, клал 32 в АПЛ за Тоттенхэм, но уступил золотую бутсу Ван Перси. Моя статистика из менеджера 07 года хоть чем-то подкреплена)
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trav
30тка Кейна в бедовом Тоттенхэме это на самом деле очень круто. Человек на пике играл всю жизнь в Тоттенхэме, хорошо хоть в финал ЛЧ попал один раз.
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Ibra Isaev
Ответ Фанат Лионеля Месси
Жаль ,что на фоне Холланда на Кейна никто толком внимание не обращает Выбить 30 голов в этом Тоттэнхеме,просто фантастика
Он провёл на 700 минут больше времени на поле, чем Холланд
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VERBLYUD
Ответ Ibra Isaev
Он провёл на 700 минут больше времени на поле, чем Холланд
У Холанда больше голов с пенальти
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Промах Мораты
Ответ VERBLYUD
Кейн играя за Сити положил бы 40+, а Холанд в Тоттенхэме даже 20-ку не забил бы.
Бы
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