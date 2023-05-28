Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ с 36 голами в 35 матчах. У него 52 мяча в 51 игре за «Ман Сити» в дебютном сезоне
Эрлинг Холанд в дебютном сезоне в АПЛ стал лучшим бомбардиром лиги.
Форвард «Манчестер Сити» забил 36 голов за 35 игр в чемпионате. Всего у него 52 мяча в 51 матче за «горожан».
Второе место в списке бомбардиров Премьер-лиги занял Харри Кейн из «Тоттенхэма» – 30 голов за 38 игр.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
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Выбить 30 голов в этом Тоттэнхеме,просто фантастика
Другое дело, что команда бесхребетная, да и центр поля никакой, чтобы удерживать игры. Особенно после постоянных травм Бентанкура и Хейберга.