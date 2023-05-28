«Астон Вилла» впервые сыграет в Лиге конференций. Она шла 14-й, назначая Эмери
«Астон Вилла» дебютирует в Лиге конференций в следующем сезоне.
Команда Унаи Эмери заняла 7-е место в АПЛ, обыграв «Брайтон» (2:1) в заключительном туре. На момент назначения Унаи Эмери главным тренером (в октябре 2022 года) она шла 14-й.
7-е место – лучший результат клуба с сезона-2009/2010, когда он стал 6-м.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
уважение Унаи
Вторым эту фишку использовали Вулвс (до Лопетеги были на 19-м месте)
Итог: один уверенно остался в лиге, второй попал в еврокубки.
А недалекие Лидс и Лестер взяли двух старых английских физруков и вылетели.
У них с Эмери знатный тандем !