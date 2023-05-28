«Астон Вилла» впервые сыграет в Лиге конференций. Она шла 14-й, назначая Эмери

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Унаи Эмери Лига Конференций УЕФА Футбол

«Астон Вилла» дебютирует в Лиге конференций в следующем сезоне.

Команда Унаи Эмери заняла 7-е место в АПЛ, обыграв «Брайтон» (2:1) в заключительном туре. На момент назначения Унаи Эмери главным тренером (в октябре 2022 года) она шла 14-й.

7-е место – лучший результат клуба с сезона-2009/2010, когда он стал 6-м.

 

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47 комментариев

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Cearvm
Эмери пора присмотреться к новому турниру)
+104
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+102
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Валуй
Судя по всему, победитель этого турнира уже известен))
+64
-2
+62
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0mertas626
удачи Гуд Эбенингу!
уважение Унаи
+57
-1
+56
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Ихарь Окенфэйлов
Пеп конечно лучший, но не отметить Эмери просто нельзя. Приняв команду по ходу сезона, во второй половине таблицы, вывел её в еврокубки. Блестящая тренерская работа. Просто браво!
+30
-1
+29
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Акира_1
Эмери пришёл, так сразу Вилла заиграла и попопала в еврокубки. Только всяким Поттерам почему-то было нужно какое-то время и предсезонка для результатов. 🤭
+23
-3
+20
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masterwolw
Феноменальный сезон от Эмери
+17
0
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Юлия Закаблукова
Главный прогресс года
+13
-1
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Зеленый Хорек
Ответ uefaligue
в третьесорный турнир - еврокубки ахха понял тя
А должен был в ЛЧ с 14-го тянуть?
+10
0
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Джейме Ланнистер
Первый клуб из подвала которые поняли что, несмотря на текущее место, можно позвать хорошего тренера почти в любой клуб АПЛ, а не английского физрука.
Вторым эту фишку использовали Вулвс (до Лопетеги были на 19-м месте)
Итог: один уверенно остался в лиге, второй попал в еврокубки.
А недалекие Лидс и Лестер взяли двух старых английских физруков и вылетели.
+12
-3
+9
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Born is the King
Вовремя в Вилле все поняли. Оставь они Плющенку то вышли бы в Шип вместо еврокубка
+9
-3
+6
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10ztv
Ответ uefaligue
он выиграл какой-то трофей или я чего-то не знаю?
с 14 на 7 место по ходу сезона в апл
+5
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Great ManUtd
Ответ uefaligue
в третьесорный турнир - еврокубки ахха понял тя
А ты попробуй выиграй этот второсортный турнир! Шпоры классно в нём выступили в прошлом сезоне? А Вильярреал, Лацио, Ницца, Кёльн?
+5
0
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Экселлент
Зная Эмери и то что, в Вилле будут строить интересный проект, можно смело назвать Астон Виллу, одним из фаворитом этого турика
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CriminalJoint62
Обставили тоттенхэм 😂😂😂😂
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Абдулов Алексей
Ответ Cearvm
Эмери пора присмотреться к новому турниру)
Победит в нём и получит путёвку в свой любимый турнир)
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Under
Ответ trav
Опять фактчекинг на нуле Если Вест Хем берет ЛК, то в следующем сезоне он будет играть в ЛЕ
на месте Виллы в ЛК это не отразится
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OldRedWhite
Ответ 0mertas626
удачи Гуд Эбенингу! уважение Унаи
А если б ещё Дзюбу подписали ?
У них с Эмери знатный тандем !
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Spartak Forever
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Тренеришка
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Great ManUtd
Ну что Эмери, докажи, что можешь Еврочашки не только с испашками брать.
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Direct free kick
Ответ Джейме Ланнистер
Первый клуб из подвала которые поняли что, несмотря на текущее место, можно позвать хорошего тренера почти в любой клуб АПЛ, а не английского физрука. Вторым эту фишку использовали Вулвс (до Лопетеги были на 19-м месте) Итог: один уверенно остался в лиге, второй попал в еврокубки. А недалекие Лидс и Лестер взяли двух старых английских физруков и вылетели.
Великий Эмери!
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Ман Сити
В Зону ЛЧ бы попали если бы не растеряли все со скользящим физруком
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Олег Акимов
Тренеришка опять принялся за своё. Разматывает АПЛ на классе.
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Under
Ответ Джейме Ланнистер
Первый клуб из подвала которые поняли что, несмотря на текущее место, можно позвать хорошего тренера почти в любой клуб АПЛ, а не английского физрука. Вторым эту фишку использовали Вулвс (до Лопетеги были на 19-м месте) Итог: один уверенно остался в лиге, второй попал в еврокубки. А недалекие Лидс и Лестер взяли двух старых английских физруков и вылетели.
про Анчелотти в Эвертоне не слышали?
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андрэ
тренеришкп в деле
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Александр Насонов
Мегахорош Эмери, с 14 на 7 затащить Виллу)
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