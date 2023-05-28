«Астон Вилла» впервые сыграет в Лиге конференций. Она шла 14-й, назначая Эмери

«Астон Вилла» дебютирует в Лиге конференций в следующем сезоне.

Команда Унаи Эмери заняла 7-е место в , обыграв «Брайтон» (2:1) в заключительном туре. На момент назначения Унаи Эмери главным тренером (в октябре 2022 года) она шла 14-й.

7-е место – лучший результат клуба с сезона-2009/2010, когда он стал 6-м.

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