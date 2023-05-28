Коул о том, что Холанд побил его рекорд по голам: «Мне наплевать. Потребовалось 20 лет, чтобы кто-то подобрался так близко»

Теги Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

Энди Коулу наплевать на то, что Эрлинг Холанд побил его рекорд по голам за сезон.

В первом сезоне в АПЛ 22-летний форвард «Ман Сити» забил 36 голов в 35 матчах и стал рекордсменом по забитым мячам за один розыгрыш чемпионата Англии. Рекорд ранее принадлежал Коулу и Алану Ширеру, которые забивали по 34 мяча в 42-матчевом формате чемпионата.

– Что почувствовали, когда рекорд был побит?

– Мне наплевать. Я говорю честно. Меня ни в коем случае не раздражает, что кто-то бьет рекорды по забитым голам, потому что рекорды существуют, чтобы их бить.

Некоторые люди говорят, что я, должно быть, разочарован. Почему? Потому что кто-то забил больше голов, чем я? Кому-то понадобилось 20 лет, чтобы подобраться так близко, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Столько пафоса при том, что сам играл 42 матча и вообще сам не является единоличным обладателем этого рекорда
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Unclemeat
"Мне наплевать!", кричал Коул, потрясываю бутылкой портвейна в руках.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий