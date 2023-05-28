Коул о том, что Холанд побил его рекорд по голам: «Мне наплевать. Потребовалось 20 лет, чтобы кто-то подобрался так близко»

Энди Коулу наплевать на то, что Эрлинг Холанд побил его рекорд по голам за сезон.

В первом сезоне в 22-летний форвард « » забил 36 голов в 35 матчах и стал рекордсменом по забитым мячам за один розыгрыш чемпионата Англии. Рекорд ранее принадлежал и Алану Ширеру, которые забивали по 34 мяча в 42-матчевом формате чемпионата.

– Что почувствовали, когда рекорд был побит?

– Мне наплевать. Я говорю честно. Меня ни в коем случае не раздражает, что кто-то бьет рекорды по забитым голам, потому что рекорды существуют, чтобы их бить.

Некоторые люди говорят, что я, должно быть, разочарован. Почему? Потому что кто-то забил больше голов, чем я? Кому-то понадобилось 20 лет, чтобы подобраться так близко, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте