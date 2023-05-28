Фердинанд считает, что «МЮ» провел сезон успешнее «Арсенала»: «Вы бы хотели финишировать третьим и взять трофей, или стать вторым и без титула? Я бы выбрал трофей и место в ЛЧ»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» провел сезон успешнее «Арсенала».

«Манчестер Юнайтед» провел сезон лучше, чем «Арсенал»? Если бы вы были футболистами, то хотели бы завершить чемпионат на четвертом месте и выиграть трофей, каким бы он ни был, либо финишировать третьим, выиграть трофей и выйти в Лигу чемпионов или стать вторым в таблице, без трофея, но участвовать в чемпионской гонке?

Я бы выбрал трофей и любое место, которое позволит выйти в Лигу чемпионов. Такой сезон наиболее успешный.

«Арсенал» и Микель Артета добились огромных успехов. Нужно снять шляпу перед ними и сказать «молодцы», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на канале FIVE YouTube channel.

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38 комментариев

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1garyuha
уже забыл что его тренер кубок лиги никогда за трофей не считал?
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Pavel Fedorov
Если рассматривать сезон, как строчку на странице в википедии, то он прав. Разницы между 2 и 3 местом по большому счету нет, а трофей есть трофей, хоть это и кубок Лиги. Но если оценивать с точки зрения эмоций и впечатления болельщика, то ситуация в корне меняется - Арсенал на весь сезон подарил своим фанатам чемпионскую гонку (пусть и с неудачным финалом), редкая роскошь в последние времена для болельщиков Манчестера.
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Kastiliexo
Ответ romaroman26
То есть лучше вообще без трофеев быть, чем с кубком лиги? Артета уже 4й сезон руководит арсеналом, не кажется тебе, что одной навязанной им борьбы маловато?
Кубок и Суперкубок Англии как тебе ?
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GuruFutbola
Кубок арабико это титул?
+13
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Tun
Ответ romaroman26
То есть лучше вообще без трофеев быть, чем с кубком лиги? Артета уже 4й сезон руководит арсеналом, не кажется тебе, что одной навязанной им борьбы маловато?
Как болельщик МЮ скажу - лучше реальная борьба за чемпионство, нежели кал и борьба за место в ЛЧ
+7
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Burel
Ответ Fergi time Cheers
это титул, который не смог взять арсенал, а ещё впереди финал кубка Англии, в который арсенал не смог выйти.
Арсенал при Артете взял Кубок Англии, это действительно престижный трофей.. А вот Кубок Лиги - это самый убогий турнир в мире и никому не нужный
+6
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+4
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Виталий Ан
Вот только Арсенал играет! Показывают отличную игру и гораздо перспективнее.
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Abu Ibrahim
Ответ 1garyuha
уже забыл что его тренер кубок лиги никогда за трофей не считал?
Его тренер чашки АПЛ собирал почти каждый год . С тех пор у МЮ целых 0 чемпионств . Так что да , лучше кубок лиги чем просто 2 место . Саму конкуренцию то Арсенал в итоге не смог навязать , слив в нужный момент в одну калитку . Это не противостояние Ливерпуля и МС двухгодичной давности
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Мужанов Дмитрий Александрович
С каких пор Кубок Лиги в Англии стали считать за трофей(по крайней мере серьёзные клубы). Топ клубы обычно там вторым составом играют вплоть до финала. Низковато Фердинанд ценит свою команду.
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Диер Ташкент
Арсеналу тоже надо отдать должное, несмотря на то, что команда не опытная, пытались навязать конкуренцию Сити, и какое то время это им хорошо удавалось
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romaroman26
Ответ Доминатор3000
Нет,не маловато. Учитывая «руины» которые принял. МЮ провёл лучше сезон. Но не будем забывать,МЮ приглашал как минимум 2-ух тренеров с именем,покупал лучших и самых перспективных игроков. И всё равно ничего не выиграл,толкового. Арсенал с Сака,Мартинелли и Нкетиа боролся за АПЛ. Эта тройка стоила клубу,меньше пятки Погба. Возможности у клубов разные,понтоваться кубком Лиги,ну такое себе
а по мне мало. за 4 года только только игра появилась, толком финалов не было, тттулов тоже, борьбы за чемпионство толком тоже. большинство тренеров бы уже уволили. и потратился арсенал не мало не надо придумывать. так что заслуги артеты весьма соинительны, выхлоп за 4 сезона очень слабый
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Hans_Zimmer
Ответ Pavel Fedorov
Если рассматривать сезон, как строчку на странице в википедии, то он прав. Разницы между 2 и 3 местом по большому счету нет, а трофей есть трофей, хоть это и кубок Лиги. Но если оценивать с точки зрения эмоций и впечатления болельщика, то ситуация в корне меняется - Арсенал на весь сезон подарил своим фанатам чемпионскую гонку (пусть и с неудачным финалом), редкая роскошь в последние времена для болельщиков Манчестера.
Гонка like a trophy
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Ivchev
Ответ Pavel Fedorov
Если рассматривать сезон, как строчку на странице в википедии, то он прав. Разницы между 2 и 3 местом по большому счету нет, а трофей есть трофей, хоть это и кубок Лиги. Но если оценивать с точки зрения эмоций и впечатления болельщика, то ситуация в корне меняется - Арсенал на весь сезон подарил своим фанатам чемпионскую гонку (пусть и с неудачным финалом), редкая роскошь в последние времена для болельщиков Манчестера.
Вот, согласен полностью.
Прямо сейчас, на первом месте эмоции от сезона - и в таком варианте конечно арсенал провел сезон лучше!
Но через какое-то время, будет просто 2 и 3 место в таблице, и кубок в витрине, хоть какой.
Так что тут сильно зависит от того в каком моменте это обсуждать))
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Трент 66
Ответ Сквиди Комаров
Квадрапул получше?
Там у Ливерпуля 2 кубка было, а вы уже от одного кипятком ходите)
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Val Smith
Ответ Виталий Ан
Вот только Арсенал играет! Показывают отличную игру и гораздо перспективнее.
Так в хрониках истории и запишем))
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Диер Ташкент
Ответ Wekil Halylow
какоета 8 месяцев
Сити осенью топтались на одном месте. Было время когда МЮ чуть даже не перегонил Сити. По настоящему Сити включились в борьбу зимой. С этого периода и считай была настоящая борьба между Сити и Арсеналом за чемпионство
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romaroman26
Ответ Burel
Арсенал при Артете взял Кубок Англии, это действительно престижный трофей.. А вот Кубок Лиги - это самый убогий турнир в мире и никому не нужный
за 4 сезона взял один кубок, и гордишься? очень слабый показатель для артеты
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romaroman26
Ответ Tun
Как болельщик МЮ скажу - лучше реальная борьба за чемпионство, нежели кал и борьба за место в ЛЧ
какой ты болельщик, малыш сказки не рассказывай
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Пули Снегопада
закономерно, фаны Арсенала в тилье 🤣
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Abdullaev Barkamol
Ответ 1garyuha
уже забыл что его тренер кубок лиги никогда за трофей не считал?
Есть ещё кубок Англии
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Диер Ташкент
Ответ Доминатор3000
Нет,не маловато. Учитывая «руины» которые принял. МЮ провёл лучше сезон. Но не будем забывать,МЮ приглашал как минимум 2-ух тренеров с именем,покупал лучших и самых перспективных игроков. И всё равно ничего не выиграл,толкового. Арсенал с Сака,Мартинелли и Нкетиа боролся за АПЛ. Эта тройка стоила клубу,меньше пятки Погба. Возможности у клубов разные,понтоваться кубком Лиги,ну такое себе
Ну ты все в одну кашу смешал. Взял период за 7 лет в МЮ, а в Арсенале последний пара сезон
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Dm Kznts
Рио будет прав полностью если Юнайтед возьмёт и КА
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Dm Kznts
да не боролся Арс за чемпионство практически
Чистое олсоуранерство с ситэ
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Озил, озю и буду озить
А если бы МЮ вылетел в Шип, но взял два кубка, как бы Рио оценил их сезон по сравнению с Арсеналом?
Арсенал провел отличный сезон по сравнению с самим собой прошлых лет. Борьба за чемпионство - это в любом случае успех. А ровняться на топчущийся на месте с 2013 года МЮ им и не надо
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<~Inter~>
Это правда если забыть про ожидания от сезона. До старта сезона Арсенал считали 5-6 командой лиги и не все пророчили им место в четверке, а МЮ же наоборот обладал вторым ресурсом в Англии и обязан был финишировать в топ 4. По итогу же сезона Арсенал уверенно закончил сезон уступив лишь Сити, а МЮ лишь в последних турах спасся от сдавшего Ливера
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