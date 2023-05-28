Фердинанд считает, что «МЮ» провел сезон успешнее «Арсенала»: «Вы бы хотели финишировать третьим и взять трофей, или стать вторым и без титула? Я бы выбрал трофей и место в ЛЧ»

Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» провел сезон успешнее «Арсенала».

« » провел сезон лучше, чем «Арсенал»? Если бы вы были футболистами, то хотели бы завершить чемпионат на четвертом месте и выиграть трофей, каким бы он ни был, либо финишировать третьим, выиграть трофей и выйти в Лигу чемпионов или стать вторым в таблице, без трофея, но участвовать в чемпионской гонке?

Я бы выбрал трофей и любое место, которое позволит выйти в Лигу чемпионов. Такой сезон наиболее успешный.

« » и Микель Артета добились огромных успехов. Нужно снять шляпу перед ними и сказать «молодцы», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на канале FIVE YouTube channel.

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