Фердинанд считает, что «МЮ» провел сезон успешнее «Арсенала»: «Вы бы хотели финишировать третьим и взять трофей, или стать вторым и без титула? Я бы выбрал трофей и место в ЛЧ»
Рио Фердинанд считает, что «Манчестер Юнайтед» провел сезон успешнее «Арсенала».
«Манчестер Юнайтед» провел сезон лучше, чем «Арсенал»? Если бы вы были футболистами, то хотели бы завершить чемпионат на четвертом месте и выиграть трофей, каким бы он ни был, либо финишировать третьим, выиграть трофей и выйти в Лигу чемпионов или стать вторым в таблице, без трофея, но участвовать в чемпионской гонке?
Я бы выбрал трофей и любое место, которое позволит выйти в Лигу чемпионов. Такой сезон наиболее успешный.
«Арсенал» и Микель Артета добились огромных успехов. Нужно снять шляпу перед ними и сказать «молодцы», – отметил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на канале FIVE YouTube channel.
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Прямо сейчас, на первом месте эмоции от сезона - и в таком варианте конечно арсенал провел сезон лучше!
Но через какое-то время, будет просто 2 и 3 место в таблице, и кубок в витрине, хоть какой.
Так что тут сильно зависит от того в каком моменте это обсуждать))
Чистое олсоуранерство с ситэ
Арсенал провел отличный сезон по сравнению с самим собой прошлых лет. Борьба за чемпионство - это в любом случае успех. А ровняться на топчущийся на месте с 2013 года МЮ им и не надо