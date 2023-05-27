Аллер не забил пенальти «Майнцу» при счете 0:1. «Боруссии» нужна победа для титула
Себастьян Аллер не забил пенальти в матче против «Майнца».
«Боруссия» уступает «карнавальникам» в матче 34-го тура Бундеслиги (0:2, первый тайм).
При счете 0:1 дортмундцы получили право на 11-метровый на 19-й минуте после фола на Рафаэле Геррейру.
С точки пробил форвард Себастьян Аллер. Вратарь «Майнца» Финн Дамен отбил удар в левом от себя углу.
Если «Боруссия» потерпит поражение в этом матче, а «Бавария» не проиграет «Кельну», то «Дортмунд» упустит чемпионство.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Майнц».
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