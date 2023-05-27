Аллер не забил пенальти «Майнцу» при счете 0:1. «Боруссии» нужна победа для титула

Теги Боруссия Дортмунд Майнц бундеслига Германия Себастьян Аллер Финн Дамен Футбол

Себастьян Аллер не забил пенальти в матче против «Майнца».

«Боруссия» уступает «карнавальникам» в матче 34-го тура Бундеслиги (0:2, первый тайм). 

При счете 0:1 дортмундцы получили право на 11-метровый на 19-й минуте после фола на Рафаэле Геррейру.

С точки пробил форвард Себастьян Аллер. Вратарь «Майнца» Финн Дамен отбил удар в левом от себя углу. 

Если «Боруссия» потерпит поражение в этом матче, а «Бавария» не проиграет «Кельну», то «Дортмунд» упустит чемпионство. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Майнц». 

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20 комментариев

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Отец Абду
Забить пенальти ❌
Забить на чемпионство ✅:)
+50
-3
+47
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Stewee
Ментальность лузеров, после Клоппа никакого характера не осталось.
+45
-5
+40
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Nate
Ммм... классическая Боруссия
+35
-3
+32
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KillFish
Я бы удивился, если бы он забил пенальти. До матча было понятно, что Боруссия сольется в самой важной игре сезона. Менталитет лузеров - никуда не денешь
+12
-2
+10
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udiekemen
Дортмунд делает всё чтоб не выиграть чемпионат)
+11
-3
+8
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Izokot
Упустить чемпионство дома… мрак
+5
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+5
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arajanarm
Тотализаторы работают милилны
+3
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+3
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ruslan_khaibulov
лох это судьба))
+3
-1
+2
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DJIGURDEZ
Арсенал: я знаю что ты чувствуешь, бро
+2
0
+2
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udiekemen
И именно в этом матче не забил, в важнейшем
+3
-2
+1
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Нейтральный критик
Ответ arajanarm
Тотализаторы работают милилны
Больше, целые мирярды!
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Алексей Елистратов
Ответ Direct free kick
Ещё раз "характер клопа" - это 0 трофеев за 3 крайних года и слив кубка Германии Вольфсбургу
Последние 2 сезона Карреры - это провальные поражение и позор, судя по твоей логике.
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ss_podonok
очень ватные и неуверенные
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deadjoker
Это как в серии саузпарка про бейсбол. Я понял, они тренировались чтобы проигрывать :))
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Roman Bukhantsov
Ахахахахаха, тотальные лузеры
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Demyan Grachev
простите, но Аллер не вылечил яйца
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Amalfitano
Будет эпично если Дортмунд упустит чемпионство в такой ситуации. Прям синдром немецкий. Как у Шальке и Байера.
+1
-1
0
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