Аллер не забил пенальти «Майнцу» при счете 0:1. «Боруссии» нужна победа для титула

Себастьян Аллер не забил пенальти в матче против «Майнца».

«Боруссия» уступает «карнавальникам» в матче 34-го тура Бундеслиги (0:2, первый тайм).

При счете 0:1 дортмундцы получили право на 11-метровый на 19-й минуте после фола на Рафаэле Геррейру.

С точки пробил форвард . Вратарь « » Финн Дамен отбил удар в левом от себя углу.

Если «Боруссия» потерпит поражение в этом матче, а «Бавария» не проиграет «Кельну», то « » упустит чемпионство.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Майнц».

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