Клопп о твите Салаха: «Видел его в столовой – он улыбался. У «Ливерпуля» есть поводы для оптимизма. Если не попадешь в ЛЧ, лучшее возможное место – пятое»

Юрген Клопп оценил твит Мохамеда Салаха о невыходе в Лигу чемпионов.

Футболист «Ливерпуля» после непопадания в турнир написал: «Я опустошен, этому нет оправданий. Мы подвели себя и вас».

«Меня немного беспокоят заголовки, которые вы пишите из тех слов, что я говорю... В мире социальных сетей постоянно происходит так много плохих вещей.

Но публикация Салаха – не из того числа. Это нормальное описание его эмоций. Этот момент после матча – не время отправлять оптимистичные сообщения.

Но я сейчас видел его в столовой – он улыбался. Не могу сказать, почему, но он не был в плохом настроении.

Довольно давно было понятно, что этот сезон не будет исторически хорошим. Мы недовольны сезоном. Мы совершали ошибки и не демонстрировали стабильность.

Мы набрали довольно хорошее количество очков после ЧМ-2022. И если бы мы так набирали баллы по ходу всего сезона, то были бы на другом месте в таблице.

Есть основания для оптимизма. Это действительно так. У нас есть и другие поводы для оптимизма – атмосфера, созданная нашими болельщиками после прошлой домашней игры. Эти моменты являются основой для фантастического будущего.

Мы не дали того, чего все хотели и ожидали. Но мы все еще едины – и это хорошо. Я нахожу много причин для оптимизма.

Наша раздевалка не в плохом настроении. Мы не показываем пальцем друга на друга.

Если не попадешь в Лигу чемпионов, лучшее возможное место – пятое. И мы там. Если бы вы спросили меня 10 игр назад, можем ли мы это сделать, я бы ответил – «нет», – заявил главный тренер « » .

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