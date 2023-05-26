Клопп о твите Салаха: «Видел его в столовой – он улыбался. У «Ливерпуля» есть поводы для оптимизма. Если не попадешь в ЛЧ, лучшее возможное место – пятое»
Юрген Клопп оценил твит Мохамеда Салаха о невыходе в Лигу чемпионов.
Футболист «Ливерпуля» после непопадания в турнир написал: «Я опустошен, этому нет оправданий. Мы подвели себя и вас».
«Меня немного беспокоят заголовки, которые вы пишите из тех слов, что я говорю... В мире социальных сетей постоянно происходит так много плохих вещей.
Но публикация Салаха – не из того числа. Это нормальное описание его эмоций. Этот момент после матча – не время отправлять оптимистичные сообщения.
Но я сейчас видел его в столовой – он улыбался. Не могу сказать, почему, но он не был в плохом настроении.
Довольно давно было понятно, что этот сезон не будет исторически хорошим. Мы недовольны сезоном. Мы совершали ошибки и не демонстрировали стабильность.
Мы набрали довольно хорошее количество очков после ЧМ-2022. И если бы мы так набирали баллы по ходу всего сезона, то были бы на другом месте в таблице.
Есть основания для оптимизма. Это действительно так. У нас есть и другие поводы для оптимизма – атмосфера, созданная нашими болельщиками после прошлой домашней игры. Эти моменты являются основой для фантастического будущего.
Мы не дали того, чего все хотели и ожидали. Но мы все еще едины – и это хорошо. Я нахожу много причин для оптимизма.
Наша раздевалка не в плохом настроении. Мы не показываем пальцем друга на друга.
Если не попадешь в Лигу чемпионов, лучшее возможное место – пятое. И мы там. Если бы вы спросили меня 10 игр назад, можем ли мы это сделать, я бы ответил – «нет», – заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Латентный болельщик Ливера