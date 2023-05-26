Клопп о твите Салаха: «Видел его в столовой – он улыбался. У «Ливерпуля» есть поводы для оптимизма. Если не попадешь в ЛЧ, лучшее возможное место – пятое»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Мохамед Салах Футбол

Юрген Клопп оценил твит Мохамеда Салаха о невыходе в Лигу чемпионов.

Футболист «Ливерпуля» после непопадания в турнир написал: «Я опустошен, этому нет оправданий. Мы подвели себя и вас».

«Меня немного беспокоят заголовки, которые вы пишите из тех слов, что я говорю... В мире социальных сетей постоянно происходит так много плохих вещей.

Но публикация Салаха – не из того числа. Это нормальное описание его эмоций. Этот момент после матча – не время отправлять оптимистичные сообщения.

Но я сейчас видел его в столовой – он улыбался. Не могу сказать, почему, но он не был в плохом настроении.

Довольно давно было понятно, что этот сезон не будет исторически хорошим. Мы недовольны сезоном. Мы совершали ошибки и не демонстрировали стабильность.

Мы набрали довольно хорошее количество очков после ЧМ-2022. И если бы мы так набирали баллы по ходу всего сезона, то были бы на другом месте в таблице.

Есть основания для оптимизма. Это действительно так. У нас есть и другие поводы для оптимизма – атмосфера, созданная нашими болельщиками после прошлой домашней игры. Эти моменты являются основой для фантастического будущего.

Мы не дали того, чего все хотели и ожидали. Но мы все еще едины – и это хорошо. Я нахожу много причин для оптимизма.

Наша раздевалка не в плохом настроении. Мы не показываем пальцем друга на друга.

Если не попадешь в Лигу чемпионов, лучшее возможное место – пятое. И мы там. Если бы вы спросили меня 10 игр назад, можем ли мы это сделать, я бы ответил – «нет», – заявил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

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20 комментариев

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Live_Kost
Ответ А. Мостовой
Сложно не улыбаться когда 400к капает каждую неделю. Но для болельщиков надо было сделать вид будто "не всё равно", а то что-то ещё заподозрят.
К Салаху какие претензии? Его «худший» сезон по статистике лучше многих топовых игроков, того же Рэшфорда, который провёл «лучший» свой сезон
+9
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+9
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Aleksey Yashin
Какой же Клопп оптимистичный
+8
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+8
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А. Мостовой
Сложно не улыбаться когда 400к капает каждую неделю. Но для болельщиков надо было сделать вид будто "не всё равно", а то что-то ещё заподозрят.
+12
-8
+4
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Джанлука Нальюка
Ответ Ман Сити
Да 5-е место реально оптимизм, прыгнули выше головы когда был отрезок против ВХ, Тотенхемов и т.д. где каждый матч судьи в сторону ливера ошибались А выше этот физрук уже и не прыгнет, рекордные трансферы на которых он выехал уже сдулись.
Ни одну новость не пропускаешь про Ливерпуль.
Латентный болельщик Ливера
+6
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Данил Гуло
Ответ А. Мостовой
Сложно не улыбаться когда 400к капает каждую неделю. Но для болельщиков надо было сделать вид будто "не всё равно", а то что-то ещё заподозрят.
Попали бы в лч, капало бы еще больше.
+3
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иг1171
Если не попал в ЛЧ - лучшее место - в районе 10го. Чтобы не играть в ЛЕ/ЛК и не ломать график в следующем сезоне, потому что ПЛ заточена только на участие в ЛЧ.
+2
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Talgat Ergeshov
обидно,конечно,за его банду,но благодаря таким случаям,когда некоторые гранды оказываются вне топ-4,в ЛЧ можем увидеть как Ньюкасл,чемпионский Лестер....в АПЛ очень редко такое по сравнению с другими лигами)
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lizarazu
Ответ А. Мостовой
Сложно не улыбаться когда 400к капает каждую неделю. Но для болельщиков надо было сделать вид будто "не всё равно", а то что-то ещё заподозрят.
Мостак себе не изменяет - гнёт негативную линию везде
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Pucheslav
Ответ Axs Men
Вот и сезон почти закончился , Сити идёт к треблу , а Ливерпуль вылетел отовсюду и даже в ЛЧ на следующий сезон не попал. И я не вижу никаких претензий к Клоппу, типо всё норм, не получилось и ладно, но это же не Брайтон. Если было бы наоборот Пепа съели бы, в каждом интервью журналисты тыкали бы ему на результаты
МБ потому что Пепу покупают игроков когда надо и каких надо ?
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Russ Ivan
Как же круто Клопп сел на пятую точку, т.е. место...
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-5
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OldRedWhite
Ответ Aleksey Yashin
Какой же Клопп оптимистичный
Лучшее место - пятое, лучшее пиво - темное !
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Red Line
Ответ Джанлука Нальюка
Ни одну новость не пропускаешь про Ливерпуль. Латентный болельщик Ливера
она и шарки - 2 самые ярые фанатики Ливерпуля)
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Axs Men
Ответ Enotaz24
А если Сити выиграет ЛЧ, Ливерпуль ведь будет играть в ЛЧ?
Нет, Ливерпуль сам должен был выиграть ЛЧ или ЛЕ, что бы попасть
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Axs Men
Ответ Анатолий Дмитриевич
а с победой в АПЛ и ЛЧ Далглиш справлялся?) ну и Ливерпуль уже давно не самый титулованный клуб Англии.
Ну один раз и Лестер стрельнул в АПЛ, щас только конечно вылетит в шип
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