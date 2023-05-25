РФС учредил Всероссийский день футбола. Он пройдет 10 июня

Теги Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Футбол

РФС проведет первый в истории Всероссийский день футбола.

Праздник назначен на 10 июня. Он станет традиционным и будет проходить ежегодно летом по всей России. 

В 2023-м праздник состоится в «Лужниках» накануне суперфинала Фонбет Кубка России и будет приурочен к 100-летию московского спорта. В других регионах страны также пройдут массовые футбольные фестивали для детей и взрослых.

На фестивале в «Лужниках» пройдут футбольные турниры, живые выступления популярных музыкальных артистов, а также разнообразные игровые и развлекательные площадки для всех желающих. Ожидается, что праздник посетят более 20 тысяч гостей.

Между собой сыграют команды болельщиков клубов-участников Фонбет Кубка России со всей страны, а на нескольких полях в трех возрастных категориях пройдет всероссийский турнир по мини-футболу.

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20 комментариев

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Arman FCSM
24 февраля каждый год теперь будем похороны российского футбола отмечать?
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Сергей Жарковский
Заранее не поздравляют, и тем не менее с очередным бестолковым праздником!
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Фут.Боль
У бывшей жены день рождения 10 июня) Надо поздравить с днем футбола.
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KOTOV71
Правильно! Праздник - летом,сам футбол - зимой!
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Леван Мкртчян
Ответ Ярик01
Причина выбора конкретной даты?
Понастольгировать о хороших временах, когда российский футбол не был отлучен от еврокубков , под просмотр финала лиги чемпионов ( 10 июня играют Сити с Интером в финале лч)
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Spartak Forever
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Ответ валя_стакан
Лицом праздника будет нападающий спартака Дельфин-Причиндалов
Будет ваш Федя Паненка
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Kazbek Ilyassovskiy
А всероссийский чемпионат мира когда проведут?
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pyritanza
Отмечать его, надо полагать, будут погружением с аквалангом)
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Сижу на факсах Барселоны
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Ярик01
Причина выбора конкретной даты?
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igls54
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Сергей48
Прекрасно! Чем больше будет спортивных праздников, тем лучше!
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Максим Попов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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а реал Мадрид или Бавария пригласят на такой великий праздник
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Кокич
Когда-то хотели 18 мая сделать Днём российского футбола, но потом выяснилось, что в этот день родилась Загитова, и пришлось, понятное дело, от этой идеи отказаться. Теперь вот 10 июня будет Всероссийским днём футбола.
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