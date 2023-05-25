РФС учредил Всероссийский день футбола. Он пройдет 10 июня

РФС проведет первый в истории Всероссийский день футбола.

Праздник назначен на 10 июня. Он станет традиционным и будет проходить ежегодно летом по всей России.

В 2023-м праздник состоится в «Лужниках» накануне суперфинала Фонбет Кубка России и будет приурочен к 100-летию московского спорта. В других регионах страны также пройдут массовые футбольные фестивали для детей и взрослых.

На фестивале в «Лужниках» пройдут футбольные турниры, живые выступления популярных музыкальных артистов, а также разнообразные игровые и развлекательные площадки для всех желающих. Ожидается, что праздник посетят более 20 тысяч гостей.

Между собой сыграют команды болельщиков клубов-участников Фонбет Кубка России со всей страны, а на нескольких полях в трех возрастных категориях пройдет всероссийский турнир по мини-футболу.

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