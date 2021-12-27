Филимонов о зарплатах детских тренеров: «13-20 тысяч рублей. Неправильно, когда Сутормин переходит за 50 тысяч, и эти деньги делят между академиями»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал о проблеме с зарплатами детских тренеров.

– Это вообще катастрофа! Опять же что происходит с детскими тренерами? У них зарплаты маленькие, это раз. Во-вторых, детский тренер сейчас заложник того, что он свой уровень подтверждает не тем, что его воспитанники играют в профессиональный футбол, а тем, что он своим клубом кого-то обыграл. То есть его мастерство как тренера зависит от места его команды в таблице. Но мое видение в том, что уровень школы и уровень тренера должен зависеть не от места в таблице, а от того, сколько его воспитанников играют в профессиональный футбол. И тогда будет все нормально.

У нас сейчас же в теории такая система, что клубы должны отчислять школам, тренерам деньги за переходы футболистов. А в реальности… Та же ситуация с Суторминым. Это же неправильно, когда он переходит за 50 000 рублей, и эти деньги делятся между его бывшими академиями. А если все правильно сформировать, то как раз тренер будет финансово благополучен, когда его воспитанники будут играть в профессиональных клубах, и эти клубы будут переводить тренеру и школам, и сам тренер, работающий в этой школе, будет финансово обеспечен, и он будет стремиться к тому, чтобы его воспитанники были индивидуально сильными, а не просто как серая масса.

– А среднюю по стране зарплату детских тренеров можете назвать?

– Точно не могу сказать. Примерный диапазон – 13-20 тысяч рублей. Был интересный момент, когда мы с Аленичевым приходили в тульский «Арсенал», была пресс-конференция, посвященная нашему приходу, когда команда была еще любительская. И на этой пресс-конференции один тренер из Тульской области сказал, мол, как может детский тренер работать, воспитывать детей и выживать, когда у него зарплата 7000 рублей. Аленичев ответил, что вопрос не по адресу, не к нему. Это было лет 10-11 назад. Сейчас думаю, что ненамного это все изменилось. Думаю, в диапазоне 20 000 рублей где-то.

Все здесь вообще плохо продумано. И нет конкуренции даже среди детских тренеров. Туда идут либо ребята молодые, которые хотят начинать зарабатывать, или люди, которые нигде не смогли больше устроиться, или идет дополнительный заработок: то есть человек не все свое время посвящает детям, а он и там, и там, то есть пытается нормально заработать, чтобы как-то выживать, а подготовка детей остается по остаточному принципу, – сказал Филимонов.