В воскресенье, 28 мая, сыграют Динамо Москва и Локомотив в 29 туре РПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Динамо Москва – Локомотив

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Динамо – Локомотив