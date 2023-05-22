Где смотреть Динамо Москва – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 28 мая

Теги Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

В воскресенье, 28 мая, сыграют Динамо Москва и Локомотив в 29 туре РПЛ.

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Во сколько играют Динамо Москва – Локомотив

  • Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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