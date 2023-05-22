Где смотреть Динамо Москва – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 28 мая
В воскресенье, 28 мая, сыграют Динамо Москва и Локомотив в 29 туре РПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Москва – Локомотив
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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