Заключительная игра «Динамо» против «Локомотива» и программа «На все СТО» на «ВТБ Арене» уже 28 мая
В 29 туре РПЛ «Динамо» встретится с «Локомотивом». Заключительная игра на «ВТБ Арене» состоится в воскресенье, 28 мая, в 16:30.
Напомним, что сезон домашних матчей «Динамо» прошел под знаком столетия клуба. Последняя домашняя игра этого сезона завершает программу «На все СТО» мероприятием на тему детей, добра и будущего. Билеты на игру можно приобрести по ссылке.
В программе помимо московского дерби:
– концерт группы Dabro перед игрой,
– благотворительная программа в поддержку детей,
– участие юных футболистов и награждение игроков-победителей ЮФЛ-3,
– подарки для детей и конкурс на изображение маскота для динамовской игровой зоны,
– розыгрыш призов и участие динамовских селебрити.
Также, динамовцы дарят бесплатные билеты тем, кто в 2023 году еще не был на «ВТБ Арене». Подробности здесь.
Раз нет, значит не бывать мне в этом году на арене.