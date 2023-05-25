Заключительная игра «Динамо» против «Локомотива» и программа «На все СТО» на «ВТБ Арене» уже 28 мая

В 29 туре РПЛ «Динамо» встретится с «Локомотивом». Заключительная игра на «ВТБ Арене» состоится в воскресенье, 28 мая, в 16:30.

Напомним, что сезон домашних матчей «Динамо» прошел под знаком столетия клуба. Последняя домашняя игра этого сезона завершает программу «На все СТО» мероприятием на тему детей, добра и будущего. Билеты на игру можно приобрести по ссылке.

В программе помимо московского дерби:

– концерт группы Dabro перед игрой,

– благотворительная программа в поддержку детей,

– участие юных футболистов и награждение игроков-победителей ЮФЛ-3,

– подарки для детей и конкурс на изображение маскота для динамовской игровой зоны,

– розыгрыш призов и участие динамовских селебрити.

Также, динамовцы дарят бесплатные билеты тем, кто в 2023 году еще не был на «ВТБ Арене». Подробности здесь.