«15 лет при «осень – весна» ничего не можем выиграть, летом по два месяца не играем. Во всем мире гладкий чемпионат, зачем что-то выдумывать?» Бородюк о календаре
Александр Бородюк раскритиковал реформы в российском футболе.
«Хотелось бы, чтобы у каждого реформатора были имя и фамилия, чтобы после выдуманных реформ была определенная ответственность. А то у нас могут навыдумывать, а потом ответственных нет.
Оставьте футбол в покое! Есть гладкий чемпионат во всем мире. Не надо ничего выдумывать – все давно изобретено. Оставьте Кубок России таким, какой он есть, – выиграл или проиграл. Если не хватает игр, то сделайте другой турнир: например, Кубок РПЛ. Там можно делать абсолютно любую систему. Реформаторы, оставьте в покое главные турниры.
Зачем что-то выдумывать? 15 лет что-то выдумывают, перешли на «осень – весна» – 15 лет ничего не можем выиграть. По два месяца не играем летом, когда прекрасные поля. Оставьте главные турниры такими, какими они всегда были.
Что касается возможной реформы Суперкубка, то мы все хотим сделать как в Испании или Германии. Зачем-то постоянно хотим оттуда что-то взять. Лучше придумайте свое достойное. Вторая лига раньше была подпиткой, давала молодых футболистов, футболисты набирались там опыта перед выступлениями в РПЛ.
Во что сейчас превратили Вторую лигу? Все давно было выдумано. И большие победы были. Поэтому реформаторам надо оставить футбол в покое», – сказал бывший тренер сборной России.
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"Лучше придумайте свое достойное"
Я совсем себе не противоречу, да
Два месяца летом в любом случае играть чемпионат России не будем из-за ЧМ и ЧЕ.
Ну и да, у нас же цели не в том, чтобы "сделать всё как там", а другие.
>Если не хватает игр, то сделайте другой турнир: например, Кубок РПЛ.
Зачем?
>Во что сейчас превратили Вторую лигу? Все давно было выдумано. И большие победы были.
Какие были большие победы во Второй лиге?
> Есть гладкий чемпионат во всем мире. Не надо ничего выдумывать – все давно изобретено.
>мы все хотим сделать как в Испании или Германии. Зачем-то постоянно хотим оттуда что-то взять. Лучше придумайте свое достойное.
Как эти две фразы сочетаются в одной реплике? С одной стороны ссылаться на "во всём мире так", с другой - придумайте своё.
Побеждают команды из Англии, Испании, Германии. Так, что скорее, получилось оказаться в нужном месте и в нужное время, и выиграть Кубок УЕФА. А не из-за того, что летом играли два месяца.
Ко всему этому в июле всегда делали перерыв недели так на 3 из-за жары. Сейчас мы начинаем играть в конце июля-августе.
О каком лете вне игры все "эксперты" старой школы тут постоянно чешут???