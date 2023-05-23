«Судьи в РПЛ по пять минут стоят и смотрят в монитор – не хватает еще по чашечке кофе вынести. Важно работать быстро и четко». Бородюк о ВАР
Александр Бородюк считает, что российскому футболу необходимы изменения в судействе.
«У нас сейчас хотят делать какие-то реформы: «Давайте сделаем другой чемпионат, давайте сделаем другой Кубок». Лучше сделайте реформы в судейском корпусе, чтобы судьи одинаково трактовали спорные эпизоды.
Важно наладить и работу ВАР. Судьи в РПЛ по пять минут стоят и смотрят в монитор. Не хватает еще по чашечке кофе вынести. Важно, чтобы ВАР работал быстро и четко», – сказал бывший тренер сборной России.
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А тут..
1. Непонятное удаление Роши, которое не понял никто. Если его удалили за то, что он пытался привлечь внимание судей и повторил жест соболева, и РФС считает удаление правильным, то они должны объяснить игрокам как им привлекать внимание судей и объяснять, что в отношение них показывали подобные жесты.
2. Пенальти в ворота ЦСКА. Сначала не назначенный. Правильно или нет его не назначил Карасев. И почему. Потом назначенный. Он выглядит очень сомнительным. К тому же игрок Спартака почти все время что был на поле постоянно нырял падал.
3. Карасев зачем-то провел на стадионе команды 3 часа после окончания матча. Он должен объяснить, что он делал всё это время на стадионе команды, когда разошлись все.
4. Поведение Карасева со стороны выглядит весьма сомнительным, провокационным и бросает тень и так на неоднозначную репутацию судей РПЛ. Его судейство выглядит предвзятым, а поведение лишь укрепляет выводы об этом.
5. Должен быть регламент нахождения судей на стадионах. А вообще я бы заседания ЭСК сделал открытыми, чтобы люди могли посмотреть и послушать, что говорят судьи, почему они приняли такие решения, что говорят члены ЭСК.
Ну и переговоры судей с ВАР должны быть открытыми, чтобы комментаторы те же не гадали, а каналы могли инфографикой показывать почему приняты те или иные решения.
Если Карасев лучший судья России, как его позиционируют, то страшно подумать об уровне других судей.
Но как на ключевой матч сезон попал Шедыханов?
Год назад он сидел на ВАР в матче Химки - КС, убили Крылья, Матюнин пожизненный бан.
Месяц назад он сидел на ВАР в матче КС- Пари НН, убили снова Крылья, Галимов бан, скорее всего тоже пожизненный.
И теперь ключевой матч сезона в РПЛ и ставят на ВАР человека с таким бэкграундом. Что это если не тотальная коррупция всего КДК??? Там уже давно просекли, что ставить правильного человека надо на ВАР, а полевой уже не важен, в эпоху ВАР всем управляют судьи ВАР.
Шедыханов не отправил смотреть на красную Карасёва после грубейшего фола Игнатова - в пользу Спартака
Не отправил смотреть после ошибочной красной Роши - в пользу Спартака
Не отправил смотреть на красную после грубейшего фола Чернова - в пользу Спартака
Отправил смотреть на пенальти после игры в мяч Дивеева - в пользу Спартака
Не отправил смотреть симуляцию Мозеса вместо назначенного левого пенальти - в пользу Спартака
Насчитал только 6 добавленных минут вместо минимум в 10 минут - в пользу Спартака
Какой Шедыханов после этого судья ФИФА, он откровенно заряженная гадюка, а не судья.
Он же был на ВАРе в матче Химки - КС год и на маиче КС -Нижний месяц назад. На нём клейма сиавить негде. Продажный по уши. Каждый раз когда надо срочно затащить ту или иную команду, сажают эту заразуна ВАР. Это повод для подачи заявления в прокуратуру.