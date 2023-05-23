«Судьи в РПЛ по пять минут стоят и смотрят в монитор – не хватает еще по чашечке кофе вынести. Важно работать быстро и четко». Бородюк о ВАР

Александр Бородюк считает, что российскому футболу необходимы изменения в судействе.

«У нас сейчас хотят делать какие-то реформы: «Давайте сделаем другой чемпионат, давайте сделаем другой Кубок». Лучше сделайте реформы в судейском корпусе, чтобы судьи одинаково трактовали спорные эпизоды.

Важно наладить и работу ВАР. Судьи в РПЛ по пять минут стоят и смотрят в монитор. Не хватает еще по чашечке кофе вынести. Важно, чтобы ВАР работал быстро и четко», – сказал бывший тренер сборной России.

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