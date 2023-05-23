«Судьи в РПЛ по пять минут стоят и смотрят в монитор – не хватает еще по чашечке кофе вынести. Важно работать быстро и четко». Бородюк о ВАР

Теги Александр Бородюк премьер-лига Россия судьи видеоповторы Чемпионат.com Футбол

Александр Бородюк считает, что российскому футболу необходимы изменения в судействе.

«У нас сейчас хотят делать какие-то реформы: «Давайте сделаем другой чемпионат, давайте сделаем другой Кубок». Лучше сделайте реформы в судейском корпусе, чтобы судьи одинаково трактовали спорные эпизоды.

Важно наладить и работу ВАР. Судьи в РПЛ по пять минут стоят и смотрят в монитор. Не хватает еще по чашечке кофе вынести. Важно, чтобы ВАР работал быстро и четко», – сказал бывший тренер сборной России.

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17 комментариев

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Павел Колесников
Я помню как долго Кукуляк смотрел фол на Тюкавине в матче Динамо и Зенита. Кубок был вроде. Вот тогда было ооочень долго и ооооочень очевидно. Кукуляк, наверное, ждал, что на повторе что-то поменятся, и фол пропадёт
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Честный контроль
А иногда совсем не смотрят и принимают абсуртные решения в пользу работодателя оплачивающего услуги.В данном случае Лукойла.
+6
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tor300358
Ответ Павел Колесников
Я помню как долго Кукуляк смотрел фол на Тюкавине в матче Динамо и Зенита. Кубок был вроде. Вот тогда было ооочень долго и ооооочень очевидно. Кукуляк, наверное, ждал, что на повторе что-то поменятся, и фол пропадёт
Он и увидел в конце концов, что фола нет. Его в начале не поняли и наказали, но тут же простили.
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btg2c7jhjf
Там сразу видно , нарушение или нет
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Антон Романов
РФС должно проверить Карасева на предмет коррупции потому что его поведение очень и очень странное. Других судей, команды, игроков за меньшее отстраняют, проверяют.
А тут..
1. Непонятное удаление Роши, которое не понял никто. Если его удалили за то, что он пытался привлечь внимание судей и повторил жест соболева, и РФС считает удаление правильным, то они должны объяснить игрокам как им привлекать внимание судей и объяснять, что в отношение них показывали подобные жесты.

2. Пенальти в ворота ЦСКА. Сначала не назначенный. Правильно или нет его не назначил Карасев. И почему. Потом назначенный. Он выглядит очень сомнительным. К тому же игрок Спартака почти все время что был на поле постоянно нырял падал.

3. Карасев зачем-то провел на стадионе команды 3 часа после окончания матча. Он должен объяснить, что он делал всё это время на стадионе команды, когда разошлись все.

4. Поведение Карасева со стороны выглядит весьма сомнительным, провокационным и бросает тень и так на неоднозначную репутацию судей РПЛ. Его судейство выглядит предвзятым, а поведение лишь укрепляет выводы об этом.

5. Должен быть регламент нахождения судей на стадионах. А вообще я бы заседания ЭСК сделал открытыми, чтобы люди могли посмотреть и послушать, что говорят судьи, почему они приняли такие решения, что говорят члены ЭСК.
Ну и переговоры судей с ВАР должны быть открытыми, чтобы комментаторы те же не гадали, а каналы могли инфографикой показывать почему приняты те или иные решения.

Если Карасев лучший судья России, как его позиционируют, то страшно подумать об уровне других судей.
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Fedoseich
"Вот как я, например, в Торпедо! Быстро и чётко. Даже чашку кофе выпить не успел..."
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Да дело не в судьях - нужно срочно менять руководство рфс и РПЛ.
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Vatikan
А ведь это идея!
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Антон Романов
Ответ Честный контроль
А иногда совсем не смотрят и принимают абсуртные решения в пользу работодателя оплачивающего услуги.В данном случае Лукойла.
Мне вот очень интересно, чем был занят Карасев на стадионе Спартака 3 часа после окончания матча. Деньги Лукойла пересчитывал или премию требовал?
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Мартинелли
Ответ Честный контроль
А иногда совсем не смотрят и принимают абсуртные решения в пользу работодателя оплачивающего услуги.В данном случае Лукойла.
В данном случае ВЭБ является работодателем судей
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Владислав88
Ответ Антон Романов
РФС должно проверить Карасева на предмет коррупции потому что его поведение очень и очень странное. Других судей, команды, игроков за меньшее отстраняют, проверяют. А тут.. 1. Непонятное удаление Роши, которое не понял никто. Если его удалили за то, что он пытался привлечь внимание судей и повторил жест соболева, и РФС считает удаление правильным, то они должны объяснить игрокам как им привлекать внимание судей и объяснять, что в отношение них показывали подобные жесты. 2. Пенальти в ворота ЦСКА. Сначала не назначенный. Правильно или нет его не назначил Карасев. И почему. Потом назначенный. Он выглядит очень сомнительным. К тому же игрок Спартака почти все время что был на поле постоянно нырял падал. 3. Карасев зачем-то провел на стадионе команды 3 часа после окончания матча. Он должен объяснить, что он делал всё это время на стадионе команды, когда разошлись все. 4. Поведение Карасева со стороны выглядит весьма сомнительным, провокационным и бросает тень и так на неоднозначную репутацию судей РПЛ. Его судейство выглядит предвзятым, а поведение лишь укрепляет выводы об этом. 5. Должен быть регламент нахождения судей на стадионах. А вообще я бы заседания ЭСК сделал открытыми, чтобы люди могли посмотреть и послушать, что говорят судьи, почему они приняли такие решения, что говорят члены ЭСК. Ну и переговоры судей с ВАР должны быть открытыми, чтобы комментаторы те же не гадали, а каналы могли инфографикой показывать почему приняты те или иные решения. Если Карасев лучший судья России, как его позиционируют, то страшно подумать об уровне других судей.
Ладно, пёс с ним с Карасёвым, он уже давно донный судья.
Но как на ключевой матч сезон попал Шедыханов?
Год назад он сидел на ВАР в матче Химки - КС, убили Крылья, Матюнин пожизненный бан.
Месяц назад он сидел на ВАР в матче КС- Пари НН, убили снова Крылья, Галимов бан, скорее всего тоже пожизненный.
И теперь ключевой матч сезона в РПЛ и ставят на ВАР человека с таким бэкграундом. Что это если не тотальная коррупция всего КДК??? Там уже давно просекли, что ставить правильного человека надо на ВАР, а полевой уже не важен, в эпоху ВАР всем управляют судьи ВАР.
Шедыханов не отправил смотреть на красную Карасёва после грубейшего фола Игнатова - в пользу Спартака
Не отправил смотреть после ошибочной красной Роши - в пользу Спартака
Не отправил смотреть на красную после грубейшего фола Чернова - в пользу Спартака
Отправил смотреть на пенальти после игры в мяч Дивеева - в пользу Спартака
Не отправил смотреть симуляцию Мозеса вместо назначенного левого пенальти - в пользу Спартака
Насчитал только 6 добавленных минут вместо минимум в 10 минут - в пользу Спартака
Какой Шедыханов после этого судья ФИФА, он откровенно заряженная гадюка, а не судья.
Он же был на ВАРе в матче Химки - КС год и на маиче КС -Нижний месяц назад. На нём клейма сиавить негде. Продажный по уши. Каждый раз когда надо срочно затащить ту или иную команду, сажают эту заразуна ВАР. Это повод для подачи заявления в прокуратуру.
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Сергей Сергеевич
Ответ Антон Романов
РФС должно проверить Карасева на предмет коррупции потому что его поведение очень и очень странное. Других судей, команды, игроков за меньшее отстраняют, проверяют. А тут.. 1. Непонятное удаление Роши, которое не понял никто. Если его удалили за то, что он пытался привлечь внимание судей и повторил жест соболева, и РФС считает удаление правильным, то они должны объяснить игрокам как им привлекать внимание судей и объяснять, что в отношение них показывали подобные жесты. 2. Пенальти в ворота ЦСКА. Сначала не назначенный. Правильно или нет его не назначил Карасев. И почему. Потом назначенный. Он выглядит очень сомнительным. К тому же игрок Спартака почти все время что был на поле постоянно нырял падал. 3. Карасев зачем-то провел на стадионе команды 3 часа после окончания матча. Он должен объяснить, что он делал всё это время на стадионе команды, когда разошлись все. 4. Поведение Карасева со стороны выглядит весьма сомнительным, провокационным и бросает тень и так на неоднозначную репутацию судей РПЛ. Его судейство выглядит предвзятым, а поведение лишь укрепляет выводы об этом. 5. Должен быть регламент нахождения судей на стадионах. А вообще я бы заседания ЭСК сделал открытыми, чтобы люди могли посмотреть и послушать, что говорят судьи, почему они приняли такие решения, что говорят члены ЭСК. Ну и переговоры судей с ВАР должны быть открытыми, чтобы комментаторы те же не гадали, а каналы могли инфографикой показывать почему приняты те или иные решения. Если Карасев лучший судья России, как его позиционируют, то страшно подумать об уровне других судей.
Вот это поток бреда))
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Сергей Сергеевич
Ответ Владислав88
Судей давят из Турина нещадно. Всё судейские проблемы исключительно из одной единственной мерзотной команды.
И имя ей Зенит.
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