Бундеслига после срыва сделки с инвесторами может выйти из состава DFL и создать свою ассоциацию
Бундеслига после срыва сделки с инвесторами может выйти из состава DFL.
DFL – это Немецкая футбольная лига. В ее состав входят Бундеслига и Бундеслига 2, всего – 38 клубов.
DFL ранее хотела привлечь миллиард евро инвестиций. По этому случаю в среду состоялось голосование клубов. Для заключения сделки нужно большинство в две трети голосов.
В DFL планировали передать медиаправа дочерней компании DFL MediaCo GmbH & Co KGaA. Затем инвестор, которых осталось трое из первоначально шести заинтересованных сторон, должен приобрести 12,5 процентов акций новой компании сроком на 20 лет.
Однако соответствующее предложение не получило необходимого большинства в две трети голосов среди 36 клубов первого и второго дивизионов на внеочередном общем собрании в среду во Франкфурте. Было 11 голосов против и 5 воздержавшихся.
Теперь Бундеслига может выйти из состава DFL, создать собственную ассоциацию и присоединится к Немецкому футбольному союзу (DFB). Если так случится, Бундеслига и Бундеслига 2 будут заключать свои телевизионные контракты отдельно.
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В текущем варианте распределения выручки тв-прав за сезон 22/23 топ-5 выглядит следующим образом: 5) Айнтрахт - 73,5 млн.; 4) Байер - 75,5 млн.; 3) РБ Лейпциг - 78,3 млн.; 2) БД - 80,1 млн.; 1) Бавария - 90,2 млн.
А вот последние 3 места списка: 16) Штутгарт - 41,7 млн.; 17) Вердер - 36,8 млн.; 18) Бохум - 33, 3 млн.
Во второй лиге картина с расслоением примерно такая же, не говоря о том, что сам пул средств куда меньше, чем в первой