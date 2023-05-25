Бундеслига после срыва сделки с инвесторами может выйти из состава DFL и создать свою ассоциацию

Бундеслига после срыва сделки с инвесторами может выйти из состава DFL.

DFL – это Немецкая футбольная лига. В ее состав входят Бундеслига и Бундеслига 2, всего – 38 клубов.

DFL ранее хотела привлечь миллиард евро инвестиций. По этому случаю в среду состоялось голосование клубов. Для заключения сделки нужно большинство в две трети голосов.

В DFL планировали передать медиаправа дочерней компании DFL MediaCo GmbH & Co KGaA. Затем инвестор, которых осталось трое из первоначально шести заинтересованных сторон, должен приобрести 12,5 процентов акций новой компании сроком на 20 лет.

Однако соответствующее предложение не получило необходимого большинства в две трети голосов среди 36 клубов первого и второго дивизионов на внеочередном общем собрании в среду во Франкфурте. Было 11 голосов против и 5 воздержавшихся.

Теперь Бундеслига может выйти из состава DFL, создать собственную ассоциацию и присоединится к Немецкому футбольному союзу (DFB). Если так случится, Бундеслига и Бундеслига 2 будут заключать свои телевизионные контракты отдельно.

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