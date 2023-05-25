Бундеслига после срыва сделки с инвесторами может выйти из состава DFL и создать свою ассоциацию

Теги бундеслига Германия Д2 Германия Немецкий футбольный союз Футбол

Бундеслига после срыва сделки с инвесторами может выйти из состава DFL.

DFL – это Немецкая футбольная лига. В ее состав входят Бундеслига и Бундеслига 2, всего – 38 клубов.

DFL ранее хотела привлечь миллиард евро инвестиций. По этому случаю в среду состоялось голосование клубов. Для заключения сделки нужно большинство в две трети голосов. 

В DFL планировали передать медиаправа дочерней компании DFL MediaCo GmbH & Co KGaA. Затем инвестор, которых осталось трое из первоначально шести заинтересованных сторон, должен приобрести 12,5 процентов акций новой компании сроком на 20 лет.

Однако соответствующее предложение не получило необходимого большинства в две трети голосов среди 36 клубов первого и второго дивизионов на  внеочередном общем собрании в среду во Франкфурте. Было 11 голосов против и 5 воздержавшихся.

Теперь Бундеслига может выйти из состава DFL, создать собственную ассоциацию и присоединится к Немецкому футбольному союзу (DFB). Если так случится, Бундеслига и Бундеслига 2 будут заключать свои телевизионные контракты отдельно.

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7 комментариев

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Spaten
Им надо создать свою суперлигу с блекджеком и плюшками
+5
0
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lovkac
Эксперты, чем ДФЛ от ДФБ отличается? Немецкая бюрократия ломает мозг
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Sabrer
Ответ lovkac
Эксперты, чем ДФЛ от ДФБ отличается? Немецкая бюрократия ломает мозг
Забавно, пошел читать немецкие источники. Оказывается, что идея в это сделки в том, чтобы запихнуть больше денег между всеми клубами 2х лиг, т.е. такие гиганты как БД и Бавария не претендовали на большую долю, чем другие, хотя на их именах и держится такая внушительная сумма сделки. Но представители 2й Бундеслиги настолько принципиальные, что им эти подачки не нужны.
В текущем варианте распределения выручки тв-прав за сезон 22/23 топ-5 выглядит следующим образом: 5) Айнтрахт - 73,5 млн.; 4) Байер - 75,5 млн.; 3) РБ Лейпциг - 78,3 млн.; 2) БД - 80,1 млн.; 1) Бавария - 90,2 млн.
А вот последние 3 места списка: 16) Штутгарт - 41,7 млн.; 17) Вердер - 36,8 млн.; 18) Бохум - 33, 3 млн.
Во второй лиге картина с расслоением примерно такая же, не говоря о том, что сам пул средств куда меньше, чем в первой
+3
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Sabrer
Ответ lovkac
Эксперты, чем ДФЛ от ДФБ отличается? Немецкая бюрократия ломает мозг
Не эксперт, но в тексте четко написано, что ДФЛ - "союз" 2ух Бундеслиг, а ДФБ отвечает за весь футбол в Германии(больше ассоциаций со сборной). 1 лига может уйти из ДФЛ, но обособленно держаться не может, поэтому закрепиться за ДФБ в статусе новой ассоциации, которая будет решать такие важные вопросы внутри себя (похоже, что клубы из 2й Бундеслиги помешали этой сделке состояться)
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Виталий Желтоусов
Ничего не понимаю. Это хорошо или плохо?
0
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lovkac
Ответ Sabrer
Забавно, пошел читать немецкие источники. Оказывается, что идея в это сделки в том, чтобы запихнуть больше денег между всеми клубами 2х лиг, т.е. такие гиганты как БД и Бавария не претендовали на большую долю, чем другие, хотя на их именах и держится такая внушительная сумма сделки. Но представители 2й Бундеслиги настолько принципиальные, что им эти подачки не нужны. В текущем варианте распределения выручки тв-прав за сезон 22/23 топ-5 выглядит следующим образом: 5) Айнтрахт - 73,5 млн.; 4) Байер - 75,5 млн.; 3) РБ Лейпциг - 78,3 млн.; 2) БД - 80,1 млн.; 1) Бавария - 90,2 млн. А вот последние 3 места списка: 16) Штутгарт - 41,7 млн.; 17) Вердер - 36,8 млн.; 18) Бохум - 33, 3 млн. Во второй лиге картина с расслоением примерно такая же, не говоря о том, что сам пул средств куда меньше, чем в первой
Спасибо!
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