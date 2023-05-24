Партнером «Ньюкасла» может стать спонсор сборной Саудовской Аравии – компания Sela

«Ньюкасл» может заключить спонсорское соглашение с компанией из Саудовской Аравии.

По информации Sky Sports, Sela может стать крупнейшим коммерческим партнером « », заменив игорную компанию Fun88, логотип которой нанесен на игровые футболки «Ньюкасла» спереди.

В настоящий момент клуб ведет переговоры о сотрудничестве с компанией. В случае, если сделка будет согласована, объявить о партнерстве могут уже в следующем месяце перед выпуском новых комплектов формы.

Sela занимается организацией спортивных мероприятий и является спонсором сборной . Сумма возможной сделки с «Ньюкаслом» на данный момент не уточняется.

Напомним, что «Ньюкаслом» владеют саудовцы.

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