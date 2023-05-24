Партнером «Ньюкасла» может стать спонсор сборной Саудовской Аравии – компания Sela

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Сборная Саудовской Аравии по футболу деньги бизнес и маркетинг Футбол

«Ньюкасл» может заключить спонсорское соглашение с компанией из Саудовской Аравии.

По информации Sky Sports, Sela может стать крупнейшим коммерческим партнером «Ньюкасла», заменив игорную компанию Fun88, логотип которой нанесен на игровые футболки «Ньюкасла» спереди.

В настоящий момент клуб ведет переговоры о сотрудничестве с компанией. В случае, если сделка будет согласована, объявить о партнерстве могут уже в следующем месяце перед выпуском новых комплектов формы.

Sela занимается организацией спортивных мероприятий и является спонсором сборной Саудовской Аравии. Сумма возможной сделки с «Ньюкаслом» на данный момент не уточняется.

Напомним, что «Ньюкаслом» владеют саудовцы.

Клубы АПЛ близки к соглашению о запрете рекламы букмекеров на лицевой стороне футболок. Она есть у 8 из 20 команд лиги

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7 комментариев

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Трент 66
Ответ Любезный Коссутий
а вот и бездонный кошелек подключается. по аналогии с Этихадом, который на бумаге спонсировал одно, а на деле - втрое больше
Интересно, что ты запоешь, если мю катарцы купят)
+6
-1
+5
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Dm Kznts
Ответ Трент 66
Интересно, что ты запоешь, если мю катарцы купят)
катарцы не могут с саудитами соперничать в любом случае
+3
0
+3
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Муканов Арманбек
Естественно контракт будет рекордным по деньгам для рекламы.А значит ждём Неймаров,Роналд и же с ними
+1
-1
0
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