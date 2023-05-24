«Торпедо» получило бан на покупку новичков из-за большой кредиторской задолженности (Metaratings)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы РФС Первая лига Торпедо кризис деньги Футбол

«Торпедо» получило запрет на покупку новичков из-за большой кредиторской задолженности.

Задолженность необходимо погасить следующей зимой, при этом клуб получил лицензию РФС-2, позволяющую выступать в следующем сезоне в Первой лиге, сообщает Metaratings.ru.

Ранее черно-белые досрочно вылетели из Мир РПЛ.

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18 комментариев

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Фарид Харисов
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Торпедо расформировано
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He11raizer
У Торпедо же есть клубный автобус?
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ну ладно, наигрался хозяин в любителя футбола. Теперь можно разобрать стадион и построить там еще пару ЖК, то-есть завершить свой изначальный замысел…
+10
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xm
*мем с Раяном Гослингом*
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tverd1
Теперь многое стало понятно. Не просто так Авдеев говорил, что финансово не готов содержать команду на уровне РПЛ. Он пошел по пути Абрамовича набрав кредитов на клуб, минимизировав личные риски. Теперь Торпедо попадают в рутину низших дивизионов, крутясь там несколько сезонов, пока строится Микрорайон и босс зарабатывает деньги на продажах.
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tverd1
Ответ Моё Моя
Авдеев идораз
Да просто обычный отечественный бизнесмен, который попытался создать положительный имидж в глазах общественности, не рассчитав до конца специфику русфутбика.
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Бюрофакс Барселоны
Слышал о бане на регистрацию, а вот на покупку - уже что-то новенькое
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T622222
Расформировать чтобы не мучались
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Владимир Данилов
В Небесной Лиге пополнение?
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goshforever
Торпедо опять во втордив поедет на следующий год?
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Sweet_blondie228
Так а в чем паника? кредиторская задолженность есть у любой компании, это же не просроченная кредиторская задолженность.
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Александр Баскаков
Правильно,его сделал Спартак таким
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Бюрофакс Барселоны
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Ну ладно, наигрался хозяин в любителя футбола. Теперь можно разобрать стадион и построить там еще пару ЖК, то-есть завершить свой изначальный замысел…
Да он и не играл, а скорее имитировал. Насколько понимаю, Авдеев сейчас вообще не имеет отношения к Торпедо, а мажоритарным акционером сейчас является Судариков
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Моё Моя
Ответ tverd1
Теперь многое стало понятно. Не просто так Авдеев говорил, что финансово не готов содержать команду на уровне РПЛ. Он пошел по пути Абрамовича набрав кредитов на клуб, минимизировав личные риски. Теперь Торпедо попадают в рутину низших дивизионов, крутясь там несколько сезонов, пока строится Микрорайон и босс зарабатывает деньги на продажах.
Авдеев идораз
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Моё Моя
Ответ tverd1
Да просто обычный отечественный бизнесмен, который попытался создать положительный имидж в глазах общественности, не рассчитав до конца специфику русфутбика.
Думаю, его настойчиво попросили взять Торпедо на содержание в обмен на жилзастройку той территории. А теперь хитросделанные менеджеры пытаются выйти или сильно сократить финансирование клуба. Типа мы пытались, но денег нет - всего хорошего, держитесь здесь.
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tverd1
Ответ Моё Моя
Думаю, его настойчиво попросили взять Торпедо на содержание в обмен на жилзастройку той территории. А теперь хитросделанные менеджеры пытаются выйти или сильно сократить финансирование клуба. Типа мы пытались, но денег нет - всего хорошего, держитесь здесь.
Так это изначально было известно. Он и не скрывал это особенно с самого начала. Он только пытался скрывать, что его интересует спортивный результат. Хотя ему больше интересно, что бы результата не было. Это и эксцентричные смены тренеров начиная с Колыванова, усиления футболистами уровня Караева, чехарда в руководстве. Скорее всего он клуб не бросит, пока, по крайней мере, но и в зону еврокубков возвращать не намерен.
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