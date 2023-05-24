«Торпедо» получило бан на покупку новичков из-за большой кредиторской задолженности (Metaratings)

«Торпедо» получило запрет на покупку новичков из-за большой кредиторской задолженности.

Задолженность необходимо погасить следующей зимой, при этом клуб получил лицензию РФС-2, позволяющую выступать в следующем сезоне в лиге, сообщает Metaratings.ru.

Ранее черно-белые досрочно вылетели из Мир .

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