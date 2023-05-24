«Торпедо» получило бан на покупку новичков из-за большой кредиторской задолженности (Metaratings)
«Торпедо» получило запрет на покупку новичков из-за большой кредиторской задолженности.
Задолженность необходимо погасить следующей зимой, при этом клуб получил лицензию РФС-2, позволяющую выступать в следующем сезоне в Первой лиге, сообщает Metaratings.ru.
Ранее черно-белые досрочно вылетели из Мир РПЛ.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Торпедо не получило право на участие в ФНЛ
Торпедо имеет задолженности по зарплате игрокам
Торпедо не может расплатиться с уборщиком
Торпедо расформировано