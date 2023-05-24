Широков о приостановке контрактов легионерами: «Кто хотел, те уже покинули РПЛ. Кто хочет, и так покинет»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия ФИФА Первая лига лимит на легионеров Футбол

Роман Широков оценил решение ФИФА о приостановке легионерами контрактов с клубами РФ.

«Мне все равно. Кто не хотел, тот и до этого не расторгал контракт. Кто хотел, то уже уехал.

Согласен ли я, что для российских клубов это хорошая новость? Еще раз говорю: кто хотел, по моему мнению, те уже покинули, кто хочет – и так покинет», — сказал экс-игрок сборной России.

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2 комментария

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Olga.t
Вопрос был :"Хорошо ли это для российских клубов? "
Широков ответил на какой-то другой... типа "хорошее ли это решение для легионеров? "
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Сергей Жарковский
Широков ясно дал понять, что ему по барабану российские клубы!
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