Широков о приостановке контрактов легионерами: «Кто хотел, те уже покинули РПЛ. Кто хочет, и так покинет»
Роман Широков оценил решение ФИФА о приостановке легионерами контрактов с клубами РФ.
«Мне все равно. Кто не хотел, тот и до этого не расторгал контракт. Кто хотел, то уже уехал.
Согласен ли я, что для российских клубов это хорошая новость? Еще раз говорю: кто хотел, по моему мнению, те уже покинули, кто хочет – и так покинет», — сказал экс-игрок сборной России.
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Широков ответил на какой-то другой... типа "хорошее ли это решение для легионеров? "