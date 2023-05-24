Хави про 1:3 с «Вальядолидом»: «Барсе» сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута»

Теги Барселона Хави Ла Лига Вальядолид Жорди Масип Футбол

Хави связал поражение «Барселоны» от «Вальядолида» (1:3) с нехваткой концентрации.

«Сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута. Такие результаты – следствие расслабленности.

Голы стали результатом двух ошибок. Победа «Вальядолида» заслуженная. Ему она была гораздо нужнее, что он и показал. Жорди Масип сыграл отлично.

Я понимаю футболистов. У нас был очень плотный календарь, к тому же посреди сезона был чемпионат мира. И мы решили свои задачи. Но такие матчи тоже важны, и мы хотим произвести хорошее впечатление. Сегодня этого сделать не получилось. Радует лишь то, что забил Левандовски.

Я горжусь тем, что мы были едины даже в сложные моменты. И давайте не забывать, что мы сделали дубль, выиграв Ла Лигу и Суперкубок Испании», – сказал главный тренер «Барселоны».

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50 комментариев

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max bogomazov
Два матча подряд проиграли основой. Ну выпусти тогда молодежь раз не могут настроиться основные.
+81
-2
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<~dexi~>
Только у меня чувство, что слили, чтобы Эспаньол в сегунду выслать? Вальядолид так-то всего на балл выше был
+68
-3
+65
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<~Inter~>
Есть пример Сити который выходит выигрывать каждый матч, а не отбывать номер. Это по сути важный показатель чемпионской команды
+67
-2
+65
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Reims Start 2023
Ответ <~dexi~>
Только у меня чувство, что слили, чтобы Эспаньол в сегунду выслать? Вальядолид так-то всего на балл выше был
Я ещё до старта матча говорил, что Барса может и проиграть, чтобы Эспаньол покинул Ла Лигу))
+12
-2
+10
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Ихарь Окенфэйлов
Как всегда Хави открыв рот, начинает нести всякую чушь. Основа играет ,профессионалы, они не должны так себя вести. Про плотный календарь вообще смех. Команда давно освободила себя от еврокубков, и играет в комфортном ритме.
+7
-1
+6
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TAGAY
Ответ <~Inter~>
Есть пример Сити который выходит выигрывать каждый матч, а не отбывать номер. Это по сути важный показатель чемпионской команды
Не надо сравнивать с Сити! В Сити уже построенная игра и они реальные чемпионы, Барса выиграла чемп благодаря высокой самоотдаче, характеру и везение сыграла тоже немаловажную роль.. команда попросту не может выиграть на классе либо игра оставляет желать лучшего. Потому и Хави требует Лео Месси назад, либо в атаке все плохо. Такой везении как в этом сезоне точно продолжаться не будет а выиграть трофеи надо.. нужны усиление атаки!
+13
-7
+6
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Ничего Смешного
А на болельщиков вам плевать?
Как же Барселона превратилась из клуба мечты до инфантильного сброда… Вы носите майку Барселоны, а не условного Башакшехира. Потом и получаются матчи, как с Ромой, Ливером, когда играют так, чтобы быстрее это кончилось.
Сезон то выдали так себе, чему радоваться?
+6
0
+6
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Кашшай Чакырович
Такие матчи нужно проверять ближайший резерв и подтягивать игроков из Ла массии ,зачем основу убивать ,когда это очень важный опыт для ближайшего резерва и цель достигнута !
+5
0
+5
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<~Inter~>
Ответ TAGAY
Не надо сравнивать с Сити! В Сити уже построенная игра и они реальные чемпионы, Барса выиграла чемп благодаря высокой самоотдаче, характеру и везение сыграла тоже немаловажную роль.. команда попросту не может выиграть на классе либо игра оставляет желать лучшего. Потому и Хави требует Лео Месси назад, либо в атаке все плохо. Такой везении как в этом сезоне точно продолжаться не будет а выиграть трофеи надо.. нужны усиление атаки!
Если потолок идей Хави это приглашение Месси, то у него сомнительное будущее в качестве тренера
+5
0
+5
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maestro_I
Ну слава богу Вальядолид был в шаге от вылета! Барсе эти очки были не нужны!
+4
0
+4
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Alexlagodny
Больше похоже на месть Эспаньолу . Если это так, то получилось здорово!
+3
0
+3
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Budabuda
Ответ Александр Карасёв
а в чем прикол, геополитика? наоборот барсе ж выгодно присутствие клубов из города в главной лиге
это -6 халявных очков у Реала.
+3
0
+3
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<~Inter~>
Ответ predMBAPPE
Они стали чемпионами за 2 тура ты о чем?
Команда вышла и уверенно обыграла Челси уже будучи чемпионами. Все знали, что будет вечеринка по случаю победы, но никто из-за этого не стал отбывать номер на поле
+3
0
+3
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predMBAPPE
Ответ <~Inter~>
Есть пример Сити который выходит выигрывать каждый матч, а не отбывать номер. Это по сути важный показатель чемпионской команды
Они стали чемпионами за 2 тура ты о чем?
+3
-1
+2
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predMBAPPE
Ответ Александр Карасёв
а в чем прикол, геополитика? наоборот барсе ж выгодно присутствие клубов из города в главной лиге
Этот клуб враждебнее Реала а там думай сам)
+4
-2
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Temp Account
Ответ Кашшай Чакырович
Такие матчи нужно проверять ближайший резерв и подтягивать игроков из Ла массии ,зачем основу убивать ,когда это очень важный опыт для ближайшего резерва и цель достигнута !
А если цель была немножко проиграть Вальядолиду? ). Ну и Левандовскому +1 дать ). Посмотрите внимательно повторы голов ).
+2
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Футбол_это_жизнь
Ответ <~Inter~>
Есть пример Сити который выходит выигрывать каждый матч, а не отбывать номер. Это по сути важный показатель чемпионской команды
Ага одно дело когда выходят Фоден, Альварез, Марез, Родри
И другое когда Гарсия, Роберто и Кессье
+3
-1
+2
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Вячеслав Новиков
Какие то глупые оправдание, ты тренер и должен мотивировать, вон Сити тоже чемпион, но синебусу поводили
+2
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Murad Muhtarov
Думаю они как старые друзья помогают друг другу, так как Вальядолид тоже в зоне вылета, и Барса не хочет чтобы Эспаньол остался в лиги. Свои расчёты, а в последнем туре с играют на ноль и наша стена побьёт рекорд.
+2
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<~Inter~>
Ответ Футбол_это_жизнь
Ага одно дело когда выходят Фоден, Альварез, Марез, Родри И другое когда Гарсия, Роберто и Кессье
Против них был Вальядолид который стоит на вылет
+2
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инна витенберг
Ла лигу, ты выиграл спору нет, как не было ни одной красивой игры уровня Барселоны, а вообще что делала на поле барса кроме навесов и почему такое количество потери мяча и это было в каждом матче. Расскажи про это, а заодно с чего разрешения вся команда передерживает мяч и делают это все особенно Де Йонг при этом срывают атаки. Есть много почему, а ты тычишь выиграли ла лигу, да потому что было много везения. С такой игрой не чего делать а лч, да ты просто не выйдет с группы
+1
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uefaligue
то есть все зависит от настроя в футболе, не от замысловатой тактики? да неужели... открытие для адептов гвардиолы
+1
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Temp Account
Ответ maestro_I
Ну слава богу Вальядолид был в шаге от вылета! Барсе эти очки были не нужны!
Я тоже тихонько желал, чтобы Барса дала фиолетовым выйграть ). Молодец, товарищ Эрик Гарсия, не подвёл по стабильности привозов )).
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инна витенберг
Ответ maestro_I
Ну слава богу Вальядолид был в шаге от вылета! Барсе эти очки были не нужны!
Очки не нужны но нужно уважать своих болельщиков
+1
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инна витенберг
Ответ TAGAY
Не надо сравнивать с Сити! В Сити уже построенная игра и они реальные чемпионы, Барса выиграла чемп благодаря высокой самоотдаче, характеру и везение сыграла тоже немаловажную роль.. команда попросту не может выиграть на классе либо игра оставляет желать лучшего. Потому и Хави требует Лео Месси назад, либо в атаке все плохо. Такой везении как в этом сезоне точно продолжаться не будет а выиграть трофеи надо.. нужны усиление атаки!
Что мешало Хави тоже построить игру. Ответ на поверхности . Не способен. Хави запомнится только навесами в некуду
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