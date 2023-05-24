Хави про 1:3 с «Вальядолидом»: «Барсе» сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута»
Хави связал поражение «Барселоны» от «Вальядолида» (1:3) с нехваткой концентрации.
«Сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута. Такие результаты – следствие расслабленности.
Голы стали результатом двух ошибок. Победа «Вальядолида» заслуженная. Ему она была гораздо нужнее, что он и показал. Жорди Масип сыграл отлично.
Я понимаю футболистов. У нас был очень плотный календарь, к тому же посреди сезона был чемпионат мира. И мы решили свои задачи. Но такие матчи тоже важны, и мы хотим произвести хорошее впечатление. Сегодня этого сделать не получилось. Радует лишь то, что забил Левандовски.
Я горжусь тем, что мы были едины даже в сложные моменты. И давайте не забывать, что мы сделали дубль, выиграв Ла Лигу и Суперкубок Испании», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Как же Барселона превратилась из клуба мечты до инфантильного сброда… Вы носите майку Барселоны, а не условного Башакшехира. Потом и получаются матчи, как с Ромой, Ливером, когда играют так, чтобы быстрее это кончилось.
Сезон то выдали так себе, чему радоваться?
И другое когда Гарсия, Роберто и Кессье