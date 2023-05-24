Хави про 1:3 с «Вальядолидом»: «Барсе» сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута»

Хави связал поражение «Барселоны» от «Вальядолида» (1:3) с нехваткой концентрации.

«Сложно готовиться к таким матчам, когда цель уже достигнута. Такие результаты – следствие расслабленности.

Голы стали результатом двух ошибок. Победа « » заслуженная. Ему она была гораздо нужнее, что он и показал. сыграл отлично.

Я понимаю футболистов. У нас был очень плотный календарь, к тому же посреди сезона был чемпионат мира. И мы решили свои задачи. Но такие матчи тоже важны, и мы хотим произвести хорошее впечатление. Сегодня этого сделать не получилось. Радует лишь то, что забил Левандовски.

Я горжусь тем, что мы были едины даже в сложные моменты. И давайте не забывать, что мы сделали дубль, выиграв и Суперкубок Испании», – сказал главный тренер «Барселоны».

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