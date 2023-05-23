Изидор учит русский язык: «Он очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор рассказал, что учит русский язык.

«Я учу русский язык ежедневно с переводчиком в команде, он мне как друг. Согласен, что ваш язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат, ха-ха.

Я решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России», – сказал Изидор

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22 комментария

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Давид Agabekyan
Значит хорошо учит русский язык
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S-V-D
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Мат это то, что запоминается в первую очередь, и произносится без акцента у любого иностранца :)
Без акцента? А как же "Билиат".
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psycho
с матом в России жить легче, да. особенно футболистам- миллионерам
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Ихарь Окенфэйлов
Мат это то, что запоминается в первую очередь, и произносится без акцента у любого иностранца :)
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Великий Алонсо
EasyDoor учит русский язык
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Павел Колесников
Мат иногда помогает выразить то, что тяжело передать обычными словами
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Иван Егурнов
Мне нравится этот парень!
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Знатный стахановец
Красиво, ёмко и доходчиво выматериться могут очень не многие. А уж если такого специалиста услышишь, не забудешь во век.
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Пользователь заблокирован
Как в том анекдоте про чукчу и русский язык, - русский язык очень хороший, много красивых слов, и все они у меня тут, в _опе и стучит себе по голове 🤭 ...
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goleodor
Я матом не ругаюсь, я на нем говорю
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goleodor
Если он начал учить язык, то может решил еще у нас задержаться. Было бы не плохо, хороший нар
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Ответ Знатный стахановец
Красиво, ёмко и доходчиво выматериться могут очень не многие. А уж если такого специалиста услышишь, не забудешь во век.
Во времена парусного флота особенно ценились боцманы, которые минимумом слов могли пояснить самому тугому матросу что ему делать. И "#####(глагол) ту #####(существительное)" как-то быстрее доходит, чем натяни такой-то фал на таком-то парусе
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