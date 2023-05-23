Изидор учит русский язык: «Он очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат»

Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор рассказал, что учит русский язык.

«Я учу русский язык ежедневно с переводчиком в команде, он мне как друг. Согласен, что ваш язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат, ха-ха.

Я решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России», – сказал .

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