Умер диктор ЦСКА Плешаков. Матч с «Пари НН» начнется с минуты молчания

ЦСКА сообщил о смерти диктора Игоря Плешакова.

Диктору «ВЭБ Арены» было 56 лет.

«Бессменный диктор нашей домашней арены скончался сегодня днем на 57-м году жизни. Выдающийся голос Игоря более 20 лет звучал на матчах нашей команды, являясь знаковым для разных поколений болельщиков. В наших сердцах навсегда останется его голос и, конечно, знаменитая фраза: «И помните, что вы самые лучшие болельщики в мире!»

Матчу против «Пари НН» будут предшествовать мероприятия в память об Игоре Плешакове, а сама игра начнется с минуты молчания.

ПФК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря. Информацию о церемонии прощания клуб сообщит дополнительно», – говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Источник: телеграм-канал ЦСКА
