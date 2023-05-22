Моуринью о финале «Мастерса» в Риме: «Поздравляю Медведева, а Руне ждет большое будущее»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью написал пост о посещении финала «Мастерса» в Риме.

Вчера Даниил Медведев обыграл Хольгера Руне (7:5, 7:5) и взял первый в карьере титул на грунте.

«Отличное воскресенье. Поздравляю Медведева, а Руне ждет большое будущее. Было здорово снова встретиться с Борисом Беккером и поделиться с ним некоторыми тренерскими идеями.

Я не мог поверить, что легенда Мартина Навратилова при встрече сказала мне: «Если бы я была футболисткой, то хотела бы играть в вашей команде». Я даже не знал, что вы меня знаете!!! Большое спасибо Мартине за то, что я почувствовал себя особенным ❤️🎾.

Борис и Мартина, наслаждайтесь жизнью, а мы, теннисные болельщики, всегда будем вас любить», – написал Моуринью в инстаграме.

Фото: инстаграм Моуринью.

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