Моуринью о финале «Мастерса» в Риме: «Поздравляю Медведева, а Руне ждет большое будущее»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Мартина Навратилова ATP Борис Беккер Открытый чемпионат Италии соцсети Даниил Медведев Хольгер Руне Теннис

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью написал пост о посещении финала «Мастерса» в Риме.

Вчера Даниил Медведев обыграл Хольгера Руне (7:5, 7:5) и взял первый в карьере титул на грунте.

«Отличное воскресенье. Поздравляю Медведева, а Руне ждет большое будущее. Было здорово снова встретиться с Борисом Беккером и поделиться с ним некоторыми тренерскими идеями.

Я не мог поверить, что легенда Мартина Навратилова при встрече сказала мне: «Если бы я была футболисткой, то хотела бы играть в вашей команде». Я даже не знал, что вы меня знаете!!! Большое спасибо Мартине за то, что я почувствовал себя особенным ❤️🎾.

Борис и Мартина, наслаждайтесь жизнью, а мы, теннисные болельщики, всегда будем вас любить», – написал Моуринью в инстаграме.

Фото: инстаграм Моуринью.

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26 комментариев

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Evgeny Trifonov
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Моуринью посвежевший прям такой. Или просто алгоритмы так работают)))
жизнь в солнечной Италии, это не на острове овсянку есть.
+122
-1
+121
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Kazbek Ilyassovskiy
Моуринью посвежевший прям такой. Или просто алгоритмы так работают)))
+54
-3
+51
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Mif RM
Душевненько!)
+23
0
+23
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Денис Шмелев
Ответ Великий Алонсо
Ну явно будущее покруче чем у Дани
Пока не явно, а только потенциально.
Руне - крут, конечно, но не круче, например, 20-летнего Зверева.
+16
-1
+15
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Tun
Лучший трофей - похвала легенды)
+15
-1
+14
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Гоп-стоп
Ждем теперь возмущений Левандовского в адрес Моуриньо.
+10
0
+10
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Михо
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Моуринью посвежевший прям такой. Или просто алгоритмы так работают)))
И на контрасте Беккер, который моложе на 5 лет🤦🏻‍♂️
+8
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+8
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Россия будет свободной
так-то не менее большое будущее ждет и Медведева
+8
0
+8
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Ковид 07.10.52
Сейчас больной Левандовски выскочит...будет кричать, что нельзя русских хвалить, а в ответ - полезут патриоты....вот уже и в Европе понимают нас....с сво....
+12
-5
+7
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Evgeny Trifonov
жизнь в солнечной Италии, это не на острове овсянку есть.
Дык от солнца быстрее стареют
+9
-6
+3
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HI MARS
Рома идёт на пользу Моуриньо.Помолодел
+5
-2
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Футбол, хоккей итд
Маур уже весь поседевший, но все равно выглядит шикарно.🙂
+2
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UralOrenburg1990
Ответ Россия будет свободной
так-то не менее большое будущее ждет и Медведева
медведев это все же настоящее
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Spaten
А на сколько я выгляжу? На тридцать... пять. Опять вы врете, товарищ Йозе Марино!.. Вы только... одеваетесь мрачновато. Без лоска.
0
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sashati
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Дык от солнца быстрее стареют
С оливками нет)
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Konstantin Meerov
Ответ Михо
И на контрасте Беккер, который моложе на 5 лет🤦🏻‍♂️
Бекер подбухивает неслабо
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Михаил Пригода
Ответ Михо
И на контрасте Беккер, который моложе на 5 лет🤦🏻‍♂️
Беккер сидевший, а вы видели как выглядят бывшие заключённые после отсидки в России?))
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Радость Ди Мария
Ответ Ковид 07.10.52
Сейчас больной Левандовски выскочит...будет кричать, что нельзя русских хвалить, а в ответ - полезут патриоты....вот уже и в Европе понимают нас....с сво....
Есть другое решение - просто не замечать левандовских (среди поляков он не один - та же швентек и т.д.)
https://cyclowiki.org/wiki/Польша_—_гиена_Европы
+3
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Радость Ди Мария
Ответ Ковид 07.10.52
Вам от этого легче...что вот так говорил о Польше...., а то что нас империей зла называли...и что...Что же вас все соседские коровы беспокоят....тьфу...
Меня не беспокоят. Поэтому и написал про игнор. И вспомнил высказывания Черчилля - ярого врага СССР и социализма вообще, ставленника крупного британского капитала. Тьфу не принимается. Мимо кассы. Тролль других.
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Ковид 07.10.52
Ответ Радость Ди Мария
Меня не беспокоят. Поэтому и написал про игнор. И вспомнил высказывания Черчилля - ярого врага СССР и социализма вообще, ставленника крупного британского капитала. Тьфу не принимается. Мимо кассы. Тролль других.
А ничего, что Черчилль вместе с нами немцев бил....но у вас кругом враги...тьфу еще раз....вам конечно не понят, что антикоммунист - это не враг жителей страны, которая строит коммунизм...
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Михаил Пригода
Ответ Ковид 07.10.52
Сейчас больной Левандовски выскочит...будет кричать, что нельзя русских хвалить, а в ответ - полезут патриоты....вот уже и в Европе понимают нас....с сво....
А вы знаете такого футболиста как Швайнштайгер? Это друг Дани, да и если зайти к Дане в комментарии в инсте, там можно найти много звёзд спорта и шоу бизнеса мирового, которые поздравляют Даню)
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Михаил Пригода
Ответ Ковид 07.10.52
Сейчас больной Левандовски выскочит...будет кричать, что нельзя русских хвалить, а в ответ - полезут патриоты....вот уже и в Европе понимают нас....с сво....
А поляк Хуркач чуть ли не под каждым постом оставляет хвалебные комментарии)
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