Моуринью о финале «Мастерса» в Риме: «Поздравляю Медведева, а Руне ждет большое будущее»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью написал пост о посещении финала «Мастерса» в Риме.
Вчера Даниил Медведев обыграл Хольгера Руне (7:5, 7:5) и взял первый в карьере титул на грунте.
«Отличное воскресенье. Поздравляю Медведева, а Руне ждет большое будущее. Было здорово снова встретиться с Борисом Беккером и поделиться с ним некоторыми тренерскими идеями.
Я не мог поверить, что легенда Мартина Навратилова при встрече сказала мне: «Если бы я была футболисткой, то хотела бы играть в вашей команде». Я даже не знал, что вы меня знаете!!! Большое спасибо Мартине за то, что я почувствовал себя особенным ❤️🎾.
Борис и Мартина, наслаждайтесь жизнью, а мы, теннисные болельщики, всегда будем вас любить», – написал Моуринью в инстаграме.
Фото: инстаграм Моуринью.
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Руне - крут, конечно, но не круче, например, 20-летнего Зверева.
https://cyclowiki.org/wiki/Польша_—_гиена_Европы