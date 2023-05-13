«Арсенал» – фаворит в борьбе за Райса, но не намерен платить 100 млн фунтов. «МЮ» может активизировать интерес к опорнику
«Арсенал» – основной претендент на хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.
Переход капитана «Вест Хэма» в состав «канониров» является наиболее вероятным развитием событий, пишет The Guardian. Сам англичанин заинтересован в игре под руководством Микеля Артеты.
Однако «Вест Хэм» планирует потребовать за своего футболиста 100 миллионов фунтов – и такая сумма трансфера не устраивает «Арсенал», который не намерен платить столько.
В этой ситуации активизироваться может «Манчестер Юнайтед», также проявляющий интерес к опорному полузащитнику. Манкунианцы хотят добавить физической мощи в полузащите.
«МЮ» также интересны Мэйсон Маунт и Матео Ковачич, так как Райс, вероятно, обойдется дороже футболистов «Челси».
Статистику Деклана можно изучить здесь.
позицию не знаю, но ценник знаю
Вряд ли его отпустят за копейки.
Ну и он не полено совсем.