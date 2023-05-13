«Арсенал» – фаворит в борьбе за Райса, но не намерен платить 100 млн фунтов. «МЮ» может активизировать интерес к опорнику

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Матео Ковачич Мэйсон Маунт Деклан Райс Футбол

«Арсенал» – основной претендент на хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.

Переход капитана «Вест Хэма» в состав «канониров» является наиболее вероятным развитием событий, пишет The Guardian. Сам англичанин заинтересован в игре под руководством Микеля Артеты.

Однако «Вест Хэм» планирует потребовать за своего футболиста 100 миллионов фунтов – и такая сумма трансфера не устраивает «Арсенал», который не намерен платить столько.

В этой ситуации активизироваться может «Манчестер Юнайтед», также проявляющий интерес к опорному полузащитнику. Манкунианцы хотят добавить физической мощи в полузащите.

«МЮ» также интересны Мэйсон Маунт и Матео Ковачич, так как Райс, вероятно, обойдется дороже футболистов «Челси».

Статистику Деклана можно изучить здесь.

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12 комментариев

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Михо
Ответ Velirpa
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Ну он то опорник. Сколько смотрел матчей с ним, игрок конечно классный, но ценник космос) хотя вот Грилиша тоже считали провалом, а сейчас игрок основы
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Velirpa
Комментарий удален пользователем
Слышали про другие статистические данные кроме голов и ассистов? Там отбор мяча, выигранные единоборства, качество защиты, т.д.
+2
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vzi
Идет расторговка английских поленьев.
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Velirpa
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Саша Казанов
100 млн, АПЛ хул*
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Юрген Клинсманн
Неважно, что за игрок. 100+ млн и МЮ автоматически заинтересован
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Under
Ответ Velirpa
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Вратари, получается, бесплатно должны переходить?
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Under
Ответ Velirpa
я думал, чтот он край, аля Даунинг, но все равно 100млн дофига за английское опорное бревно.
аналитика 80-го уровня просто
позицию не знаю, но ценник знаю
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Velirpa
Ответ Under
аналитика 80-го уровня просто позицию не знаю, но ценник знаю
не может английский игрок стоить 100млн, сейчас бы Руни 200 стоил.
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London.is.blue
Ответ vzi
Идет расторговка английских поленьев.
Капитан и лидер Вест Хэма, незаменимый игрок центра поля в сборной.
Вряд ли его отпустят за копейки.

Ну и он не полено совсем.
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