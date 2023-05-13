«Арсенал» – фаворит в борьбе за Райса, но не намерен платить 100 млн фунтов. «МЮ» может активизировать интерес к опорнику

«Арсенал» – основной претендент на хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса.

Переход капитана « » в состав «канониров» является наиболее вероятным развитием событий, пишет The Guardian. Сам англичанин заинтересован в игре под руководством .

Однако «Вест Хэм» планирует потребовать за своего футболиста 100 миллионов фунтов – и такая сумма трансфера не устраивает « », который не намерен платить столько.

В этой ситуации активизироваться может « », также проявляющий интерес к опорному полузащитнику. Манкунианцы хотят добавить физической мощи в полузащите.

«МЮ» также интересны и , так как Райс, вероятно, обойдется дороже футболистов « ».

Статистику Деклана можно изучить здесь.