Роналду о 2:0 с «Аль-Таи»: «Важная победа, впереди еще 3 игры! Верим до конца!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Таи».

«Аль-Наср» выиграл матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:0. Португальский форвард открыл счет в этой игре, реализовав пенальти

«Важная победа сегодня, впереди еще 3 игры! Мы продолжаем верить до конца!💪🏼 💛💙» – написал Роналду

«Аль-Наср» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии за 3 тура до конца турнира. Команда набрала 60 очков и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 балла. 

8 комментариев

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Universal1000
Утипути "Верим до конца!!!!"
Как трогательно.
Спустил лидера чемпа в болото и теперь осталось блеять на публику
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Sinister Kid
Пирс Морган скрестил пальчики🤞
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Купидон в Подгузнике
Ответ Velirpa
надеюсь, что скоро и Месси проследует в этом же направлении, аллилуйя, футбол выздоровеет.
Спортсу надо отдельную ветку тогда создавать для этих идолопоклонников
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Арсен Венгер (копия)
Нужно ещё фото в шортиках, с эмблемой команды. А так как то недостаточно искренне
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Фруктовый роналду
Вы неблагодарные должны наслаждаться великим футболистом пока он еще играет.Скора все это закончиться.Потом не плачте что криш ушел.Ваша карьера закончиться на спортсе ру после ухода криша.Помните об этом хейтеры
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