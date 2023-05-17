Роналду о 2:0 с «Аль-Таи»: «Важная победа, впереди еще 3 игры! Верим до конца!»

Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Таи».

« » выиграл матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 2:0. Португальский форвард открыл счет в этой игре, реализовав пенальти.

«Важная победа сегодня, впереди еще 3 игры! Мы продолжаем верить до конца!💪🏼 💛💙» – написал .

«Аль-Наср» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии за 3 тура до конца турнира. Команда набрала 60 очков и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 балла.