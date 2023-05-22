Стартует стажировка для тренеров от «Сочи»

Теги натив Сочи бизнес и маркетинг Футбол

Футбольный клуб «Сочи» запускает стажировку для тренеов.

Она пройдет в течение недели. Участие в стажировке примут ведущие специалисты Академии сочинцев.

Программа включает в себя просмотр недельного микроцикла команд Академии, методические занятия и общение с руководителем программы развития молодежного футбола клуба. Также во время стажировки предусмотрено общение с тренерским составом и руководителями Академии «Сочи»

К участию приглашаются футбольные тренера, руководители футбольных школ, а также все те, кто мечтает связать свою жизнь с футболом.

Подробности можно узнать по ссылке.

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