Стартует стажировка для тренеров от «Сочи»
Футбольный клуб «Сочи» запускает стажировку для тренеов.
Она пройдет в течение недели. Участие в стажировке примут ведущие специалисты Академии сочинцев.
Программа включает в себя просмотр недельного микроцикла команд Академии, методические занятия и общение с руководителем программы развития молодежного футбола клуба. Также во время стажировки предусмотрено общение с тренерским составом и руководителями Академии «Сочи»
К участию приглашаются футбольные тренера, руководители футбольных школ, а также все те, кто мечтает связать свою жизнь с футболом.
Подробности можно узнать по ссылке.
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