«Спартак» выиграл впервые за 4 матча – у ЦСКА

«Спартак» одержал первую победу за 4 матча.

В воскресенье команда Гильермо Абаскаля обыграла ЦСКА (2:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

До этого у «Спартака» было две ничьих и поражение.

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