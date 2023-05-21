«Спартак» выиграл впервые за 4 матча – у ЦСКА
«Спартак» одержал первую победу за 4 матча.
В воскресенье команда Гильермо Абаскаля обыграла ЦСКА (2:1) в 28-м туре Мир РПЛ.
До этого у «Спартака» было две ничьих и поражение.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Ну и да, «победа» имени Карасева, иначе мясо в такой игре не вытянуть
https://www.sports.ru/football/1115116653-aleksandr-sobolev-malkom-i-klaudino-dva-zhestkix-provokatora-ix-voznes.html
КК Роше за что? за повтор действия клоуна Соболева?
пенальти решающий тоже вызывает споры. Мендес бил Мойзеса? или тот воткнулся в 2 игроков и полетел?
да, ЦСКА играл очень плохо, и эта игра была на ничью, но такого судейства не видел давно)
Малообразованный, низкоинтеллектуальный быдлан.
Ну и судейство просто позорное. П.с. - нейтральный болельщик