«Спартак» выиграл впервые за 4 матча – у ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» одержал первую победу за 4 матча.

В воскресенье команда Гильермо Абаскаля обыграла ЦСКА (2:1) в 28-м туре Мир РПЛ.

До этого у «Спартака» было две ничьих и поражение.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

203 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Dubovik
Я так понимаю, когда Абаскаль убегает в потрибунку после финального свистка - это эмоции и норм не жать руку тренеру команды соперников. А когда он кидается и получает в ответ - то Федотов быдло и все такое? Какие же лицемеры

Ну и да, «победа» имени Карасева, иначе мясо в такой игре не вытянуть
+238
-78
+160
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Карась-ЦСКА 2-1.
+158
-56
+102
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
el shaarawy92
карась позорище, лучший арбитр в России)
+112
-26
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Как же судьи убивают великий Спартак! Позорище.
+80
-18
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SMART789
Александр Соболев: Малком и Клаудиньо - главные провокаторы в РПЛ
https://www.sports.ru/football/1115116653-aleksandr-sobolev-malkom-i-klaudino-dva-zhestkix-provokatora-ix-voznes.html
+65
-8
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Dubovik
Победа не то, что с запашком, она с вонью. Благодарите Карася, он все сделал для этой победы.
+69
-16
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tommy_hell_trigger
ФК чаепитие в своем репертуаре
+65
-15
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ _SIGNAL _
Это самое липовое пенальти, что я видел. Не прыгнул, а нырнул, уроки соболя не прошли даром
Там удар по ноге сзади был:)
+63
-25
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
Это просто позор. Лысый 🤡 просто испортил матч, это нужно было так постараться. Соболев - премия самому мерзкому игроку чемпионата
+50
-12
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
Ответ SMART789
Александр Соболев: Малком и Клаудиньо - главные провокаторы в РПЛ https://www.sports.ru/football/1115116653-aleksandr-sobolev-malkom-i-klaudino-dva-zhestkix-provokatora-ix-voznes.html
я думал, позорнее Дзю игрока в РПЛ нет и не будет. но тут на сцену выходит Саша Соболь...
+38
-4
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And Justice for All
На чемпионате мира за такой второй тайм добавили бы минимум минут 15, а не 6, как Карасёв)
+36
-3
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_SIGNAL _
Это самое липовое пенальти, что я видел. Не прыгнул, а нырнул, уроки соболя не прошли даром
+67
-39
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neo
кабинет сегодня красный ?
+34
-9
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EliseyS
Самая худшее судейство этого десятилетия
+32
-11
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vova Jmur
Ответ Gremlin
Ничего не перепутал?
да это походу ты заплутал
+28
-8
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A.Barancevich
Хоть и за Спартак, но удаление Роши очень глцпое. Судью на мыло....
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Думаю, печеньки на встрече с судьями сработали хорошо. Более позорного судейства в одну сторону давно не видел
+23
-8
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sun_paul
А точно судьи против Спартака?
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egor Aleksandrovich
карась знатно поплыл на дерби.
КК Роше за что? за повтор действия клоуна Соболева?
пенальти решающий тоже вызывает споры. Мендес бил Мойзеса? или тот воткнулся в 2 игроков и полетел?
да, ЦСКА играл очень плохо, и эта игра была на ничью, но такого судейства не видел давно)
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SirArktic
Ответ Egor Aleksandrovich
я думал, позорнее Дзю игрока в РПЛ нет и не будет. но тут на сцену выходит Саша Соболь...
Дзюба на поле никогда мерзостей не делал, в отличие от этого клоуна.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bag2879
Как же отвратителен Соболев. Даже не припомню, чтоб какой-то игрок вызывал такое чувство отвращения.
Малообразованный, низкоинтеллектуальный быдлан.
Ну и судейство просто позорное. П.с. - нейтральный болельщик
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_07.
Ответ Alex8007
А то что его клоун бразильский провоцировал? Или это другое?
Как он его провоцировал? Одним лёгким толчком? Так я напомню, что футбол - контактный вид спорта, а вот показывать свои причендалы здесь необязательно
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Горнаков
Ответ rigobersong
Там удар по ноге сзади был:)
Чистый пеналь.
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ss_podonok
Ответ Aleksandr Dubovik
Я так понимаю, когда Абаскаль убегает в потрибунку после финального свистка - это эмоции и норм не жать руку тренеру команды соперников. А когда он кидается и получает в ответ - то Федотов быдло и все такое? Какие же лицемеры Ну и да, «победа» имени Карасева, иначе мясо в такой игре не вытянуть
про слова федотова в адрес абаскаля ты решил тактично промолчать, да? лицемер))
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Казаркин
Ответ el shaarawy92
карась позорище, лучший арбитр в России)
Карасев пробил днище, позорище ((
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий