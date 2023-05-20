Данн о трансферах «Ман Сити»: «Грилиш был единственным, кого «МЮ», «Челси» или «Ливерпуль» не могли бы себе позволить»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити Ричард Данн премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джек Грилиш Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Футбол

Ричард Данн высказался о трансферной политике «Манчестер Сити».

«Если вы посмотрите на состав, то Джек Грилиш, возможно, был единственным игроком, за которого другие команды не могли бороться, потому что он обошелся в 100 миллионов фунтов и, вероятно, в то время не стоил этих денег. «Ман Сити» превратил его в игрока, который теперь стоит больше.

Если вы посмотрите на остальной состав, то увидите, что нет никого, кого «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Ливерпуль» не могли бы себе позволить. У «Ман Сити» есть план относительно того, как они набирают игроков и какого типа игроков они хотят видеть на каждой позиции. 

Посмотрите на Хулиана Альвареса – он пришел за 15 миллионов фунтов и был бы доступен для всей Премьер-лиги и большей части Европы, но «Сити» были теми, кто пришел и купил его.

Больше всего в «Ман Сити» привлекает Пеп Гвардиола, все игроки хотят играть за него. То, как он развил эту команду, даже в течение этого сезона, было невероятным.

Я думаю, что ему помогло подписание Холанда. Холанд может играть на одной позиции и в одном стиле, что ограничивает то, насколько сильно он [Гвардиола] может менять атаку», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити». 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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51 комментарий

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Roman
Факт. Да я думаю и Грилиша Мю и Челси могли взять при желании
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London.is.blue
Селекция у Сити работает как надо.
Наверняка находят десятки таких Альваресов, Жезусов, а потом Пеп точечно выбирает.

Даже его нелогичные трансферы типа Аке или Аканджи работают и они превращаются в топовых защитников.

Деньги у МЮ и Челси есть, но к сожалению система хромает. МЮ всегда на шаг позади как будто своих соседей во всех смыслах, ну, а Челси убил Боули за год. Хотя посмотрим, может еще воскреснет)
+36
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А. Мостовой
лукаку проорал
+18
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Совесть Черданцева
Ответ SCHOKKKK
Кому нужен этот мусор?
Мусор? Ты пьяный что-ли? Джек хоть и не клепает результативные действия пачками, но он - неотъемлемая часть команды Пепа. Очень важный игрок для продвижения мяча, на нём чуть ли не чаще всех фолят
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ta-tosha
Грилиш супер стал, особенно когда стал пахать на 2 третях поля, а не играл на чистых, как в Астон Вилле. Но он не подходит под модель Ливерпуля даже в сегодняшнем состоянии. Команды играют по разному.
В Сити есть только один игрок, который кардинально усилит Ливерпуль в его модели - КДБ. Вернее 2 - ещё Диаш.Все остальные - без вопросов топ, но для футбола Пепа.
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Syog1010
Лучше купить один раз Грилиша, чем платить дважды за всякие Санчо и Антони, Мудриков и Лукак, не получая на выходе и пол-Грилиша.
+7
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KazBrit
Ответ Roman
Факт. Да я думаю и Грилиша Мю и Челси могли взять при желании
В МЮ, Ливерпуле и Челси есть покупки за 80-90 млн, которые даже близко не стоят рядом с нынешним Грилишем.
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#SharkTeam
уже забыли про лукаку и погбу)
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Steppenwolf
Я и сейчас сомневаюсь, что Грилиш 100 млн. стоит.
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ta-tosha
Ответ Ноно Гомес
Холланд усилит любую команду...
Не факт, если мы говорим об игре против топ команд. Против Баварии он не феерил, с Реалом в первой игре тоже, против Ливерпуля во всех играх этого сезона - только в последней игре из всех он чувствовал себя в своей тарелке. Хоть и не забил
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Рифат Гайфин
Ответ KazBrit
В МЮ, Ливерпуле и Челси есть покупки за 80-90 млн, которые даже близко не стоят рядом с нынешним Грилишем.
В Ливерпуле?Назови пожалуйста
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ПравдоРуб
Главное что в Сити хотят идти из-за Пепа, и он может развивать игроков (хотя и у него куча защитников по 50млн полируют лавку) и не факт что Грилиш сейчас бы играл так же классно в МЮ или Челси. Есть много примеров когда хорошие игроки преврвщались в посредственных в МЮ и Челси. Надеюсь с приходом Тен Хага ситуация изменится
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Артур Ганненко
Мю и Челси могли его себе позволить, Ливер нет
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Surviving
и 50 по 50.
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brt202
Ответ KazBrit
В МЮ, Ливерпуле и Челси есть покупки за 80-90 млн, которые даже близко не стоят рядом с нынешним Грилишем.
а что о нем писали в первый год перехода с МС?
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Рифат Гайфин
Ответ KazBrit
Дарвин Нуньес, например.
То есть человек,который забил и отдал больше того же Грилиша хуже самого Грилиша? По моментам и созданным моментам для себя и напарников лучше Грилиша,стоит меньше,моложе и точно адаптируется,сам Грилиш тот сезон был ужасен,тогда вопрос, почему все говорят о Нуньес в негативном ключе даже не смотря матчи Ливерпуля, опираясь исключительно на ценник.
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Kien_6
Ответ SCHOKKKK
Кому нужен этот мусор?
А вы чем добились такого в жизни , что называете его мусором?
Человек добился своей цели , стал профессионалом , зарабатывает кучу денег. Сидите и пишите гадости
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Нил Лащенко
Ответ ПравдоРуб
Главное что в Сити хотят идти из-за Пепа, и он может развивать игроков (хотя и у него куча защитников по 50млн полируют лавку) и не факт что Грилиш сейчас бы играл так же классно в МЮ или Челси. Есть много примеров когда хорошие игроки преврвщались в посредственных в МЮ и Челси. Надеюсь с приходом Тен Хага ситуация изменится
На лавке сидит один защитник Ляпот, потому что он не тянет по уровню
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Lavinka
Грилиш и сейчас не играет на 100 лямов фунтов .
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vals1702
деньги Сити получены через мошенничество с фиктивными спонсорами, клуб должен быть наказан за 100+ финансовых нарушений. Наказание - исключение из АПЛ
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Иван Иванов
Ответ Steppenwolf
Да и Пэп далеко не всегда отдаёт ему предпочтение, частенько выпускает с лавки.
Не, с нового года Грилиш полностью закрепился в основном составе. Грилиш выигрывает основу у Фодена только по одной причине - чисто из-за Холанда! Сейчас у Сити игра выстроена так, что с присутствием Эрлинга в составе, все остальные игроки должны быть максимально контролирующими мяч игроками, ну и соответственно все они должны контролировать мяч, как можно лучше. И потом в один момент кто-то из игроков отдаёт пас Холанду.
Именно по этой причине Грилиш играет в основе, а не Фоден. Если бы в Сити не было Холанда, то Джек бы в этом году ГЛУБОКО ПРИСЕЛ бы на скамейку.
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ta-tosha
Ответ ПравдоРуб
Главное что в Сити хотят идти из-за Пепа, и он может развивать игроков (хотя и у него куча защитников по 50млн полируют лавку) и не факт что Грилиш сейчас бы играл так же классно в МЮ или Челси. Есть много примеров когда хорошие игроки преврвщались в посредственных в МЮ и Челси. Надеюсь с приходом Тен Хага ситуация изменится
Говорят, игроки МЮ за глаза не любят Тэн Хага, он сильно пафосный и у него есть любимчики
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SergScouser
Ответ Roman
Факт. Да я думаю и Грилиша Мю и Челси могли взять при желании
Точно такой же факт, как и возможность набирать игроков методом подбора (провалились 3 защитника за 50 лямов каждый, купим четвертого), которой нет у других топ клубов за исключением ПСЖ и временно Челси (пока Боули не наиграется).
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KazBrit
Ответ Рифат Гайфин
В Ливерпуле?Назови пожалуйста
Дарвин Нуньес, например.
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Матвей Бондарев
Ответ ta-tosha
Ну Алабу с бразильцем уничтожил, как минимум
Уничтожил? Я бы не сказал) 2 прохода нельзя назвать словом "уничтожил"
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