Данн о трансферах «Ман Сити»: «Грилиш был единственным, кого «МЮ», «Челси» или «Ливерпуль» не могли бы себе позволить»
Ричард Данн высказался о трансферной политике «Манчестер Сити».
«Если вы посмотрите на состав, то Джек Грилиш, возможно, был единственным игроком, за которого другие команды не могли бороться, потому что он обошелся в 100 миллионов фунтов и, вероятно, в то время не стоил этих денег. «Ман Сити» превратил его в игрока, который теперь стоит больше.
Если вы посмотрите на остальной состав, то увидите, что нет никого, кого «Манчестер Юнайтед», «Челси» или «Ливерпуль» не могли бы себе позволить. У «Ман Сити» есть план относительно того, как они набирают игроков и какого типа игроков они хотят видеть на каждой позиции.
Посмотрите на Хулиана Альвареса – он пришел за 15 миллионов фунтов и был бы доступен для всей Премьер-лиги и большей части Европы, но «Сити» были теми, кто пришел и купил его.
Больше всего в «Ман Сити» привлекает Пеп Гвардиола, все игроки хотят играть за него. То, как он развил эту команду, даже в течение этого сезона, было невероятным.
Я думаю, что ему помогло подписание Холанда. Холанд может играть на одной позиции и в одном стиле, что ограничивает то, насколько сильно он [Гвардиола] может менять атаку», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Наверняка находят десятки таких Альваресов, Жезусов, а потом Пеп точечно выбирает.
Даже его нелогичные трансферы типа Аке или Аканджи работают и они превращаются в топовых защитников.
Деньги у МЮ и Челси есть, но к сожалению система хромает. МЮ всегда на шаг позади как будто своих соседей во всех смыслах, ну, а Челси убил Боули за год. Хотя посмотрим, может еще воскреснет)
В Сити есть только один игрок, который кардинально усилит Ливерпуль в его модели - КДБ. Вернее 2 - ещё Диаш.Все остальные - без вопросов топ, но для футбола Пепа.
Человек добился своей цели , стал профессионалом , зарабатывает кучу денег. Сидите и пишите гадости
Именно по этой причине Грилиш играет в основе, а не Фоден. Если бы в Сити не было Холанда, то Джек бы в этом году ГЛУБОКО ПРИСЕЛ бы на скамейку.