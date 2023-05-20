Данн о трансферах «Ман Сити»: «Грилиш был единственным, кого «МЮ», «Челси» или «Ливерпуль» не могли бы себе позволить»

Ричард Данн высказался о трансферной политике «Манчестер Сити».

«Если вы посмотрите на состав, то , возможно, был единственным игроком, за которого другие команды не могли бороться, потому что он обошелся в 100 миллионов фунтов и, вероятно, в то время не стоил этих денег. «Ман Сити» превратил его в игрока, который теперь стоит больше.

Если вы посмотрите на остальной состав, то увидите, что нет никого, кого « », « » или « » не могли бы себе позволить. У «Ман Сити» есть план относительно того, как они набирают игроков и какого типа игроков они хотят видеть на каждой позиции.

Посмотрите на – он пришел за 15 миллионов фунтов и был бы доступен для всей Премьер-лиги и большей части Европы, но «Сити» были теми, кто пришел и купил его.

Больше всего в «Ман Сити» привлекает Пеп Гвардиола, все игроки хотят играть за него. То, как он развил эту команду, даже в течение этого сезона, было невероятным.

Я думаю, что ему помогло подписание Холанда. Холанд может играть на одной позиции и в одном стиле, что ограничивает то, насколько сильно он [Гвардиола] может менять атаку», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!