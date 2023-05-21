Чемпионат Португалии. «Бенфика» станет чемпионом, если победит «Спортинг» в гостях

Теги высшая лига Португалия Бенфика Спортинг результаты Футбол

«Бенфика» играет в гостях со «Спортингом» в 33-м туре чемпионата Португалии.

«Бенфика» возглавляет таблицу, имея 83 очка, и станет чемпионом в случае победы – отрыв от идущего вторым «Порту», у которого остался один матч, составляет одно очко. «Спортинг» занимает 4-е место, набрав 70 баллов.

Чемпионат Португалии

33-й тур

Спортинг – Бенфика 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
21 мая, 22.30, «Жозе Алваладе»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 39 Тринкау, 2:0 – 44 Диоманде, 2:1 – 71 Эурснес, 2:2 – 90 Жоау Невеш.
СпортингИсраэль, Эшгайю (Бельерин, 72), Коатес, Инасиу, Диоманде, Нуну Сантуш (Артур, 79), Угарте, Морита (Эссугу, 79), Педру Гонсалвеш, Эдвардс (Паулинью, 54), Тринкау (Матеус Рейс, 72).
БенфикаВлаходимос, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо (Ристич, 86), Жоау Мариу (Ба, 46), Рафа Силва (Гедеш, 66), Шикинью (Флорентину, 81), Жоау Невеш, Эурснес, Нерес, Гонсалу Рамуш (Муса, 66).
Предупреждения:
Антониу Силва (40), Диоманде (48), Шикинью (80), Коатес (88).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Португалии

Статистика чемпионата Португалии

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3 комментария

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Direct free kick
Почему у Спортинга какой-то израиль стоит вместо Адана?
Удачи Бенфике! Лучший клуб сезона в Португалии. Обязаны оформлять титул досрочно
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llolishe
Бенфика не должна обартетиться
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