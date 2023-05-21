Чемпионат Португалии. «Бенфика» станет чемпионом, если победит «Спортинг» в гостях
«Бенфика» играет в гостях со «Спортингом» в 33-м туре чемпионата Португалии.
«Бенфика» возглавляет таблицу, имея 83 очка, и станет чемпионом в случае победы – отрыв от идущего вторым «Порту», у которого остался один матч, составляет одно очко. «Спортинг» занимает 4-е место, набрав 70 баллов.
Чемпионат Португалии
33-й тур
- Дата проведения
- 21 мая, 22.30, «Жозе Алваладе»
- Голы:
- 1:0 – 39 Тринкау, 2:0 – 44 Диоманде, 2:1 – 71 Эурснес, 2:2 – 90 Жоау Невеш.
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Спортинг –
Исраэль, Эшгайю (Бельерин, 72), Коатес, Инасиу, Диоманде, Нуну Сантуш (Артур, 79), Угарте, Морита (Эссугу, 79), Педру Гонсалвеш, Эдвардс (Паулинью, 54), Тринкау (Матеус Рейс, 72).
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Бенфика –
Влаходимос, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо (Ристич, 86), Жоау Мариу (Ба, 46), Рафа Силва (Гедеш, 66), Шикинью (Флорентину, 81), Жоау Невеш, Эурснес, Нерес, Гонсалу Рамуш (Муса, 66).
- Предупреждения:
- Антониу Силва (40), Диоманде (48), Шикинью (80), Коатес (88).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Статистика чемпионата Португалии
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