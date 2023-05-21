Чемпионат Португалии. «Бенфика» станет чемпионом, если победит «Спортинг» в гостях

«Бенфика» играет в гостях со «Спортингом» в 33-м туре чемпионата Португалии.

« » возглавляет таблицу, имея 83 очка, и станет чемпионом в случае победы – отрыв от идущего вторым «Порту», у которого остался один матч, составляет одно очко. « » занимает 4-е место, набрав 70 баллов.

Чемпионат Португалии

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Португалии

Статистика чемпионата Португалии

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!