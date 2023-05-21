Ташуев о 3:0 с «Химками»: «Ахмат» уверен в себе и старается много атаковать»

Теги Химки премьер-лига Россия Ахмат Сергей Ташуев Футбол

Сергей Ташуев оценил победу «Ахмата» над «Химками» (3:0) в Мир РПЛ.

— За счет чего «Ахмату» удается компенсировать потери игроков из‑за травм?

– Мы по стилю стараемся много атаковать. Ребята были уверены в себе, несмотря на то, что два выездных матча отняли много сил. Мы пытаемся сложить пазл, но он все время нарушается. Нужно время.

Понимаем, что будет тяжело, что нужно будет много двигаться и работать. Работу свою сделали, но Гбамбле получил повреждение, а у Конате рецидив старой травмы бедра. Сейчас у нас восстанавливаются Швец и Олейников. Надеюсь, что сможем компенсировать потери.

Ребята молодцы, могли еще забить. Самое главное — не дали ничего сопернику сделать. У них не было моментов, был только один дальний удар. И это учитывая то, что у нас вместо центральных защитников играли крайние, — сказал главный тренер «Ахмата».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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4 комментария

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Адлан Эльдаров
Просто одним словом Ахмат Хорош
+4
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pavlenko_15
На их игру приятно смотреть, впервые за долгое время! Очень жаль, что еврокубки нашему футболу недоступны. Было бы интересно посмотреть.
+3
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Mixos Demid
Ташуев и Осинькин - главные претенденты на титул самого толстого тренера РПЛ.
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