Ташуев о 3:0 с «Химками»: «Ахмат» уверен в себе и старается много атаковать»

Сергей Ташуев оценил победу «Ахмата» над «Химками» (3:0) в Мир РПЛ.

— За счет чего « » удается компенсировать потери игроков из‑за травм?

– Мы по стилю стараемся много атаковать. Ребята были уверены в себе, несмотря на то, что два выездных матча отняли много сил. Мы пытаемся сложить пазл, но он все время нарушается. Нужно время.

Понимаем, что будет тяжело, что нужно будет много двигаться и работать. Работу свою сделали, но Гбамбле получил повреждение, а у Конате рецидив старой травмы бедра. Сейчас у нас восстанавливаются Швец и Олейников. Надеюсь, что сможем компенсировать потери.

Ребята молодцы, могли еще забить. Самое главное — не дали ничего сопернику сделать. У них не было моментов, был только один дальний удар. И это учитывая то, что у нас вместо центральных защитников играли крайние, — сказал главный тренер «Ахмата».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!