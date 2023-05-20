«Ахмат» разнес «Химки» – 3:0! Забили Карапузов, Тимофеев и Харин

Теги Химки премьер-лига Россия Ахмат Артем Тимофеев Евгений Харин Владислав Карапузов онлайны Футбол

«Ахмат» разгромил «Химки» (3:0) в 28-м туре Мир  РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За хозяев забили Владислав Карапузов, Артем Тимофеев и Евгений Харин.

Клуб из Грозного набрал 49 очков и занимает 5-е место в таблице. «Химки» идут на 15-й строчке, отставая от зоны стыковых матчей на 5 баллов – у «Пари НН» игра в запасе.

Ахмат – Химки 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
20 мая, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Карапузов, 2:0 – 49 Тимофеев, 3:0 – 63 Харин.
АхматШелия, Уциев, Тодорович, Быстров, Богосовац, Тимофеев, Харин (Якуев, 79), Камилов, Карапузов (Олейников, 74), Гбамбле (Ильин, 9), Конате (Агаларов, 79).
ХимкиМитрюшкин, Скворцов, Лысцов (Магомедов, 65), Голубович, Лео Андраде, Антич, Малентиевич (Гулиев, 46), Главчич, Бикел (Гбане, 65), Маркос Гильерме (Мирзов, 46), Долгов (Садыгов, 73).
Предупреждения:
Малентиевич (5), Тимофеев (11), Долгов (45), Камилов (54), Карапузов (61), Тодорович (69), Гбане (90), Якуев (90).

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26 комментариев

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Forte Live
Сюжетище! Первая команда тренера в сезоне, отправляет его в Первую лигу, который ещё между этими двумя командами успел потренировать ещё одну вылетевшую... Это "Золотая малина" в футбольном рейтинге без вариантов! P.S. Все мы понимаем, что Талалаев не будет работать в Лучшем лиге...
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инок
Ахмат, добивай Терюшкова (лицо, запрещённое для упоминания в приличном обществе))
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mrJerico
Что за выбор матча для просмотра сратч тв?
Торпедо который уже вылетел,никакой интриги ничего.... очередное дно
+7
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+6
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инок
Если Ахмат станет в итоге третьим или четвёртым - ничуть не удивлюсь... Играет, а не мучается
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Злобный Конь
Впервые пожелаю успеха чайным!
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dmitry.tchidakin
Ахмат сегодня отправит антифутбольный клуб Химки в пердив
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инок
Ахмат с заслуженной победой! Химкам и Терюшкову страдать
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Сергей Жарковский
Ахмат на одно очко отстаёт от Ростова и Спартака, вот это концовка чемпионата!
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инок
До свиданья, наш ласковый Химки,
Возвращайся в свой сказочный лес..)
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Arturitto
Оу ю тач май Та ла ла
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RLVedter
Не отпускает Грозный Талалаева! А там Семенов и компания его очень ждут:)
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Kit244098
Выпустив сына спонсора за двадцать минут до конца матча, Талалаев, по сути, подписал акт о безоговорочной капитуляции. Грозный эту капитуляцию принял)) Зы. Если Грозному удастся вмешаться в борьбу за медали, я буду только рад. Интрига никогда не станет лишней в нашем болоте. Футболу от этого хуже не станет))
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инок
Конец Ахмату, Илья-спаситель выходит..)
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Александр Павлов
Ответ Forte Live
Сюжетище! Первая команда тренера в сезоне, отправляет его в Первую лигу, который ещё между этими двумя командами успел потренировать ещё одну вылетевшую... Это "Золотая малина" в футбольном рейтинге без вариантов! P.S. Все мы понимаем, что Талалаев не будет работать в Лучшем лиге...
Очень правильно подмечено. Талалаев способ только нажать на слив унитаза. И конечно он сразу сбежит как крыса. Ведь лучше сидеть с умным лицом на матче
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Ответ Forte Live
Сюжетище! Первая команда тренера в сезоне, отправляет его в Первую лигу, который ещё между этими двумя командами успел потренировать ещё одну вылетевшую... Это "Золотая малина" в футбольном рейтинге без вариантов! P.S. Все мы понимаем, что Талалаев не будет работать в Лучшем лиге...
Для Талалаева подойдёт "Золотой унитаз". Мастер слива в пердив
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Borz BZ
Третья разгромная победа Ахмата подряд
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инок
Это разгром 3:0 Химки с вылетом из РПЛ. Скучать не будем.
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Кеша
Карапузова пора возвращать в основу Динамо из аренды . Красавчик просто!
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Ростов-на-Дону
Там Тралалаев в перерыве домой не ушёл?
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Александр Павлов
Очень рад вылету химок в лучшую лигу.
Могут только усераться со спартаком.
Какое руководство какой тренер такой и выхлоп.
Желаю больше не услышать и не увидеть это произведение искусства
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Ярослав Веровский
Добро пожаловать в пердив, Андрей Викторович - лучшую лигу мира💪🏻
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Valentin Kompaneytsev
У Химок в игре ничего не меняется. Видимо с РПЛ придётся прощаться.
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Сибирский литовец
Очень неожиданно
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ツAnonymous
Ответ Кеша
Карапузова пора возвращать в основу Динамо из аренды . Красавчик просто!
чтобы опять его испортили и очередной третий раз Ахмат взял его на реабилитацию?
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Его Величество Златан
Ответ Forte Live
Сюжетище! Первая команда тренера в сезоне, отправляет его в Первую лигу, который ещё между этими двумя командами успел потренировать ещё одну вылетевшую... Это "Золотая малина" в футбольном рейтинге без вариантов! P.S. Все мы понимаем, что Талалаев не будет работать в Лучшем лиге...
план по наискорейшему получению неустойки выполнен
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