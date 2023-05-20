«Ахмат» разнес «Химки» – 3:0! Забили Карапузов, Тимофеев и Харин
«Ахмат» разгромил «Химки» (3:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За хозяев забили Владислав Карапузов, Артем Тимофеев и Евгений Харин.
Клуб из Грозного набрал 49 очков и занимает 5-е место в таблице. «Химки» идут на 15-й строчке, отставая от зоны стыковых матчей на 5 баллов – у «Пари НН» игра в запасе.
- Дата проведения
- 20 мая, 19.00, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Шелия, Уциев, Тодорович, Быстров, Богосовац, Тимофеев, Харин (Якуев, 79), Камилов, Карапузов (Олейников, 74), Гбамбле (Ильин, 9), Конате (Агаларов, 79).
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Химки –
Митрюшкин, Скворцов, Лысцов (Магомедов, 65), Голубович, Лео Андраде, Антич, Малентиевич (Гулиев, 46), Главчич, Бикел (Гбане, 65), Маркос Гильерме (Мирзов, 46), Долгов (Садыгов, 73).
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Торпедо который уже вылетел,никакой интриги ничего.... очередное дно
Возвращайся в свой сказочный лес..)
Могут только усераться со спартаком.
Какое руководство какой тренер такой и выхлоп.
Желаю больше не услышать и не увидеть это произведение искусства