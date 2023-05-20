«Ахмат» разнес «Химки» – 3:0! Забили Карапузов, Тимофеев и Харин

«Ахмат» разгромил «Химки» (3:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Клуб из Грозного набрал 49 очков и занимает 5-е место в таблице. « » идут на 15-й строчке, отставая от зоны стыковых матчей на 5 баллов – у «Пари НН» игра в запасе.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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