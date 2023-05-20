Галактионов об 1:0 с «Факелом»: «Очень мало остроты было в 1-м тайме, во 2-м стали появляться подходы. Когда Дзюба в наличии, вариантов в атаке больше»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с «Факелом».
Железнодорожники одержали победу со счетом 1:0 в 28-м туре Мир РПЛ.
– В какой‑нибудь момент матча вам могло показаться, что команда сегодня не сможет выиграть?
– Была вязкая игра с большим количеством единоборств. Прекрасно понимали, что соперник пропагандирует такой стиль игры. С одной стороны, мы владели территорией и много двигали мяч, но очень было мало остроты в первом тайме. Во втором уже у нас стали появляться определенные подходы. Хорошо, что добились победы в таком характерном и волевом матче.
– «Локомотив» забивает в 13 матчах подряд, такого не было уже десять лет с командой в РПЛ. Следите ли за такими сериями?
– Нет, мы на это вообще не обращали внимание. Мы исключительно смотрим на наше качество игры, характер и игровую дисциплину. Ребята большие молодцы, они очень организованно выглядели сегодня. Возможно, что‑то не получалось по качеству или не хватало какой‑то остроты, но то, что есть три очка, это приятно.
– Раков отдал сегодня голевую передачу. Знали ли, что он из Воронежской области и в детстве играл за «Факел»?
– Я знаю, что он воспитанник «Локомотива», что он из академии клуба. Это молодой игрок, который очень хорошо проявил себя на зимних сборах, поэтому заслуженно находится в обойме первой команды и получает свой шанс.
Когда мы планируем ход матча и анализируем ход соперника, мы думаем, какой игрок нам необходим и в какой зоне. Нам нужен был игрок, который сможет цепляться за мячи. К сожалению, остроты не хватило.
Конечно, когда Дзюба в наличии, вариантов в атаке у нас будет больше. Конкретики, остроты нам не хватало. И нам было очень важно не попасться на контратаку «Факела», – сказал Галактионов.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Вообще в игре было много брака в атаке, лучший однозначно Карпукас. Надо много тренировать комбинационную игру, футболисты для этого в обойме есть.
Функционально неплохо готовы, добегают