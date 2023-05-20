Галактионов об 1:0 с «Факелом»: «Очень мало остроты было в 1-м тайме, во 2-м стали появляться подходы. Когда Дзюба в наличии, вариантов в атаке больше»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Факел Михаил Галактионов Матч ТВ Вадим Раков Футбол

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры с «Факелом».

Железнодорожники одержали победу со счетом 1:0 в 28-м туре Мир РПЛ

– В какой‑нибудь момент матча вам могло показаться, что команда сегодня не сможет выиграть?

– Была вязкая игра с большим количеством единоборств. Прекрасно понимали, что соперник пропагандирует такой стиль игры. С одной стороны, мы владели территорией и много двигали мяч, но очень было мало остроты в первом тайме. Во втором уже у нас стали появляться определенные подходы. Хорошо, что добились победы в таком характерном и волевом матче.

– «Локомотив» забивает в 13 матчах подряд, такого не было уже десять лет с командой в РПЛ. Следите ли за такими сериями?

– Нет, мы на это вообще не обращали внимание. Мы исключительно смотрим на наше качество игры, характер и игровую дисциплину. Ребята большие молодцы, они очень организованно выглядели сегодня. Возможно, что‑то не получалось по качеству или не хватало какой‑то остроты, но то, что есть три очка, это приятно.

– Раков отдал сегодня голевую передачу. Знали ли, что он из Воронежской области и в детстве играл за «Факел»?

– Я знаю, что он воспитанник «Локомотива», что он из академии клуба. Это молодой игрок, который очень хорошо проявил себя на зимних сборах, поэтому заслуженно находится в обойме первой команды и получает свой шанс.

Когда мы планируем ход матча и анализируем ход соперника, мы думаем, какой игрок нам необходим и в какой зоне. Нам нужен был игрок, который сможет цепляться за мячи. К сожалению, остроты не хватило.

Конечно, когда Дзюба в наличии, вариантов в атаке у нас будет больше. Конкретики, остроты нам не хватало. И нам было очень важно не попасться на контратаку «Факела», – сказал Галактионов. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Егурнов
Раков конечно молодец, что отдал голевую. Но по факту это был просто отыгрыш ближнему. Дальше уже Миранчук сделал из этого гол своими индивидуальными действиями. В остальном Раков пока никакой.

Вообще в игре было много брака в атаке, лучший однозначно Карпукас. Надо много тренировать комбинационную игру, футболисты для этого в обойме есть.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Ильин
А что больше остроту некому создавать?! Тогда выгоните половину состава из команды. Камано вообще дерево
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Loko67
Ощущение после сегоднешнего матча, будто опять немецкую машину во главе Локо увидел, отстойная, паршивая игра!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
Ответ Иван Егурнов
Раков конечно молодец, что отдал голевую. Но по факту это был просто отыгрыш ближнему. Дальше уже Миранчук сделал из этого гол своими индивидуальными действиями. В остальном Раков пока никакой. Вообще в игре было много брака в атаке, лучший однозначно Карпукас. Надо много тренировать комбинационную игру, футболисты для этого в обойме есть.
Лучший Карпукас, согласен. Раков пока разочаровывает, есть моменты, когда ошибки идут от недостатка опыта и это нормально, но плохая остановка мяча у молодого игрока атаки не понравилась. Возможно, стоит поискать хорошую аренду на следующий сезон. И согласен, что очень много брака. С Изидором на фланге вообще трудно играть, иногда он выглядит просто дворовым футболистом, с неплохой техникой и ударом, но без правильного движения и паса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
У Факела во 2 тайме тоже голевых моментов прибавилось. На фоне первой половины игра хотя бы стала интереснее, искры пошли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Были матчи гораздо зрелищнее, с большим количеством пасом. А сегодня многие передерживали.
Функционально неплохо готовы, добегают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий