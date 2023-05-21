Пиоли после 5:1 с «Сампдорией»: «Милан» вынесет из этого сезона больше, чем после скудетто. Мы превзошли ожидания в ЛЧ, в Серии А все не так хорошо, но трудности закаляют»

Стефано Пиоли отметил положительное влияние на «Милан» разгрома «Сампдории» со счетом 5:1.

«Было здорово сыграть и избавиться от разочарования, связанного с вылетом из Лиги чемпионов. Мы забили много голов, и это пойдет на пользу нашей уверенности в себе.

Осталось провести два матча, и тогда будет видно, чем все закончится. Очевидно, мы превзошли ожидания в , потому что еще в прошлом году мы не вышли из группы. Но, конечно, хотелось проделать путь до конца.

В Серии А же у нас все шло не так хорошо, как хотелось бы. Нам не хватало стабильности, мы слишком часто не могли выиграть такие матчи, как сегодня.

Впереди нас ждет «Ювентус», мы постараемся подготовиться и помнить о том, что мы можем многого добиться, когда играем хорошо.

Последние два сезона наше приключение было потрясающим, мы добились намного большего, чем ожидалось. У нас все хорошо с финансами, мы помогли молодой команде вырасти, выиграли скудетто, вышли в полуфинал ЛЧ.

Но правда и то, что мы «Милан» и должны быть конкурентоспособными и в Италии, и в Европе. Мы подняли планку, но некоторые ошибки в этом сезоне повлияли на нашу позицию в Серии А. Но я горжусь решениями, принятыми клубом и моими игроками, я знаю, что мы усердно работаем с целью стать сильнее.

Я уверен, что вынесем из этого сезона больше, чем из сезона со скудетто, потому что трудности закаляют и позволяют лучше все понять», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sport Italia.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!