Пиоли после 5:1 с «Сампдорией»: «Милан» вынесет из этого сезона больше, чем после скудетто. Мы превзошли ожидания в ЛЧ, в Серии А все не так хорошо, но трудности закаляют»

Теги Милан Сампдория Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли отметил положительное влияние на «Милан» разгрома «Сампдории» со счетом 5:1.

«Было здорово сыграть и избавиться от разочарования, связанного с вылетом из Лиги чемпионов. Мы забили много голов, и это пойдет на пользу нашей уверенности в себе.

Осталось провести два матча, и тогда будет видно, чем все закончится. Очевидно, мы превзошли ожидания в Лиге чемпионов, потому что еще в прошлом году мы не вышли из группы. Но, конечно, хотелось проделать путь до конца.

В Серии А же у нас все шло не так хорошо, как хотелось бы. Нам не хватало стабильности, мы слишком часто не могли выиграть такие матчи, как сегодня.

Впереди нас ждет «Ювентус», мы постараемся подготовиться и помнить о том, что мы можем многого добиться, когда играем хорошо.

Последние два сезона наше приключение было потрясающим, мы добились намного большего, чем ожидалось. У нас все хорошо с финансами, мы помогли молодой команде вырасти, выиграли скудетто, вышли в полуфинал ЛЧ.

Но правда и то, что мы «Милан» и должны быть конкурентоспособными и в Италии, и в Европе. Мы подняли планку, но некоторые ошибки в этом сезоне повлияли на нашу позицию в Серии А. Но я горжусь решениями, принятыми клубом и моими игроками, я знаю, что мы усердно работаем с целью стать сильнее.

Я уверен, что вынесем из этого сезона больше, чем из сезона со скудетто, потому что трудности закаляют и позволяют лучше все понять», – сказал главный тренер «Милана» в эфире Sky Sport Italia.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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9 комментариев

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Mahomes
Чемпионское похмелье бывает, Серия А без доминации Ювы намного интереснее смотрится. Да и вообще итальянские клубы в этом году в еврокубках в трёх финалах (ЛЧ, ЛЕ, ЛК). По рейтингу УЕФА Серия А должна выйти на топ 3 уже, обогнав Бундес
+8
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kaka10
Теоретически Лацио может оступиться, Интер слить свои игры перед финалом или с Юве снимут 9 очков. Есть некая уверенность, что Милан в итоге в ЛЧ будет играть в следующем сезоне

Тут главное, чтобы Пиоли не уволили, а напротив поддержали
+6
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Freak05 Feal
По игре конечно неочем что в прошлый сезон что в этот, чисто индивидулка без какого либо проблеска в комбинационной игре, но за что можно сильно респектовать пиоли это за то что он в прошлом сезоне не обосрался в конце сезона и настроил команду и выиграл скудетто, в отличие от того же артеты.
+4
-2
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Инженер Управляющий
Ответ Mahomes
Чемпионское похмелье бывает, Серия А без доминации Ювы намного интереснее смотрится. Да и вообще итальянские клубы в этом году в еврокубках в трёх финалах (ЛЧ, ЛЕ, ЛК). По рейтингу УЕФА Серия А должна выйти на топ 3 уже, обогнав Бундес
согласен, серия А как глоток свежего воздуха, надеюсь в Италии не появится новой доминации Юве или Интера, смотреть на одного и того же чемпиона из года в год унылое зрелище
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oren/muti
Ответ Mahomes
Чемпионское похмелье бывает, Серия А без доминации Ювы намного интереснее смотрится. Да и вообще итальянские клубы в этом году в еврокубках в трёх финалах (ЛЧ, ЛЕ, ЛК). По рейтингу УЕФА Серия А должна выйти на топ 3 уже, обогнав Бундес
не должна, а снова выйдет в тройку, когда сгорят очки 5тилетней давности. Причем, на 2-3 года будут третьими. А если продолжат успешно играть, то и Испанию смогут подвинуть за эти же 2-3 года. До Англии как до Луны конечно, они оч далеко
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Shawn Caurney
Ответ kaka10
Теоретически Лацио может оступиться, Интер слить свои игры перед финалом или с Юве снимут 9 очков. Есть некая уверенность, что Милан в итоге в ЛЧ будет играть в следующем сезоне Тут главное, чтобы Пиоли не уволили, а напротив поддержали
и купили ему кого нибудь в довесок!
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