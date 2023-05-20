36-летний Жиру оформил хет-трик в игре «Милана» с «Сампдорией». Он не забивал столько с 2020-го

Оливье Жиру забил три гола в матче с «Сампдорией».

Форвард « » отметился на 23-й, 29-й и 68-й минутах игры 36-го тура Серии А.

До этого в последний раз француз оформлял хет-трик 2 декабря 2020 года. Тогда у него был покер в игре «Челси» с «Севильей» (4:0).

Подробно со статистикой 36-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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