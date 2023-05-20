36-летний Жиру оформил хет-трик в игре «Милана» с «Сампдорией». Он не забивал столько с 2020-го

Теги Милан Сампдория серия А Италия Оливье Жиру Футбол

Оливье Жиру забил три гола в матче с «Сампдорией».

Форвард «Милана» отметился на 23-й, 29-й и 68-й минутах игры 36-го тура Серии А.

До этого в последний раз француз оформлял хет-трик 2 декабря 2020 года. Тогда у него был покер в игре «Челси» с «Севильей» (4:0).

Подробно со статистикой 36-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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31 комментарий

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Милан 737...
Жиру красавец !
+21
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+19
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Кан и Баллак сидят в баре
Что этот юнец себе позволяет!?!)
+12
0
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Direct free kick
Ответ Black Phoenix
Возраст почти как у Криштиану Роналду, причём Криш давно сдулся в 36-37, а Жиру успешно пылит за Милан, и даже не забывает хет-трики клепать в одной из топовых лиг. В бой идут одни "старики", как говорится.
Роналду в возрасте Жиру (с учётом месяцев рождения нужно ещё делать поправку) - лучший бомбардир серии А
+17
-6
+11
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che kaif
В лиге1 если бы сделал хет трик 36 летний Жиру , писали бы какая слабая лига))
+12
-5
+7
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Black Phoenix
Возраст почти как у Криштиану Роналду, причём Криш давно сдулся в 36-37, а Жиру успешно пылит за Милан, и даже не забывает хет-трики клепать в одной из топовых лиг. В бой идут одни "старики", как говорится.
Балабол, Рон в 37 лет оформлял Хет трик в АПЛ, проверяй прежде чем писать
+10
-3
+7
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rigobersong
Великий игрок!:) А потом нам сказки рассказывают, что у Венгера игроков в Арсенале в последние годы не было, а по сути играл один из лучших форвардов 21 века!:))
+11
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+5
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0rbit
Ответ Иван Иванов
Гаттузо и Пирло пожалуй поторопились завершать карьеру,глядя на 36-летнего Жиру и 42-летнего Златана .Да и Рууд Гуллит и Ван Бастен тоже явно усилили бы нынешний Милан.
Ван Бастен не просто так завершил карьеру, по сути он гораздо сильнее всех и вся если бы не травма.
+6
-1
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ya_za_ac_milan
Эх классный игрок, надеюсь он пополнит когорту бомбардиров серии А, кто к закату карьеру раззабивался в чемпионате. Ди Натале, Куальярелла, Лука Тони точно не припомню но каждый из них по 25 и более мячей забивал после 35 лет.
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f0rmoceft
Жиру держит планку, молодец
+2
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Иван Иванов
Гаттузо и Пирло пожалуй поторопились завершать карьеру,глядя на 36-летнего Жиру и 42-летнего Златана .Да и Рууд Гуллит и Ван Бастен тоже явно усилили бы нынешний Милан.
+5
-4
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Max Zhomkov
трёшку загрузил (с)
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Батя в здании
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Михаил1970
Ответ tampa-bay
Севилья в ЛЧ это команда импотент, забывающая как надо играть в футбол. Так слить Челси Лэмпарда это надо умудриться🤦
Челси в том сезоне побелили в ЛЧ.
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Рустам Темирчиев
Ответ Direct free kick
Роналду в возрасте Жиру (с учётом месяцев рождения нужно ещё делать поправку) - лучший бомбардир серии А
Ни разу он не стал лучшим бомбардиром в серии а
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Freak05 Feal
Ответ che kaif
В лиге1 если бы сделал хет трик 36 летний Жиру , писали бы какая слабая лига))
Так играют с командой которая вылетела уже
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Direct free kick
Ответ JENNINGS
За все 6 матчей были 2 привоза - Маркиньоса и Менди. Всё остальное - командная работа + индивидуальное мастерство
Не оспариваю ЗМ бербера. Так сложились звёзды.
Оспариваю всё остальное - оскорбления Дешама доверявшего Жиру, попытки вымарать наследие Роналду и прочее. Жиру вероятно менее одарён, однако таких издевательств как с физруком Лэмпсом, который гнобил его в угоду Абрахаму у Бензема не было (Игуиан не Мариано, Майораль), иной ветеран бы не вынес и уехал доигрывать
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OldRedWhite
Ответ Милан 737...
Жиру красавец !
И вопрос с приобретением нападающего на следующий сезон снят !
Останутся Оливье и Ибра
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OldRedWhite
Ответ rigobersong
Великий игрок!:) А потом нам сказки рассказывают, что у Венгера игроков в Арсенале в последние годы не было, а по сути играл один из лучших форвардов 21 века!:))
Да , удивительно хорош был и на ЧМ !
Вроде бы и всюду поиграл , и много чего выиграл …
И все же не покидает ощущение, что полностью себя ( к сожалению) не реализовал !
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евГений
У него же недавно покер был в каком-то турнире, не?
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Goofts
Браво Жиру!!!! Чемпион мира!!!!!
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tampa-bay
Севилья в ЛЧ это команда импотент, забывающая как надо играть в футбол. Так слить Челси Лэмпарда это надо умудриться🤦
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MrWillSee
Поздно
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Spaten
Где этот чудо форвард был в полуфинале?
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Direct free kick
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