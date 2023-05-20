Тен Хаг о контракте Рэшфорда: «Маркус хочет остаться, мы этого хотим – думаю, так и будет. Сейчас это не имеет значения, мы сосредоточены на попадании в ЛЧ»

Эрик тен Хаг уверен, что Маркус Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

Соглашение, связывающее форварда с клубом сейчас, действует до лета 2024 года.

« хочет остаться, и мы тоже хотим, чтобы он остался, поэтому я думаю, что так и произойдет. Я знаю [почему контракт еще не продлен], но я не говорю о процессе. Позвольте ему идти своим чередом.

Еще раз повторяю, сейчас это не имеет значения ни для меня, ни для Рэши. Главное для него – забить больше голов в этом сезоне, и он проводит замечательный сезон, как и вся команда. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы попасть в Лигу чемпионов», – сказал главный тренер « ».

В текущем сезоне Рэшфорд забил 16 голов и отдал 5 голевых передач в 33 матчах за «МЮ» в . Подробная статистика 25-летнего форварда доступна здесь.

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