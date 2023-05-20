Тен Хаг о контракте Рэшфорда: «Маркус хочет остаться, мы этого хотим – думаю, так и будет. Сейчас это не имеет значения, мы сосредоточены на попадании в ЛЧ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг уверен, что Маркус Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

Соглашение, связывающее форварда с клубом сейчас, действует до лета 2024 года.

«Маркус хочет остаться, и мы тоже хотим, чтобы он остался, поэтому я думаю, что так и произойдет. Я знаю [почему контракт еще не продлен], но я не говорю о процессе. Позвольте ему идти своим чередом.

Еще раз повторяю, сейчас это не имеет значения ни для меня, ни для Рэши. Главное для него – забить больше голов в этом сезоне, и он проводит замечательный сезон, как и вся команда. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы попасть в Лигу чемпионов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Рэшфорд забил 16 голов и отдал 5 голевых передач в 33 матчах за «МЮ» в АПЛ. Подробная статистика 25-летнего форварда доступна здесь.

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5 комментариев

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Ivchev
Выскажу может странную позицию.
Если бы можно было продать за 100+ млн, продал бы честно говоря. Маркус, к сожалению, игрок периодами. Выдает супер отрезок 2-3 месяца, а потом его нет полгода. Так не в первый раз. А это не игра на 350+ ЗП. Он сейчас на пике, лучше уже вряд ли будет. Пора заканчивать с такими зп. Вот Бруно например да. КДБ если взять Сити. Игроки которые ниже уровня на падают никогда. Таким можно платить.
+4
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<~Inter~>
Рэшфорду ещё бы определиться с позицией и ролью на поле
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0
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ПравдоРуб
Ответ Ivchev
Выскажу может странную позицию. Если бы можно было продать за 100+ млн, продал бы честно говоря. Маркус, к сожалению, игрок периодами. Выдает супер отрезок 2-3 месяца, а потом его нет полгода. Так не в первый раз. А это не игра на 350+ ЗП. Он сейчас на пике, лучше уже вряд ли будет. Пора заканчивать с такими зп. Вот Бруно например да. КДБ если взять Сити. Игроки которые ниже уровня на падают никогда. Таким можно платить.
Она странная по двум причинам. Во первых была чехарда с тренерами и это сильно влияло на результат всех , в во вторых даже если продадут за 100 (хотя кому?) кого купят за такие деньги кто сразу даст результат как дает сейчас Рэш?
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Совесть Черданцева
Если не травмируется, то он незаменим. Маркуса оставлять надо обязательно
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